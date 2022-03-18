Запад провалил "блицкриг", Киев просит у США С-300. 21-й день спецоперации на Украине

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российская военная операция на Украине развивается успешно и в соответствии с планом, сообщил в среду президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономической поддержке регионов.

Глава государства подчеркнул, что у Москвы не осталось других возможностей обеспечить собственную безопасность, а "экономический блицкриг" Запада провалился. Он также назвал происходящее борьбой за суверенитет и будущее страны, "право быть и оставаться Россией".

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Заявления лидеров и организаций

Путин посвятил ситуации на Украине большую часть вступительного слова на совещании по регионам, однако основной акцент сделал на противостоянии с Западом. Он отметил, что западные санкции были бы введены в любом случае, так как сдерживание России - это "осознанная долгосрочная стратегия", но не достигли своей цели, хотя стране и придется пережить непростое время.

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед Конгрессом США, призвал Вашингтон ввести санкции против всех действующих российских политиков, создать "союз ответственных стран, которые будут иметь силу и способность немедленно останавливать конфликты", а также запросил поставки систем ПВО, включая С-300, если введение бесполетной зоны над Украиной невозможно.

С краткой речью по ситуации на Украине выступил президент США Джо Байден. Соединенные Штаты выделят Киеву еще $800 млн помощи и поставят множество оружия, включая 800 систем ПВО, 9 тыс. противотанковых комплексов и 20 млн боеприпасов (позднее в Госдепартаменте уточнили, что в пакет помощи войдут 100 беспилотных тактических систем). При этом, признал он, происходящее на Украине "может стать долгой и сложной битвой".

Переговорный процесс

Российско-украинские переговоры идут тяжело и медленно, но по ряду позиций уже достигнут прогресс, заявил журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский, который возглавляет российскую делегацию. По его словам, позиция Москвы с начала военной операции не изменилась, и она стремится к "договоренности на поколения".

Стороны, рассказал Мединский, обсуждают предложенный Киевом "австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства", что предполагает сохранение вооруженных сил. "Шведский вариант" может рассматриваться как "определенный компромисс", но сейчас дальнейшая детализация этой темы невозможна, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об определенном прогрессе на переговорах заявил также глава МИД РФ Сергей Лавров. В интервью телеканалу РБК он сообщил о наличии конкретных формулировок, которые "близки к согласованию", и "определенной надежде на достижение компромисса".

Заявления о сближении позиций сторон звучат также из Киева. Зеленский в очередном обращении в среду отмечал, что "позиции на переговорах звучат уже реалистичнее".

Ход операции

Российская операция развивается по плану, и ее цели будут достигнуты, заявил Путин на совещании по регионам. Он подчеркнул, что российские военные "делают все, что от них зависит, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов", тогда как власти Киева "бьют без разбора, по площадям, с фанатизмом и остервенением обреченных" - "как фашисты <...> в последние дни Третьего рейха".

В среду утром российские военные высокоточным ударом вывели из строя узлы связи и разведки в Виннице, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в течение дня они поразили на Украине 34 военных объекта и сбили вертолет Ми-24 и шесть беспилотников.

Всего с начала операции уничтожено 180 украинских самолетов и вертолетов и 166 беспилотников, 1 367 танков и бронемашин, 132 реактивные системы залпового огня и 502 орудия и миномета, рассказали в министерстве.

В Минобороны также рассказали об отражении атаки националистов на Каховскую ГЭС и подготовке Службой безопасности Украины при поддержке западных стран провокации с применением ядовитых веществ. При этом российские военные захватили карту хранилищ таких веществ на украинской территории, поэтому любая попытка провокации "неминуемо будет раскрыта", отметил официальный представитель министерства Игорь Конашенков. Кроме того, в ведомстве опровергли утверждения о расстреле мирных граждан в Чернигове и взрыве здания театра в Мариуполе.

Из Мариуполя за сутки эвакуировали 31 367 человек, включая 89 иностранцев (в их числе 71 представитель ОБСЕ), сообщила российская сторона. Только 36 эвакуированных отправились на территорию, подконтрольную Киеву, остальные изъявили желание поехать в Россию или подконтрольные ей районы.

Всего из опасных районов с начала операции эвакуировали 271 231 человека, в том числе 58 422 ребенка, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве при этом подчеркнули, что в среду российская сторона вновь открыла гуманитарные коридоры по ранее согласованным маршрутам, хотя Киев не предоставил ей официального письменного согласия.

Политические решения

Комитет министров Совета Европы принял решение прекратить полномочия России в организации начиная со среды. Ранее Лавров передал письмо о выходе РФ из организации генеральному секретарю совета Марии Пейчинович-Бурич.

Сам Лавров напомнил, что решение выйти из Совета Европы было принято уже давно, а спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил организации самораспуститься, так как без Москвы она теряет смысл.

В среду вечером Европейский суд по правам человека объявил о приостановке рассмотрения всех жалоб против России. Выход из Совета Европы предполагает, что Москва больше не признает юрисдикцию этой инстанции, но, как заверили в МИД, РФ выполнит уже принятые постановления суда, если они не противоречат ее конституции.

Международный суд ООН потребовал от России приостановить операцию на Украине. Председатель инстанции Джоан Донохью также призвала все стороны воздержаться от действий, которые могут усугубить конфликт.

Санкции против РФ

Япония вслед за США и рядом других стран лишила Россию статуса "наиболее благоприятствуемой нации" в торговле, а также решила расширить персональные санкции и запретить экспорт "предметов роскоши". При этом премьер-министр Фумио Кисида отметил, что Токио сохраняет заинтересованность в проекте "Сахалин-2".

Швейцария расширила санкции против России, включив в черный список 197 лиц и 9 организаций. В правительстве конфедерации пояснили, что ее санкционный перечень идентичен принятому накануне списку Евросоюза.

Продолжаются санкции в культурной сфере - организаторы Берлинского кинофестиваля решили исключить все российские институты, делегации, а также лица, которые поддерживают власти РФ. Аукционные дома Sotheby's и Christie's откажутся от июньских торгов предметами русского искусства.

Российская экономика

Российский рубль на торгах на Московской бирже укрепился: курс доллара снизился на 1,9%, до 108 руб., курс евро - на 0,67%, до 117,69 руб. Официальные курсы Центрального банка на четверг - 108,05 руб. за доллар и 118,76 руб. за евро (против 111,48 руб. и 122,45 руб. днем ранее).

Путин предложил ряд новых мер, включая повышение социальных выплат, МРОТ и прожиточного минимума, а также увеличение авансирования по госконтрактам до 50%. Он также подписал указ, согласно которому главы регионов должны принять "исчерпывающие меры" для социально-экономической стабильности и защиты граждан.

Зарубежные компании, которые продолжают работать в России, "обязательно получат дальнейшие возможности для развития", заявил Путин. Он осудил бизнес, покинувший страну с начала операции, но заверил, что Москва, в отличие от западных стран, будет уважать право собственности.

Представители испанской сети магазинов одежды Inditex (владеют брендами Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti и другими) заявили, что хотят возобновить работу в России, когда позволят обстоятельства. Компания приостановила деятельность в стране 5 марта.

Зарубежная экономика

Федеральная резервная система США повысила ставку до 0,25-0,5% - это произошло впервые с декабря 2018 года, а в последние два года ставка находилась на уровне 0-0,25%. Регулятор ухудшил прогноз роста ВВП в 2022 году с 4% до 2,8% (но сохранил прогноз на 2023 год на уровне 2,2%), а также повысил прогноз по инфляции по итогам этого года с 2,6% до 4,3%.

Зеленский подписал закон о виртуальных активах, который легализует рынок криптовалют в стране. Теперь криптобиржи смогут работать легально, банки - открывать счета для криптокомпаний, а государство гарантирует судебную защиту прав на виртуальные активы граждан.

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