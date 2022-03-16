Под контроль военных РФ перешла вся Херсонская область

Теперь эти американские противотанковые ракетные комплексы Javelin бьют по бронетехнике ВСУ и украинских националистов.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков 15 марта сообщил , что наши войска взяли под контроль всю территорию Херсонской области.

С тактической точки зрения это дает нашим военным как минимум два преимущества. Первое - под их контролем теперь находится вся примыкающая к Крыму береговая линия Украины со стороны Черного и Азовского морей. Что исключает любые провокации каких-то частей ВСУ либо националистических батальонов в направлении российского полуострова.

Второе обстоятельство: наличие "клина" в виде Херсонской области серьезно затрудняет любую активность украинских войск и националистов на юге Николаевской области и особенно - в районе Одессы. И без того фактически запертые со стороны моря нашими боевыми кораблями, украинские морпехи и другие береговые части ВСУ теперь стали еще более ограничены в возможности маневра силами и средствами. Но главное в этом событии даже не его военный аспект.

Херсонщина - первая область Украины, где больше нигде не правит киевский националистический преступный режим. Это означает, что в освобожденных районах Херсонской области теперь можно постепенно налаживать мирную жизнь. Что на смену местным руководителям-бандеровцам начнут приходить профессиональные и трезвомыслящие хозяйственники. А простых людей - украинцев, русских, представителей других наций и народностей - перестанут держать в вечном страхе фанатики-радикалы. Так должно быть. Так оно уже происходит на освобожденных территориях.

К примеру, вчера Минобороны России сообщило, что жители Херсона впервые с 2015 года смогли почтить память советских воинов, освободивших в марте 1944-го город от фашистов. На посвященный этому знаменательному событию митинг собрались около 200 горожан.

Впервые за много лет в спокойной обстановке, без наглых нападок националистов жители областного центра, в том числе члены ветеранских организаций и активисты, смогли собраться у Вечного огня и Могилы Неизвестного Солдата в городском Парке Славы.

После прозвучавших на митинге слов благодарности советским воинам за освобождение Херсона в годы Великой Отечественной войны люди громкими аплодисментами поддержали инициативу провести в городе 9 Мая в День Победы торжественное шествие.

В Минобороны России напомнили, почему ничего подобного этому митингу на Украине в последние семь лет не было. Именно в 2015 году в рамках так называемой декоммунизации в стране на законодательном уровне полностью запретили использование советской символики.

С того же времени ветераны, другие граждане Украины, собиравшиеся на памятные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, подвергались оскорблениям и даже физическому насилию со стороны националистов. А еще - гонению по линии государственных органов исполнительной власти.

Впервые с 2015 года без нападок националистов жители Херсона собрались у Вечного огня и Могилы Неизвестного Солдата в городском Парке Славы

Между тем происходят существенные перемены и на других, скажем так, украинских фронтах. Вчера генерал Конашенков сообщил, что группировка войск Донецкой Народной Республики, продолжая наступательные действия, прорвала оборону украинских националистов, взяла под контроль населенный пункт Пантелеймоновка и вышла на рубеж Верхнеторецкое - Новоселовка Вторая.

Всего за прошедшие сутки, по данным Минобороны России, авиация и средства противовоздушной обороны ВКС России сбили 16 воздушных целей. Конкретно - по одному самолету Су-24 и Су-25 ВВС Украины, один вертолет Ми-8 и 13 беспилотников ВСУ, в том числе шесть "Байрактар ТБ-2".

Кроме того, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 136 украинских военных объектов. В их числе семь пунктов управления и узлов связи, четыре зенитных ракетных комплекса, три реактивные установки залпового огня, четыре радиолокационных станции разведки, подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, одна станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и 72 места скопления боевой техники.

Отдельно генерал сказал о точном ударе по военному аэродрому под Краматорском. Там российские войска уничтожили три ангара, в которых находились четыре украинских штурмовика Су-25, один вертолет огневой поддержки Ми-24 и пять вертолетов Ми-8. Это нанесло очень серьезный урон и без того на ладан дышащим военно-воздушным силам Украины.

Конашенков озвучил и общую статистику потерь ВСУ с начала нашей специальной военной операции. За это время украинская армия и националистические формирования потеряли 156 беспилотных летательных аппаратов, 1306 танков и других боевых бронированных машин, 127 реактивных систем залпового огня, 471 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1054 единицы специальной военной автомобильной техники.

Вооруженные силы РФ продолжают методично уничтожать и иностранных военных наемников. В Минобороны России обещали, что никакой пощады на территории Украины им не будет, и слово свое держат. Генерал Конашенков рассказал, что вечером 14 марта в районе населенного пункта Гута-Межигорская подразделения наших воздушно-десантных войск захватили опорный пункт националистов и легионеров.

Там российские десантники нашли 10 новеньких противотанковых ракетных комплексов Javelin американского производства.

"Все захваченные противотанковые комплексы Javelin и другое иностранное вооружение передаются подразделениям народной милиции Донецкой и Луганской народных республик", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

Юрий Гаврилов