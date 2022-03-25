Пентагон разрабатывал и утверждал биологический проект «Ю-Пи-2» на Украине

Эксперты Вооруженных сил России выявили новые факты причастности Минобороны США к разработке биологического оружия на Украине.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, «экспертами российских войск радиационной, химической и биологической защиты в ходе исследования документов вскрыты новые факты, доказывающие непосредственную причастность Минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине».

В ближайшее время Минобороны обнародует оригинальные документы, которые демонстрируют, что в Пентагоне разрабатывался и утверждался биологический проект «Ю-Пи-2». Главной целью этого проекта было проведение молекулярного анализа особо опасных инфекций, которые эндемичны для Украины.

«Данная работа предусматривала отбор образцов патогена в старых скотомогильниках в целях получения новых штаммов сибирской язвы», - сказал Конашенков.