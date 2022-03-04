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Военное обозрение

Президент России в телефонной беседе с израильским премьером назвал цели спецоперации на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. При это известно, что инициатором телефонного разговора стал именно израильский премьер.

Темой разговора стала Украина и проводимая в этой стране российскими войсками специальная операция.

Как сообщается, президент России объяснил главе израильского кабмина своё видение происходящего на Украине. В свою очередь Нафтали Беннет поделился с российским президентом своими соображения по поводу событий на украинской территории.

Пресс-служба Кремля:

Владимир Путин изложил принципиальную позицию России в отношении возможностей урегулирования конфликта, включая безусловный учёт российских интересов в сфере безопасности.

Отмечено, что Владимир Путин напомнил Нафтали Беннету о том, что спецоперация ставит своей целью демилитаризацию и денацификацию Украины, обеспечение её нейтралитета и безъядерного статуса. Также Владимир Путин отметил, что необходимо признание российской юрисдикцией над Крымом и суверенитета ЛДНР.

Тем временем публикуются результаты голосования в ООН по резолюции, которая призывает Россию прекратить операцию на Украине. Израиль проголосовал за эту резолюцию. Так же поступили ещё 139 стран. Против высказались помимо самой РФ такие страны как Сирия, Белоруссия, КНДР и Эритрея. 35 членов ООН воздержались. Среди таких стран Китай, Индия, ЦАР, Вьетнам, Танзания, Казахстан, Киргизия, Алжир, Армения, Пакистан, Иран, Ирак, Монголия и др. Такие страны как Азербайджан, Узбекистан, Венесуэла и некоторые другие вообще не участвовали в голосовании по этой резолюции.

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