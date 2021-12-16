Правительство нацелилось на «Эльбрус»: госкорпорация «Росатом» купит контрольный пакет акций МЦСТ

Госкорпорация «Росатом» хочет приобрести контрольный пакет акций отечественного разработчика процессоров «Эльбрус» АО МЦСТ. Решение будет принято уже в этом году.

Источник пишет, что «Росатом» действует по поручению правительства, где недовольны показателями работы МЦСТ. Вся компания МЦСТ оценивается на уровне 5–7 млрд руб. Источники сообщают, что «Росатом» уже готовится к началу сделки.

Гендиректор МЦСТ Александр Ким заявил, что «информация о возможной покупке компании кем-либо — всего лишь слухи». Его заместитель Константин Трушкин добавил, что «ничего об этом не знает», и отказался уточнить состав акционеров компании. В «Росатоме» отказались от комментариев.

АО МЦСТ учреждено в 1992 году, уставный капитал компании составляет 3 млн руб. 99,88% акций АО у «граждан РФ», ещё 0,08% — у Института точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева РАН (ОАО ИТМИВТ), 0,04 — у ОАО «НИИ супер-ЭВМ». Источник утверждает, что за последние несколько лет контрольный пакет акций (около 70%) оказался сосредоточен в руках Александра Кима. По итогам 2018 года чистая прибыль МЦСТ составила 40 млн руб. при выручке 2 млрд руб.

Объём контрактов за последние годы постоянно сокращался. В 2017 году компания завершила шесть контрактов на 2,6 млрд руб., а в 2019 году — только один, на 1,3 млрд руб. В декабре стало известно, что МЦСТ выиграл тендер на разработку процессора «Эльбрус 32С», получив от Минпромторга 7,14 млрд руб. Годом ранее компания выиграла аналогичный тендер, но его результаты были отменены.