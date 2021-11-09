Российские производители электроники требуют отклонять все закупки на базе иностранных процессоров

Ассоциация разработчиков и производителей электроники попросила Минцифры изменить опубликованные в октябре 2021 г. правила отбора сквозных проектов, АРПЭ хочет видеть в нем пункт, позволяющий отклонять заявки, в которых используются продукты на иностранных процессорах.

Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) выступила с предложением по доработке правил отбора так называемых «сквозных проектов» для внедрения и использования отечественной радиоэлектроники российским бизнесом. Как пишет «Коммерсант», свои предложения Ассоциация озвучила в письме, направленном в конце октября 2021 г. в Минцифры, Минпромторг и Правительство России.

Представители Минцифры подтвердили факт получения письма и сообщили, что оно принято к рассмотрению.

Правила отбора таких проектов были подготовлены и опубликованы Минцифры на портале regulation.gov.ru в середине октября 2021 г. Предложенный документ называется «О порядке управления сквозными проектами в области сквозными проектами по внедрению российской радиоэлектронной продукции и программного обеспечения российского происхождения», его общественное обсуждение которого завершилось 29 октября 2021 г.

Документ содержит ряд требований к сквозным проектам, рассчитывающим на получение субсидий. В частности, их объем должен быть не менее 500 млн руб. При этом 90% от общей стоимости должно быть направлено на закупку российской радиоэлектронной продукции и ПО. Правила предоставления субсидий предполагают также, что доля собственных и заемных средств основного (якорного) заказчика должна составлять, по меньшей мере, 51% от общей стоимости проекта. К самим якорным заказчикам тоже предъявляется немало требований.

Чего добивается АРПЭ

В своем письме АРПЭ предлагает при отборе заявок по внедрению российской продукции отклонять те проекты, в которых используются процессоры иностранного производства. Такое мнение в письме высказал исполнительный директор Ассоциации Иван Покровский. Он полагает, что если этого не сделать, то заказчики продолжат выбирать такие проекты, не желая по собственной инициативе переключаться на отечественные аппаратные платформы.

АРПЭ также отметила, что в нынешней версии правил поддержки процесс отбора проектов на 100% контролируется «заказчиками оборудования и производителями решений на основе зарубежных программно-аппаратных платформ». В связи с этим Ассоциация предложила идею по введению ограничений в состав экспертного совета по отбору проектов. По мнению АРПЭ, в него должно входить как минимум 30% представителей компаний, разрабатывающих российские процессоры.

Финансовая поддержка сквозных проектов

Подготовке и публикации правил отбора сквозных проектов предшествовало утверждение Правительством в сентябре 2021 г. правил предоставления субсидий на их реализацию. В них сказано, что компании, реализующие проекты по внедрению российской электронной продукции, могут рассчитывать на сумму в размере до 4 млрд руб. в год.

Компаниям, однако, все же придется вкладывать собственные средства – как минимум 100 млн руб. за весь период реализации проекта, который может достигать пяти лет. С учетом этого, максимальный размер госсубсидий может составлять 20 млрд руб.

Помимо этого, компании придется взять на себя обязательство, в соответствии с которым доля российской электроники в общем объеме ее проекта составит не менее 70%,

По данным «Коммерсанта», на начало ноября 2021 г. было одобрено несколько сквозных проектов по внедрению российской электроники. В их числе – создание «Росатомом» «импортозамещенного инфраструктурного ландшафта», оцененное в 10,4 млрд руб. Также одобрен проект по созданию банком ВТБ российских программно-аппаратных комплексов для корпоративных информационных платформ за 9,3 млрд руб. По предварительным данным, в рамках этого проекта все «железо» будет построена на процессорах разработки российской компании Yadro с открытой архитектурой RISC-V.

Мнение участников рынка

Замдиректора по маркетингу АО МЦСТ (разрабатывает процессоры «Эльбрус») Константин Трушкин прокомментировал «Коммерсанту» письмо АРПЭ. С его слов, государство вполне может доплачивать заказчикам не за процессоры Intel или IBM, за «нестандартные» российские платформы, к которым он отнес процессоры «Эльбрус» и «Если внедрять российскую технику на процессорах западных вендоров, то за что государство будет доплачивать? Сегодня дизайн-центры не входят в состав экспертного совета и слабо влияют на одобрение сквозных проектов, и есть случаи, когда одобрены сквозные проекты, где можно вообще не использовать российские процессоры», – добавил он.

В компании Yadro, напротив, уверены, что в настоящее время сквозные проекты рассматриваются «сбалансированным экспертным сообществом, включающим представителей всех разработчиков отечественных процессоров, вендоров техники и потребителей». «Все на данный момент заявленные проекты, получившие поддержку, нацелены на переход ключевых потребителей на продукцию, работающую на отечественных процессорах», – сказали представители компании.

По оценке разработчиков отечественных CPU, они вполне готовы обеспечить любые объемы поставок своих чипов, если они будут предварительно запланированы. Константин Трушкин отметил, что «уже с 2023 г. можно обеспечить все потребности якорных заказчиков, а в 2022 г. уже заказанных чипов «Эльбрус» достаточно для проведения пилотных внедрений».

Директор по развитию бизнеса «Байкал Электроникс» Виталий Богданов согласен с Трушкиным. «Сквозные проекты предусматривают субсидии на внедрение техники с горизонтом планирования до пяти лет — в эти сроки нет проблем с тем, чтобы обеспечить поставки компонентов», – сказал он.