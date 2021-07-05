Поле завтрашнего боя

С февраля по май этого года в научно-исследовательских и образовательных организациях военного ведомства проведено более 30 тематических выставок, где были представлены несколько тысяч инновационных проектов. Фото с сайта www.gov.spb.ru.

Долгосрочные приоритеты военных – биотехнологии и микроэлектроника

В мировом рейтинге «Глобальный инновационный индекс» Россия занимает 47-ю строчку. В топ-50 она опережает лишь Индию, Черногорию и Филиппины. И отстает от Украины (45-я позиция). Падение в этом рейтинге длится у нас с 2017 года, хотя ему предшествовал многолетний подъем.

НОС ВЫТАЩИШЬ – ХВОСТ УВЯЗНЕТ

Ежегодный рейтинг стран по инновационной деятельности составляют совместно Всемирная организация интеллектуальной собственности и французская бизнес-школа INSEAD при помощи Корнелльского университета (США). Достижения оцениваются по 81 параметру – от состояния инфраструктуры до ситуации в политике, бизнесе и образовании.

Глобальный индекс выводится на основании данных Всемирного банка, Всемирного экономического форума, Международного союза электросвязи и др. Индекс представляет совокупные данные об инновационной деятельности стран и экономик мира, на которые приходится 92,5% населения планеты и 97,6% от мирового ВВП.

Тройка лидеров рейтинга – Швейцария, Швеция и США. Далее следуют Великобритания, Нидерланды, Дания, Финляндия, Сингапур, Германия и Южная Корея.

Несмотря на не очень почетную ступеньку в общем зачете, Россия в рейтинге развития высшего образования – на 17-м месте, по развитию информационных и коммуникационных технологий – на 29-м, по уровню исследований – на 33-м. Но по регулятивной среде наша страна занимает 95-е место, а по экологической устойчивости – лишь 100-е из 131 участника рейтинга.

Понятно, такие результаты россиян не устраивают. Делается все возможное для устранения пробелов.

КОГДА ДЕНЬ ГОД КОРМИТ

На выставке «День инноваций Министерства обороны РФ» в Военном инновационном технополисе «ЭРА» в апреле было представлено свыше 120 новых проектов. Они разработаны в научно-исследовательских и образовательных организациях военного ведомства, на предприятиях оборонной промышленности.

Среди экспонатов, представляющих наибольший интерес, беспилотный летательный аппарат «Муха». Это оригинальное решение операторов научных рот. Они разработали малогабаритный дрон, способный вести разведку и наблюдение в ограниченном пространстве. Аппарат в автономном режиме, используя навесное оборудование, может получать видовую, радиотехническую, радиоэлектронную информацию из труднодоступных зон и помещений – туннелей, гротов, подвалов.

Габариты БЛА (диаметр защитной сферы 70 см) позволяют нести большую полезную нагрузку. Время полета – до 22 минут в автономном режиме. Развитие проекта предусматривает разработку алгоритма управления на основе технологий искусственного интеллекта (нейросети) и технического зрения.

Институт инженерной физики и Военно-топографическое управление Генштаба представили макет Единого комплекса астрономо-геодезического и навигационного обеспечения – первого в ВС пункта гравиметрической коллокации.

Созданы первый отечественный секвенатор для определения аминокислот и портативная лаборатория, позволяющая проводить ПЦР-исследования в полевых условиях.

Всего с февраля по май этого года в организациях военного ведомства проведено более 30 тематических выставок «День инноваций Минобороны», где представлены несколько тысяч проектов. Большинство предполагается внедрить в войсках.

Это, в частности, линейка новых многоцелевых приборов оптического наведения и наблюдения для ведения боя в различных условиях. Изделия могут применяться и в гражданском секторе: при патрулировании и охране, для видеомониторинга, охоты и наблюдения за животными.

Это коллиматорные прицелы для автоматического стрелкового оружия крупного калибра, лазерные целеуказатели для установки на стрелковое оружие и для подсветки целей (если используются приборы ночного видения), тепловизионные прицелы. Интересна и тепловизионная насадка для стрельбы в условиях плохой видимости.

Каждый оптический прибор – инновационная разработка, новый инструмент для противостояния хорошо технически оснащенному противнику. Основное в таких разработках – улучшение целевой многофункциональности, эргономики, расширение возможностей приборов.

Этими качествами обладает и уникальный аппарат ручной сварки SEKIRUS SVR 1000 на основе лазерного источника IPG с автоподачей проволоки. Разработчики представили собственную технологию сварки на основе оптоволоконного лазерного источника. С ее помощью можно сваривать тонкостенные металлы без перегрева и деформации.

Аппарат дает прочный сварочный шов. Он требует минимальной постобработки. Скорость лазерной сварки вчетверо превышает возможности традиционных аппаратов. Как продолжение новинки – разработка механизма для интеграции сварочного аппарата с коллаборативными роботами.

У российских разработчиков собственное видение линейки аппаратных решений со встроенными системами искусственного интеллекта. Это решения на основе отечественной электронной компонентной базы. Инновационные продукты позволят получать и обрабатывать данные, автоматизировать подготовку решений для централизованных и локальных систем с ИИ для армии и флота. Такие технологии планируется применять для использования в составе БПЛА и других систем с поддержкой технологий ИИ.

В списке новинок – экспериментальная платформа «Маркер». Она служит для отработки, изучения и практического внедрения передовых технологий технического зрения, высокоскоростных приводов, навигации и гибридных силовых установок. Первый демонстратор авиационных средств поражения имеет на борту отечественный нейропроцессор. Автоматизированная система «Паспорт» оснащена мобильной информационной системой «Кварц».

НАБЛЮДАЯ ДРУГ ЗА ДРУГОМ

Об этих новинках, конечно, известно нашим «партнерам». Но американские эксперты опасаются технологического отставания своей страны из-за стремительного роста числа инновационных решений Поднебесной. Китай претендует на роль технологического лидера, инвестируя сотни миллиардов долларов в робототехнику, искусственный интеллект, микроэлектронику, «зеленую энергию» и многое другое.

Усилия Китая направлены не просто на завоевание преимущества на поле боя – Пекин меняет само поле боя. Технологии 5G, ИИ, квантовые вычисления и биотехнологии будут иметь военное применение. Цифра – показатель битвы сегодняшнего дня, биотехнологии – следующего.

Сегодня сложно оценить, к какому хаосу может привести парализация 5G-сетей или недобросовестная генная инженерия, какие преимущества принесут возобновляемые источники энергии, говорят американские эксперты. Они считают: долгосрочным приоритетом могут стать биотехнологии и микроэлектроника.

ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ

У нас в стране есть целые компании, которые можно назвать инновационными. Например, «Ростех». Объем финансирования ее Программы инновационного развития (ПИР) в 2011–2019 годах составил более 1426 трлн руб. Годовое финансирование ПИР выросло за это время с 62 до 300 млрд руб. Доля инновационной продукции в выручке корпорации – 43%. На 1 рубль, вложенный в НИОКР, получен доход от реализации инновационной продукции в размере 4,5 руб.

Меняется терминология, появились словосочетания «стратегия голубого океана», «модель открытых инноваций». Сформирован такой инструмент как «пилотные проекты». Образованы Центр открытых инноваций и Окно открытых инноваций, ТРИЗ-центр и ТРИЗ-школа для обучения сотрудников. ТРИЗ – это теория решения изобретательских задач, то есть отработанная методика решения сложных проблем.

Сформирована секция «Инновационное развитие». В ее составе – представители Ростелекома, Роскосмоса, Росатома, Объединенной судостроительной корпорации, Российских железных дорог, «Аэрофлота», фонда «Сколково», Фонда развития интернет-инициатив, Фонда перспективных исследований. Здесь же представители вузов, научных организаций, Минэкономразвития, Минобрнауки и Минпромторг.

«Окно открытых инноваций» провело конкурс, участвовали более 150 проектов. Лауреатами стали: система периметрической охраны вибрационного типа на основе трибоэлектрического кабеля, бесконтактные магнитные редукторы для промышленных электромеханических систем, фазометрическая система раннего обнаружения тоннелей и подкопов. Далее в «Окне открытых инноваций» появятся разделы «Уникальные технологические компетенции» и «Запросы на внешние инновации». Это будет уже дорога с двусторонним движением.

КАДРЫ ДЛЯ АВИАПРОМА

Давосский форум 2020 года определил 10 самых востребованных сегодня навыков. Первое-третье места в этом списке заняли специалисты по комплексному решению проблем, критическому мышлению и креативности (генерация идей и нестандартные подходы к решению задач). Ростех как раз развивает эти направления.

Часто внедрение передовых технологий (в частности, в авиастроении) связывают с нехваткой квалифицированных кадров. Эту задачу будет решать высшая инженерная школа. Пионером можно считать Иркутский политехнический. Подготовка инженеров здесь будет ориентированной на сотрудничество с партнерами из авиационного кластера «Ростеха». И участие в крупных отраслевых проектах: МС-21, российско-китайский широкофюзеляжный самолет, военные изделия авиационной техники.

Основные направления – цифровое проектирование и моделирование технологических процессов, создание цифровых двойников, аддитивное производство, лазерные технологии, покрытия с особыми свойствами, технологии виртуальной и дополненной реальности.

Иркутский политех – один из 29 вузов России, имеющих статус «Национальный исследовательский университет». В вузе создан Технопарк. Ежегодно здесь выполняются научно-исследовательские работы на сумму около 200 млн руб. Развиваются комплексы, которые позволяют моделировать применение как пилотируемой авиации, так и беспилотников. Минобороны формирует здесь кластер для моделирования боевых действий.

ИНИЦИАТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ

В Минобороны РФ действует Комиссия по инновационным проектам и технологиям. Ежегодно она выделяет инновационные разработки в интересах военного ведомства в инициативном порядке.

Из последних разработок выделяют легковозводимые укрытия для боевой техники и личного состава в местах временной дислокации. Новейшие материалы и технологии защищают боевую технику от климатических факторов и от обнаружения спутниками, радарами и тепловизорами.

Вторыми в списке – вычислительные машины защищенного исполнения на базе отечественного процессора «Эльбрус-4С». Их можно применять на суше, в море и на воздушных судах. Разработки прошли заводские испытания, готовы к госиспытаниям. И получили одобрение от заинтересованных органов военного управления.

Линейка синхронных электродвигателей постоянного тока с радиальным магнитным потоком мощностью до 1 кВт обеспечивают надежность приводных устройств для промышленных и сервисных манипуляторов.

Далее идут модули полезной нагрузки, поиска, захвата и поражения целей специализированных стационарных и мобильных платформ, а также исполнительных устройств мобильных и стационарных механизмов. Область их применения – наземные, воздушные и подводные машины и агрегаты.

Большое место в списке комиссии отведено роботам. Это комплекс автономных роботов, способных самостоятельно перемещаться по открытой местности; робот-камикадзе, подрывающий снаряд в заранее определенной точке; роботы-мишени для обучения стрельбе личного состава и систем автонаведения; робот-дезинфектор.

Роботы имеют систему обнаружения и обхода препятствий, систему ориентирования на местности, систему выполнения поставленных задач. Они способны самостоятельно прокладывать траекторию и перемещаться с помощью ИИ (возможно переключение на управление с пульта дистанционного управления).

Добавим сюда воздухонезависимую энергетическую установку на основе водородно-кислородного аккумулятора (электрохимического генератора) для обеспечения высокой автономности, маневренности, низкого уровня шума, экологической безопасности.

Перечисленные проекты находятся в разной степени готовности. Но все они – пример взаимодействия потребителей и разработчиков вооружения в инициативном порядке в целях минимизации сроков их внедрения.

Николай Поросков

Николай Николаевич Поросков – военный журналист.