Россия создаст 100-петафлопсные суперкомпьютеры на «Эльбрусах»

К 2026 г. в России может быть создан суперкомпьютер 100-петафлопсной производительности, построенный на разрабатываемых сейчас 32-ядерных отечественных процессорах «Эльбрус-32С». На сегодняшний день подобная производительность могла бы позволить попасть системе на пятую строчку в списке мощнейших вычислителей планеты.

Как выяснил CNews, через пять лет в России может появиться суперкомпьютер с пиковой производительностью в 100 Пфлопс, построенный на отечественном процессоре из линейки «Эльбрус».

В распоряжении редакции оказался слайд, по всем признакам являющийся фрагментом презентации суперкомпьютерной компании РСК, на котором отображена «дорожная карта» развития технологий этой организации на «Эльбрусах» до 2027 г. Наиболее отдаленной от сегодняшнего дня разработкой на этой карте указана суперЭВМ упомянутой производительности на чипах «Эльбрус-32С». Ее появление запланировано на 2026-2027 г.

Суперкомпьютер займет 165 серверных шкафов, в которых разместится 16,5 тыс. лезвий суммарно с 33 тыс. процессорами. Судя по слайду, в нем предполагается использовать интерконнект разработки Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики в Сарове (РФЯЦ-ВНИИЭФ; входит в «Росатом»). О том, что у этого института есть решения для интерконнекта в декабре 2018 г. указывал директор Института программных систем им. А. К. Айламазяна РАН Сергей Абрамов. В готовности этого интерконнекта на сегодняшний день CNews заверили представители МЦСТ — компании, разрабатывающей «Эльбрусы».

Что касается упомянутого процессора «Эльбрус-32С», то он пока не готов, но должен появиться к 2025 г. О его создании стало известно в конце октября 2020 г. Этот 32-ядерный чип будет реализован по топологии 6 или 7 нм.

В РСК подлинность слайда не опровергли, однако к моменту публикации как-либо прокомментировать проект не смогли.

Представитель МЦСТ Максим Горшенин в разговоре с CNews отметил, что представленная дорожная карта вполне соответствует срокам появления серийных микропроцессоров его компании. «МЦСТ видит спрос на высокопроизводительные вычислительные кластеры, — говорит он. — Совместно с компанией РСК давно идет работа по созданию высоконагруженных систем с высокой вычислительной плотностью. Есть заказчики, которые тестируют наши решения».

При этом Горшенин подчеркивает, что не нужно воспринимать указанные в плане даты как абсолютные константы. «Это видение РСК того, как и когда можно реализовать разработки, — добавляет он. — МЦСТ с этим видением согласна. Но речь не идет о том, что это все жестко зафиксировано и точно появится в прописанные сроки».

Отметим, что на сегодняшний день 100-петафлопсная производительность приблизительно соответствует пятой строчке в списке мощнейших вычислителей планеты Топ500. Правда нужно понимать, что этот рейтинг формируется не по пиковой производительности, а по результатам стандартного теста Linpack. Их значения несколько отличаются, причем не во вполне заранее предсказуемой пропорции.

В столбце, относящемся к 2021 г. в дорожной карте прописана 50-терафлопсная система, которая сейчас поставляется в Центральный институт авиационного моторостроения им. П. И. Баранова (ЦИАМ), известный своим суперкомпьюерным проектом на «Эльбрусах», начавшимся еще в 2018 г. Система состоит из 44 лезвий на 28-нанометровых восьмиядерных процессорах «Эльбрус-8СВ».

К 2022 г. в плане относится система производительностью 1 Пфлопс. Она занимает шесть серверных шкафов и состоит из 864 лезвий на «Эльбрус-8СВ».

Следующие два года могут ознаменоваться появлением систем на готовящихся сейчас к серийному выпуску первых в России 16-нанометровых 16-ядерных процессорах «Эльбрус-16С». В 2023 г. на них может быть создана система производительностью 10 Пфлопс. Она займет 35 шкафов с 3,5 тыс. лезвий.

В 2024 г. на «Эльбрус-16С» может появиться суперкомпьютерная система с производительностью выше 40 Пфлопс. Она займет 140 серверных шкафов с 14 тыс. лезвий.

В 2025 г. на передний край разработок по плану уже выйдут упоминавшиеся выше чипы «Эльбрус-32С». На них могут появиться опытные образцы четырехпроцессорных серверов, которые позже и составят 100-петафлопсную систему.

Что известно о кооперации РСК и разработчиков «Эльбрусов»

Группа компаний РСК позиционирует себя в качестве хорошо известного в мире разработчика и интегратор решений для высокопроизводительных вычислений, систем для машинного обучения, ЦОДов, интеллектуальных систем хранения данных «по требованию» и др.

Компания одной из первых стала применять на рынке системы жидкостного охлаждения кластеров, используя специализированные платы отвода тепла, вплотную соприкасающиеся с вычислительными платами. Компания традиционно сотрудничает с компанией Intel, регулярно выпуская новинки на самых последних чипах этого разработчика.

В то же время, РСК официально заверяет, что ее технологическая кооперация с создателями «Эльбрусов» началась еще в 2014 г. Сообщение о том, что компания рассчитывает в течение нескольких месяцев предложить заказчикам суперкомпьютерное решение с использованием «Эльбрусов», РСК сделала в мае 2017 г.

В феврале 2018 г. CNews стало известно, что РСК в конце того же года представит на рынке блейд-серверное решение на базе «Эльбрусов». Первые испытания к тому моменту прошли на «Эльбрус-4С», однако коммерческие планы компании были связаны с «Эльбрус-8С».

В мае 2018 г. РСК и связанный с МЦСТ Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука» (ИНЭУМ, входит в «Ростех») объявили о создании первого суперкомпьютера на «Эльбрус-8С».

В январе 2020 г. CNews писал, что РСК получили субсидию Минпромторга в 60 млн руб. на производство унифицированной интероперабельной серверной платформы для создания ЦОДов и суперЭВМ петафлопсной производительности с одновременным использованием микропроцессоров архитектуры «Эльбрус» и x86.

Общая стоимость проекта с учетом собственных денег компании составит 120 млн руб. Он рассчитан на срок до 30 июня 2023 г. К этой дате РСК должны будут реализовать созданную импортозамещающую или инновационную продукцию на 470 млн руб., организовать 10 новых рабочих мест и получить три патента.

Источник: CNews