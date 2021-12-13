Ежегодные поступления С-350 в ВКС РФ в четыре раза повысят эффективность отражения ударов

Заместитель главнокомандующего ВКС РФ Андрей Демин подчеркнул, что в 2021 году С-350 эксплуатировалась и осваивалась преподавателями в специализированном учебном центре, проявила высокую надежность систем и зарекомендовала себя с лучшей стороны

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Эффективность отражения ударов противника российскими Воздушно-космическими войсками (ВКС) повысится в четыре раза благодаря ежегодному поступлению на вооружение комплектов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350. Об этом сообщил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны - заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин.

"В рамках государственной программы вооружения в интересах ВКС с 2021 года спланирована поставка ежегодно по одному-два полковых комплекта ЗРС С-350 в войска, что позволит повысить эффективность отражения массированных ударов противника (в том числе крылатых ракет всех типов) по важнейшим объектам обороны страны более чем в четыре раза", - сказал он в интервью еженедельной газете "Независимое военное обозрение".

Демин подчеркнул, что в 2021 году С-350 эксплуатировалась и осваивалась преподавателями в специализированном учебном центре, проявила высокую надежность систем и зарекомендовала себя с лучшей стороны.

"В настоящее время завершилась переподготовка боевых расчетов перед получением ЗРС С-350 на базе учебного центра зенитных ракетных войск, и личный состав осуществляет приемку новой техники на полигоне Капустин Яр, готовит ее к выполнению начальных боевых стрельб по воздушным мишеням", - отметил заместитель главнокомандующего ВКС.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств заявил, что Россия парирует потенциальные угрозы в воздушно-космической сфере за счет совершенствования боевого потенциала ВКС. По его словам, соединения и воинские части ВКС оснащаются современной и модернизированной авиационной техникой, зенитными ракетными комплексами, радиолокационными станциями и комплексами различного назначения.

Система С-350 разработана в интересах войсковой ПВО с максимальным радиусом поражения целей 60 км и максимальной высотой поражения 30 км. Комплекс предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами.