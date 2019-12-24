Обнуление баланса: чем опасны американские ракеты средней дальности

После выхода из ДРСМД США провели два показательных испытания ракетных комплексов, которые подпадали под действие этого договора.

Первый запуск прошел буквально через две недели после расторжения - с наземной установки Мк 41 была запущена крылатая ракета, которая пролетела расстояние свыше 500 км. Второе испытание провели 12 декабря 2019 года, когда с военной базы Вандерберг (Калифорния) был осуществлен запуск прототипа баллистической ракеты средней дальности (БРСД), которая также пролетела свыше 500 км до полигона в Тихом океане.

Глава Пентагона Марк Эспер, радуясь этому событию, особо подчеркнул тот факт, что на подготовку этого запуска потребовалось всего 9 месяцев вместо запланированных 24. Тем самым Эспер подтвердил, что США вели разработку БРСД еще до того как официально вышли из ДРСМД. Если быть точным, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых БРСД начались в США еще в 2006 году.

Именно в этом году начались работы по проекту Advanced Hypersonic Weapon (AHW), который должен был разработать для командования Сухопутных войск США баллистическую ракету с дальностью полета свыше 6 500 км. Особенностью этой ракеты была ее боевая часть, состоящая из гиперзвуковой планирующей боеголовки, которая планировала к цели на скорости 6-8 чисел Маха (7 400-9 895 км/час). 17 ноября 2011 года экспериментальный аппарат AHW был запущен с полигона Pacific Missile Range (Гавайи) и поразил цель на полигоне Reagan Test Site на атолле Кваджалейн, преодолев расстояние в 3 700 морских миль (6 852 км), развив скорость свыше 6 чисел Маха. Вторые испытания в августе 2014 года окончились неудачей. Несмотря на это AHW стал основой трех программ создания гиперзвуковых ракет для Сухопутных войск (Land-Based Hypersonic Missile), ВВС (Air-launched Rapid Response Weapon) и ВМС США (Conventional Prompt Strike Weapon). Все эти программы должны испытать прототипы нового оружия в 2023-2024 годах.

Вторым значимым проектом, который также нарушил ДРСМД стала программа Strategic Fires Missile, которая продолжает создание систем ракетного вооружения наземного базирования по программе ATACMS (Army Tactical Missile System) для Сухопутных войск США. Согласно техническому заданию, ракета Strategic Fires Missile (SFM) должна обладать дальностью до 2 250 км и лететь к цели по "скользящей настильной траектории на гиперзвуковой скорости". Именно на такой формулировке настаивали американские эксперты, утверждая, что эта ракета не попадает под ДРСМД, стыдливо забывая о том, что критерием запрета является дальность. В техническом описании значится, что это "новое гиперзвуковое оружие" (ground-launched hypersonic (Mach 5-plus) missile). Поступления в войска США нового ракетного комплекса SFM ATACMS ожидается после 2020 года.

На прошедшем в Лондоне саммите НАТО вопрос по БРСД официально не поднимался, однако позиция Германии, не поддержавшей инициативу Франции превратить Северо-Атлантический блок в проевропейский военный альянс, была обоснована тем фактом, что ее военное ведомство ведет переговоры по комплексам ПРО с компанией Lockheed Martin Missiles and Space (США) Риторический вопрос - почему вдруг ФРГ озаботились созданием позиционных районов ПРО у себя? Ведь в Польше и Румынии уже созданы такие районы, да и на базе Файлингдейлс (Великобритания) тоже есть такой район. Ответ лежит на поверхности. Дело в том, что Германия, хочет она этого или не хочет, предоставит свою территорию под позиционные районы БРСД.

Как известно, от авиабазы Рамштайн до Москвы 2 125 километров. Если в районе этой авиабазы разместить пусковые установки БРСД, то подлетное время гиперзвуковых головок до нашей столицы составит 15-17 минут. Критически малое время, откровенно говоря. Размещенные на острове Гуам гиперзвуковые БРСД будут лететь до Владивостока 20-25 минут, что также является малым подлетным временем.

Из таких временных характеристик следует неутешительный вывод - США, выходя из договора РСМД, явно планировали изменение баланса по ядерным вооружениям в свою пользу. Единственное, что их сейчас ограничивает от массового производства БРСД - это договор СНВ III, судьба которого на продление малоперспективна, так как США игнорируют все наши предложения по этому договору.

Однако не все так безнадежно. Дело в том, что наше Министерство обороны, предвидя такой сценарий, давно уже начало создавать сплошную эшелонированную воздушно-космическую оборону (ВКО), которая в радиолокационном диапазоне увидит все средства воздушно-космического нападения на дальности 6 000 км и будет их сопровождать до дальности перехвата системами ПРО и ПВО.

Время готовности к боевой работе наших комплексов ПВО и ПРО из положения боевого дежурства составляет считанные секунды, а время разворачивания в боевое положение - 3-5 минут. Поэтому когда БРСД будут только начинать полет к нашим границам, их будут готовы перехватить ракетные дивизионы ЗРС С-400, С-300, С-350 и ЗРК "Бук М2/М3", а также ЗРК "Тор-М2" и "Панцирь-С1". Регулярные военные учения расчетов этих комплексов и систем показали, что они могут максимально снизить ущерб от атакующих БРСД и крылатых ракет.

Президент Владимир Путин и Начальник Генерального штаба МО РФ Валерий Герасимов не раз предупреждали станы НАТО о том, что в случае такой агрессии ответный (точнее ответно-встречный) удар будет нанесен как по территориям, откуда стартовали БРСД, так и по территориям, где принималось такое решение. Благодаря тому, что наши армия получает новейшие комплексы ракет с гиперзвуковыми боеголовками и блоками, подлетное время гиперзвуковых ракет до "мест старта БРСД" составит от 2 до 10 минут, а до "мест принятия решения" - 15-20 минут.

Таким образом стоит признать два факта. Первый - безусловно, опасность от размещения БРСД в Европе или АТР реально существует. Второе - развитие ракетных средств вооружения Вооруженных сил России будет нивелировать все попытки обнуления сложившегося международного баланса ядерных сил.

Алексей Леонков (военный эксперт журнала "Арсенал Отечества")