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ТАСС

Герасимов заявил, что силы ВДВ наращиваются с учетом роста напряженности вблизи границ РФ

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Погрузка БМД-4М на транспортные самолеты на аэродроме Дягилево в ходе учений «Запад-2021»
Погрузка БМД-4М на транспортные самолеты на аэродроме Дягилево в ходе учений «Запад-2021».
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

В 2022 году сформированы два десантно-штурмовых полка, отметил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Боевые возможности Воздушно-десантных войск (ВДВ) наращиваются с учетом роста напряженности вблизи государственной границы России, сообщил в четверг начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

"В этом году сформированы два десантно-штурмовых полка. В боевых соединениях и воинских частях осуществляется формирование подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотной авиации. Высокими темпами идет переоснащение на современные образцы вооружения и военной техники, в том числе на БМД-4М, БТР-МДМ", - сказал Герасимов.

По его словам, возможности ВДВ, являющихся основой сил быстрого реагирования, наращиваются, "учитывая увеличение очагов нестабильности вблизи нашей границы".

Боевой потенциал ВКС

Россия парирует потенциальные угрозы в воздушно-космической сфере за счет совершенствования боевого потенциала Воздушно-космических сил (ВКС), заявил Герасимов. "Для наращивания возможностей воздушно-космической обороны по своевременному обнаружению и предупреждению о ракетном нападении выведен на орбиту очередной космический аппарат Единой космической системы. Продолжается строительство радиолокационных станций системы загоризонтного обнаружения воздушных целей, позволяющих контролировать воздушное пространство на удалении до двух тысяч километров от нашей границы", - сказал Герасимов.

По его словам, соединения и воинские части ВКС оснащаются современной и модернизированной авиационной техникой, зенитными ракетными комплексами, радиолокационными станциями и комплексами различного назначения. "Приоритет отдается таким вооружениям как Су-57, Су-35С и Су-34, а также зенитные ракетные комплексы С-400, С-350 и "Панцирь-С", - отметил начальник Генштаба.

"Дальнейшее развитие получила беспилотная авиация. На оснащение войск поставлены новые разведывательно-ударные комплексы с беспилотными летательными аппаратами, успешно прошедшими испытания в боевых действиях на территории Сирии. Расширяются также возможности по ведению радиоэлектронной борьбы, нанесению высокоточных ударов, увеличению дальности и продолжительности полета", - сказал Герасимов.

Оснащение Сухопутных войск

По словам Герасимова, особое внимание в оснащении Сухопутных войск Вооруженных сил России уделяется поставкам современных средств управления, разведки, радиоэлектронной борьбы и огневого поражения. "Для повышения ударных возможностей, маневренности и автономности общевойсковых соединений ведутся работы по созданию принципиально новых образцов бронетанковой техники на унифицированных платформах "Армата", "Курганец" и "Бумеранг", - отметил он.

Герасимов добавил, что "перспективные образцы военной техники оснащаются комплексами вооружения повышенной огневой мощи, бортовое оборудование создается по принципу открытой архитектуры, обеспечивающей их дальнейшую модернизацию".

"Вся создаваемая техника имеет возможность интеграции в единое информационное пространство Вооруженных сил", - подчеркнул начальник Генштаба ВС России.

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