Два полка для ВДВ, атомная подлодка для флота. Как вооружается Россия

Глава Генштаба России заявил, что любые провокации в Донбассе будут пресечены

Военная активность НАТО у российских границ вынуждает Москву модернизировать свою армию, заявил глава Генштаба ВС Валерий Герасимов. В Ракетные войска поступают комплексы "Ярс", приводятся в боеготовность пусковые установки комплекса "Авангард". Флот получит еще один атомный подводный крейсер с ракетами "Булава". Для Сухопутных войск разрабатывается новая техника. Ядерные силы готовы к применению. Как Россия будет сдерживать угрозы со стороны Запада - в материале "Газеты.Ru".

Российские ВС

Более 95% пусковых установок наземных стратегических ядерных сил России находятся в состоянии постоянной готовности к боевому применению. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе брифинга с военными атташе иностранных государств.

По его словам, в Ракетные войска продолжают поступать комплексы "Ярс" и приводятся в боеготовность пусковые установки ракетного комплекса "Авангард".

"В боевой состав морских стратегических ядерных сил в ближайшее время будет введен еще один атомный подводный крейсер с баллистическими ракетами "Булава", - анонсировал военный.

Кроме того, российские специалисты продолжают модернизировать "стратегические ракетоносцы авиационных стратегических ядерных сил".

"В целом состояние ядерной триады России обеспечивает решение задач сдерживания", - подчеркнул Герасимов.

При этом развитие ядерных сил России соответствует всем международным обязательствам, которые определены Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

"В складывающейся обстановке Российская Федерация продолжает плановую деятельность по укреплению обороноспособности, исключающую возможность нанесения ущерба безопасности страны", - добавил глава Генштаба.

Что касается оснащения Сухопутных войск, то в данном случае российские власти уделяют внимание поставкам современных средств управления, разведки, радиоэлектронной борьбы и огневого поражения. Например, сейчас разрабатываются "принципиально новая" бронетанковая техника "на унифицированных платформах "Армата", "Курганец" и "Бумеранг".

Герасимов также затронул вопрос модернизации Воздушно-космических сил (ВКС). "Для наращивания возможностей воздушно-космической обороны по своевременному обнаружению и предупреждению о ракетном нападении выведен на орбиту очередной космический аппарат Единой космической системы", - рассказал глава Генштаба.

Он отметил, что продолжают строиться "системы радиолокационных станций загоризонтного обнаружения воздушных целей, позволяющих контролировать воздушное пространство на удалении до двух тысяч километров от нашей границы".

Кроме того, в соединения и воинские части ВКС поступает современная и модернизированная авиационная техника (Су-57, Су-35С и Су-34) и ЗРК (С-400, С-350 и "Панцирь-С").

Войска, по его словам, также оснащаются беспилотной авиацией, которая прошла успешные испытания в Сирии.

В связи с ростом напряженности вблизи российской границы Россия наращивает боевые возможности Воздушно-десантных войск. В частности, были сформированы два десантно-штурмовых полка.

"В боевых соединениях и воинских частях осуществляется формирование подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотной авиации. Высокими темпами идет переоснащение на современные образцы вооружения и военной техники, в том числе на БМД-4М, БТР-МДМ", - конкретизировал Герасимов. Он подчеркнул, что ВДВ - основная сила быстрого реагирования ВС.

Наращивание военной активности Запада

Говоря о напряженности вблизи границ страны, Герасимов имел в виду военную активность НАТО. В частности, по данным Минобороны, стратегическая авиация США тренирует пуски крылатых ракет по российским объектам. "Только за последний месяц совершено около 30 вылетов, что в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - подчеркнул он.

"Не снижается напряженность обстановки в Европе. За последние годы военная активность Североатлантического альянса увеличилась в разы. Ежегодно в непосредственной близости от российских границ проводится около 40 крупных военных учений НАТО", - констатировал глава российского Генштаба.

В рамках таких учений к границам России стягивается большое количество войск, а часть из них и вовсе остается в местах дислокации. Герасимов подчеркнул, что российские военные в случае необходимости готовы пресечь "любые попытки нарушения границы".

Вместе с тем он подчеркнул, что Минобороны России по-прежнему готово обсудить проблемы европейской и глобальной безопасности, чтобы выработать конкретные меры по деэскалации напряженности и повышения уровня взаимного доверия.

"Накаленная обстановка"

Глава Генерального штаба ВС России опроверг сообщения СМИ о том, что Москва "планирует" напасть на Киев. В то же время Россия не обязана уведомлять третьи страны о проводимой на ее территории боевой деятельности.

«Украинские вооруженные силы заявляют о начале применения на Донбассе противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства", - обратил внимание Герасимов. Это, считает он, способствует обострению "и без того накаленной обстановки" на юго-востоке страны.

Он предупредил, что "любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться".

Ангелина Мильченко