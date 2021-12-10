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РИА Новости

Глава Генштаба Герасимов: Россия наращивает потенциал ВКС за счет РЛС и ПВО

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Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия парирует потенциальные угрозы в воздушно-космической сфере за счёт совершенствования боевого потенциала Воздушно-космических сил (ВКС), заявил начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств в четверг.

"Для наращивания возможностей воздушно-космической обороны по своевременному обнаружению и предупреждению о ракетном нападении выведен на орбиту очередной космический аппарат Единой космической системы. Продолжается строительство радиолокационных станций системы загоризонтного обнаружения воздушных целей, позволяющих контролировать воздушное пространство на удалении до двух тысяч километров от нашей границы", - сказал Герасимов.

По его словам, соединения и воинские части ВКС оснащаются современной и модернизированной авиационной техникой, зенитными ракетными комплексами, радиолокационными станциями и комплексами различного назначения.

"Приоритет отдается таким вооружениям, как Су-57, Су-35С и Су-34, а также зенитным ракетным комплексам С-400, С-350 и "Панцирь-С"", - отметил начальник Генштаба.

"Дальнейшее развитие получила беспилотная авиация. На оснащение войск поставлены новые разведывательно-ударные комплексы с беспилотными летательными аппаратами, успешно прошедшими испытания в боевых действиях на территории Сирии. Расширяются также возможности по ведению радиоэлектронной борьбы, нанесению высокоточных ударов, увеличению дальности и продолжительности полёта", - сказал Герасимов.

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