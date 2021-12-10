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РИА Новости

Глава Генштаба Герасимов: свыше 95% установок для ядерных ракет готовы к боевым пускам

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Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Ядерная триада России обеспечивает решение задач сдерживания потенциального противника, в готовности к боевому применению находятся свыше 95% пусковых установок наземных стратегических ядерных сил (СЯС), заявил начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

"В наземных стратегических ядерных силах более 95% пусковых установок содержится в постоянной готовности к боевому применению", - сказал Герасимов в четверг на брифинге с военными атташе иностранных государств.

Он сообщил, что "в Ракетных войсках стратегического назначения продолжается перевооружение на комплексы "Ярс", а также приводятся в готовность к боевому применению очередные пусковые установки ракетного комплекса "Авангард"".

"В боевой состав морских стратегических ядерных сил в ближайшее время будет введен еще один атомный подводный крейсер с баллистическими ракетами "Булава"", - сказал Герасимов.

По его словам, "продолжается модернизация стратегических ракетоносцев авиационных стратегических ядерных сил, обеспечивающая применение ими современных высокоточных ракет большой дальности".

"В целом состояние ядерной триады России обеспечивает решение задач сдерживания. При этом развитие стратегических ядерных сил ведется в строгом соответствии с международными обязательствами, определенными Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)", - заявил начальник Генштаба.

Поддержание высокой боевой готовности ядерной триады он назвал "одной из основных задач повышения боевых возможностей Вооружённых сил".

Начальник Генштаба отметил, что "в складывающейся обстановке Российская Федерация продолжает плановую деятельность по укреплению обороноспособности, исключающую возможность нанесения ущерба безопасности страны".

"В течение года Вооружёнными силами решались задачи по повышению боевого потенциала, в том числе за счёт оснащения современными образцами вооружения и военной техники, совершенствования управления войсками и оружием, а также подготовки личного состава", - сказал Герасимов.

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Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
Булава-30
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Герасимов Валерий
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