Конкуренция Москвы и Вашингтона не ослабевает

Начальник Генштаба проинформировал военных дипломатов о развитии ВС России

В ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, состоявшейся 19 декабря, главе государства был задан вопрос о мерах по поддержке и развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в ближайшей перспективе. "Сейчас один из главных вопросов – это закредитованность предприятий ОПК. Не буду вас пугать и называть цифры, они значительные. Речь идет о сотнях миллиардов рублей", – заявил президент. Он также сказал, что дал поручение специалистам "в течение недели подготовить уже окончательный вариант" решения по кредитованию предприятий ОПК.

Реализация военных заказов является базой, на которой строятся ВС. Этот вопрос интересует как сторонников, так и противников России. О развитии оборонного потенциала РФ в проходящем году 17 декабря военным дипломатам сообщил первый заместитель министра обороны.

ИТОГИ И ОЦЕНКИ

Начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов встретился с аккредитованными в РФ представителями военно-дипломатического корпуса (ВДК) в Национальном центре управления обороной. Начальник ГШ рассказал военным атташе об итогах деятельности ВС в уходящем году, оценил ситуацию в мире и возможные меры по ее стабилизации. Свое выступление генерал начал с Ракетных войск стратегического назначения.

Он сообщил, что три ракетных полка перевооружены на современные ракетные комплексы "Ярс". "Завершено создание ракетного комплекса "Авангард" с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Первый ракетный полк, вооруженный данным комплексом, в ближайшее время заступит на боевое дежурство", – сказал Герасимов.

В Стратегических ядерных силах (СЯС) морского базирования "обеспечено непрерывное несение боевого дежурства ракетными подводными лодками стратегического назначения с периодическим патрулированием в море, в том числе подо льдами Арктики".

Завершаются государственные испытания головной подводной лодки проекта 955А "Князь Владимир". В боевой состав Военно-морского флота (ВМФ) она будет включена до конца текущего года. Продолжается строительство еще четырех атомных подводных крейсеров данного проекта.

Авиационная компонента СЯС поддерживается на требуемом путем модернизации ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. Развернуто серийное производство стратегических ракетоносцев Ту-160М, которые в ближайшие годы начнут поступать на вооружение Дальней авиации.

Генерал отметил, что состояние СЯС обеспечивает решение задач сдерживания. При этом их развитие ведется в строгом соответствии с международными обязательствами, определенными Договором об ограничении стратегических наступательных вооружений. При этом начальник ГШ подчеркнул, что ситуация с будущим данного соглашения, срок действия которого заканчивается в 2021 году, остается неопределенной. Он напомнил дипломатам о том, что Владимир Путин 5 декабря подтвердил готовность России до конца текущего года продлить Договор СНВ-3. "Вместе с тем четкой позиции со стороны США относительно его продления не заявлено. Все это создает дополнительную неопределенность в сфере контроля над ядерными вооружениями", – заметил Герасимов.

Он рассказал, что в уходящем году комплексно развивалась воздушно-космическая оборона, основу которой составляют Воздушно-космические силы. Запущен очередной космический аппарат Единой космической системы, который существенно повысил возможности ВС по гарантированному обнаружению пусков баллистических ракет. На комплекс С-400 было перевооружено два зенитных ракетных полка.

На боевое дежурство 1 декабря заступила радиолокационная станция загоризонтного обнаружения воздушных целей в Ковылкино (Мордовия). Эта РЛС обеспечивает контроль воздушного пространства на Западном и Южном стратегических воздушно-космических направлениях на удалении до 2000 км от границы РФ.

Подразделения, вооруженные гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал", осуществляют отработку задач опытно-боевого дежурства. На полигонах, находящихся в различных климатических условиях, в том числе в Арктике, проведены пуски этих ракет. Одновременно ведется работа по развитию аэродромной сети, обеспечивающей расширение географии применения данного комплекса.

В этом году авиационные соединения и воинские части получили 139 современных летательных аппаратов. Продолжаются испытания самолетов пятого поколения Су-57. Повторная апробация этих самолетов была проведена в Сирии, в ходе которой все запланированные задачи успешно выполнены.

Силы общего назначения развиваются в соответствии с составленными планами. Опыт последних вооруженных конфликтов, и прежде всего операции по борьбе с террористами на территории Сирии, дали новый импульс в совершенствовании системы огневого поражения противника. Для повышения ее эффективности особое внимание уделялось развитию высокоточного оружия большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.

Герасимов подчеркнул, что все разработки ракетного вооружения в РФ велись в строгом соответствии с положениями Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он также сказал, что в течение нескольких лет МО пыталось обеспечить его сохранение. Однако все попытки не дали результатов. 2 августа 2019 года Вашингтон в одностороннем порядке вышел из договора. Это свидетельствует о том, подчеркнул генерал, что истинной целью США являлось устранение запретов и ограничений на наращивание своего ракетного потенциала. Через две недели после прекращения действия ДРСМД Пентагон провел испытательный пуск КР с наземной мобильной пусковой установки на дальность более 500 км.

Однако даже в таких условиях Россия выступает против развертывания новой гонки вооружения. Президент РФ выступил с предложением об отказе противостоящих сторон от размещения в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Начальник ГШ сообщил представителям ВДК о том, что в этом году продолжалось переоснащение СВ и ВДВ на современные образцы бронетанковой техники, высокоточные ракетные и зенитные ракетные комплексы, а также комплексы РЭБ и системы управления. В течение года соединения и воинские части получили более 3,3 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения.

Герасимов сказал, что до конца года ВМФ получит 25 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения, в том числе пять носителей, оснащенных ракетным комплексом "Калибр". С этого года увеличены темпы производства кораблей дальней морской зоны. Все они будут оснащены высокоточными ракетами большой дальности. В подразделения Береговых войск будут поставлены ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

"В целом реализация мероприятий государственного оборонного заказа текущего года позволила переоснастить более 30 различных соединений и воинских частей, при этом доля современного вооружения в ВС составила свыше 68%. В дальнейшем их оснащение будет продолжено. К концу следующего года уровень современного вооружения и техники будет доведен до 70%", – сообщил генерал.

Генерал рассказал дипломатам о проведенных военных учениях и действиях России в Сирии. Он отметил, что вмешательство США и их союзников во внутренние дела стран Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии привели к формированию очагов конфликтов и росту напряженности в этих регионах. По аналогичному сценарию развиваются события в отдельных государствах Латинской Америки.

Глава ГШ подчеркнул, что "серьезное влияние на ситуацию в области безопасности продолжает оказывать деятельность НАТО", в доктринальных документах которой России присвоен "статус противника". Блок продолжает наращивать военный потенциал и присутствие у границ РФ. С 2016 года государства – члены альянса нарастили расходы на оборону в общей сложности на 130 млрд долл., а к 2024 году предусматривается их увеличение на 400 млрд долл. В целях обеспечения доминирования в космосе на саммите в Лондоне было принято решение о признании космического пространства в качестве области ведения боевых действий наравне с сушей, воздушным, морским и киберпространством.

В Европе идет работа по развертыванию компонентов ПРО США. В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей активизируется военные приготовления, увеличивается и интенсивность военных учений блока. Их содержание свидетельствует о подготовке НАТО к крупномасштабному военному конфликту.

Члены альянса постоянно говорят о так называемой российской военной угрозе. Любой шаг России в области обеспечения своей безопасности, любое плановое и открыто проводимое мероприятие по строительству армии и флота, каждое учение пропагандистами Запада и СМИ однозначно преподносится как "угроза миру".

Действия стран блока усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия-НАТО, заявил генерал и подчеркнул, что снижение рисков опасных инцидентов в военной сфере должно оставаться важнейшим направлением диалога между Россией, США и НАТО.

Завершая выступление, первый замминистра обороны заметил, что "в следующем году будет продолжена работа по созданию условий стабилизации обстановки на глобальном и региональном уровнях, а также поступательное и сбалансированное развитие армии и флота для обеспечения мирного социально-экономического развития" России. "Мы открыты к равноправному диалогу с зарубежными партнерами по вопросам обеспечения военной безопасности", – заключил Герасимов.

ВЗГЛЯД НА ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ РОССИИ

Политики, военные и аналитики США постоянно пытаются выяснить, насколько декларируемые и реальные расходы противостоящих им стран соответствуют истинному положению вещей.

18 декабря на американском веб-сайте War on the Rocks, освещающем вопросы внешней политики и национальной безопасности США, была опубликована статья директора Центра военно-морского анализа (CNA Corporation) Майкла Кофмана под заголовком "Почему российские военные расходы намного выше, чем мы это себе представляем".

Как отмечает автор, ассигнования на оборону являются наиболее часто используемым критерием оценки военного потенциала и мощи государств и позволяют сформировать представление о том, как в перспективе будет выглядеть соотношение военных сил в мире. Они дают возможность понять, каким образом экономическая мощь государств преобразуется в военную. Эксперт отмечает, что сопоставление военных расходов разных стран – очень сложная задача. И следствием этого является то, что руководители США не имеют четкого представления о соотношении национальных затрат на оборону с издержками их основных противников, какие боевые возможности Америка обретает за свои деньги, а также каким образом в перспективе может измениться соотношение сил на мировой арене.

Кофман указал, что, по оценкам экспертов, Россия тратит на ВС около 60 млрд долл. в год и что это примерно соответствует сумме оборонных расходов таких стран, как Англия или Франция. Но все, кто знаком с программой модернизации ВС РФ последнего десятилетия, сразу увидят здесь отсутствие логики, поскольку на такие средства невозможно содержать миллионную армию и одновременно закупать огромное количество военной техники.

Российские закупки вооружений существенно превосходят по объемам приобретение оружия большинством европейских стран вместе взятых. ВС России сегодня не только получают в больших количествах ВВТ. Российские ученые и научно-исследовательские институты продвинулись далеко вперед в разработке новейших образцов вооружений, а также в создании систем ПВО нового поколения, например, ЗРК С-500. Такой объем закупок и НИОКР был бы невозможен, если бы у России был такой же военный бюджет, как у Британии.

Автор статьи утверждает, что любой сопоставительный анализ военных расходов следует проводить с использованием обменного курса по паритету покупательной способности, а не рыночного обменного курса. При таком методе расчета принимается во внимание разница в ценах на товары между странами. Эксперт отмечает, что если использовать паритет покупательной способности, то реальные военные расходы России за последние пять лет составляли от 150 до 180 млрд долл. ежегодно. А если учитывать скрытые или замаскированные расходы на оборону, эта сумма может быть увеличена до 200 млрд долл.

Расчет российских военных расходов по паритету покупательной способности показывает, что США тратят на оборону лишь в четыре раза больше, чем Россия, а не в 10, если проводить расчеты, основываясь на рыночном обменном курсе валют.

Хотя уровень военных расходов Москвы выше, чем считалось ранее, их доля в общем объеме ВВП снижается. Правительство России предпочитает сохранять расходы на оборону на стабильном уровне. Однако некоторое замедление роста военных затрат не следует путать с сокращением ассигнований на оборону до такого уровня, который приведет к кардинальному снижению боеспособности ВС. Кремль не намерен убивать себя неподъемными тратами на оборону, как в советские времена, но в то же время старается не допускать болезненных сокращений объемов военных ассигнований.

Во времена холодной войны оценка расходов СССР на оборону была чрезвычайно трудным занятием, вызывавшим острую полемику в американском военном сообществе, потому что она в значительной мере определяла формирование стратегии США в отношении противостоявшей им сверхдержавы. Дебаты на эту тему остаются столь же актуальны и сегодня. На современном этапе стратегам Пентагона нужны более качественные расчеты объемов военных расходов и более обоснованные аргументы при их формировании. Недооценка или переоценка противника ведет к неправильному распределению скудных ресурсов и появлению плохой стратегии.

Сегодня, как отмечает Хофман, можно гораздо более достоверно оценивать военные расходы РФ, чем 30 лет назад. Однако российский военный бюджет в последние годы становится все менее прозрачным для рубежных экспертов. Но сегодня Америка обладает более полной информацией о состоянии российской экономики и ее военных расходах, чем в те времена, когда она пыталась оценить военный потенциал Советского Союза.

Эксперт утверждает, что хотя Россия определенно не станет новой мировой сверхдержавой, но ее экономика остается одной из самых крупных в мире, а военные ассигнования достаточны для содержания ВС. Многие другие параметры, используемые при составлении прогнозов об усилении или упадке страны, как, например, демографические данные, требуют более тщательного анализа, поскольку они тоже базируются на сомнительных источниках. Экономисты, занимающиеся оборонной сферой, проявляют чрезмерную небрежность, когда оценивают военную мощь, сравнивают ключевые показатели по странам и прогнозируют будущее соотношение сил.

Военные расходы России и, как следствие, ее военный потенциал намного устойчивее и неизменнее, чем может показаться на первый взгляд. Следовательно, даже в условиях нынешнего слабого экономического роста Россия будет и дальше выделять значительные средства на оборону, создавая проблемы США на многие десятилетия вперед. Кофман отмечает, что проведенные им оценки являются предварительным анализом. Но он указывает на то, что российские расходы оборону не подвержены моментальным колебаниям, на них не оказывают серьезного воздействия ни изменения нефтяных цен, ни американские санкции. А с учетом дисбаланса национальных бюджетных ассигнований, хотя европейские союзники США увеличивают расходы на оборону, Москве будет нетрудно идти в ногу с остальными странами в области обороны.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"