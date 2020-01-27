Армагеддон в руках Москвы и Вашингтона

Россия и США владеют 9/10 запасов ядерного оружия планеты

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава». Фото с сайта www.mil.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 января на встрече с новым секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем заявил, что военно-политическая обстановка в мире остается сложной.

17 января и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году, отметил, что международная обстановка продолжает оставаться предельно напряженной.

В последнем послании Федеральному собранию РФ президент Владимир Путин сказал, что ядерные державы «несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества» и они должны принять меры «по устранению предпосылок для глобальной войны».

В середине прошлого года эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ) в своем очередном докладе отметили, что на Россию и США в совокупности приходится более 90% всего ядерного оружия. Поскольку этот вид вооружений является главной угрозой существованию Земли, основная ответственность за сохранение мира ложится на Белый дом и Кремль. Однако основные игроки ядерного поля не отказываются от этого оружия, а продолжают его развивать. Правда, Америка делает это более агрессивно и слабо реагирует на призывы России прекратить движение в этом направлении, остановиться и вместе подумать об избавлении от грядущего ядерного Армагеддона.

РАЗУМНЫЙ ГОЛОС ИЗ-ЗА ОКЕАНА

19 января в американском онлайн-журнале Federalist, освещающем в том числе и политические вопросы, появилась статья, содержащая вполне разумные призывы. В ней говорится, что американо-российские отношения должны постоянно находиться на уровне взаимной подозрительности. Россия имеет на вооружении 6 тыс. ядерных боеголовок, обладает правом вето в Совете Безопасности ООН, а ее президент очень хочет сделать из страны великую державу, Вашингтон не должен пытаться оттеснить Москву на обочину мирового процесса.

Можно только надеяться, пишет автор, на то, что 2020 год принесет определенную стабильность в более широкие отношения между Вашингтоном и Москвой. Чтобы избежать любого дальнейшего ухудшения отношений, администрация Трампа должна поучиться у европейцев. Она может оказывать сопротивление Москве, когда это нужно, но следует и искать области сотрудничества и консультаций, когда это возможно.

Политические споры между обеими столицами делу совсем не помогают. Разногласий между Вашингтоном и Москвой пруд пруди – от небольших (жалобы России на затягивание выдачи виз) до значительных (возникающая гонка вооружений XXI века проходит с использованием более продвинутых ракетных технологий). Хотя нынешнее противоборство значительно менее серьезно, чем американо-российское соперничество времен холодной войны, отношения между двумя странами, несомненно, находятся на самой низкой точке с момента развала Советского Союза 30 лет назад.

Несмотря на длинный список разногласий, Вашингтон и Москва имеют много одинаковых целей. Не допустить возобновления гонки вооружений, которая усилит взаимную напряженность, внесет в мир опасное количество стратегической непредсказуемости, а также уменьшит ту самую транспарентность, в которой нуждаются обе ядерные сверхдержавы при разработке планов на будущее, – это первая задача, которой должны заняться обе стороны.

Самым быстрым путем к реализации этой цели может быть продление договора СНВ-3, последнего действующего соглашения, которое не дает американским и российским запасам ядерного оружия выйти из-под контроля. Оно может быть продлено еще на пять лет, и это время можно будет эффективно использовать для ведения более широкого диалога в области контроля над вооружениями. Путин уже поддержал идею о продлении договора СНВ-3, срок действия которого истекает о через год, и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в 2020 году тоже должен согласиться с этим предложением.

В прошлом году особых поводов для радости от развития американо-российских отношений не было. Президент Трамп поступает правильно, не отказываясь от своего намерения улучшить отношения с Кремлем, однако вашингтонские политики продолжают с подозрением относиться даже к самым незначительным дипломатическим контактам с российской стороной.

Эта ситуация должна быть изменена в 2020 году. Позиции Соединенных Штатов и России могут значительно отличаться друг от друга по самым разным международным вопросам, однако наличие подобных различий не может служить достаточным оправданием для того, чтобы быть близорукими, заключает автор.

ЯДЕРНАЯ МОЩЬ АМЕРИКИ

До 2018 года администрация Белого дома следовала практике предыдущего главы США и публиковала отчеты о состоянии ядерного оружия Америки. Однако в апреле 2018 года МО США, никак не объясняя свои действия, перестало обнародовать информацию о количестве ядерных боеголовок. Но специалисты Федерации американских ученых (Federation of American Scientists – FAS), несмотря на запреты Пентагона, продолжают вести свои исследования в этой сфере и информировать сограждан и мировое сообщество о состоянии и перспективах развития ядерной триады Америки.

13 января в журнале федерации Bulletin of the Atomic Scientists появилась статья директора Ядерного информационного проекта (Nuclear Information Project), много лет реализуемого FAS, Ханса Кристенсена и главного научного сотрудника этого проекта Мэтта Корда.

По данным исследователей, в настоящее время ВС США располагают 1750 ядерными боеголовками. 400 из них установлены на межконтинентальных баллистических ракетах наземного базирования, еще 900 – на подводных лодках. 300 единиц размещены на базах стратегических бомбардировщиков в США, еще 150 тактических бомб – на авиабазах в Европе. Кроме того, 2050 боеголовок считаются стратегическим запасом на случай геополитических или других неожиданностей. В общей сложности Соединенные Штаты располагают 3800 ядерными боеголовками и бомбами, которые могут быть применены в любой момент. При этом в арсеналах ВС США находится еще около 2 тыс. боеголовок, официально снятых с вооружения, но до сих пор не демонтированных.

За минувший год количество ядерных боеприпасов Пентагона практически не изменилось. Предыдущая публикация подобного рода датировалась маем 2019 года. В ней также говорилось о 1750 ядерных снарядах, стоящих на вооружении войск, и о 2050 единицах ядерного оружия, находившегося на складах. Сократилось только число ожидающих демонтажа боеголовок – с 2,4 тыс. до 2 тыс.

В статье указывается, что в настоящее время ядерное оружие хранится на 24 складах, расположенных в 11 штатах США и в 5 европейских странах. Самый большой запас ядерных снарядов, которые должны быть отправлены на утилизацию, находится в подземном хранилище авиабазы Киртлан (KUMMSC), расположенном к югу от города Альбукерке, штат Нью-Мексико. В Европе американские боеголовки хранятся на складах, расположенных на территории Германии, Италии, Бельгии, Нидерландов и Турции.

В рамках еще действующего договора СНВ-3, подписанного Россией и США в 2010 году, стороны обязались сократить свои ядерные запасы. Соглашение предполагает уменьшение ядерных боезарядов до 1550 единиц, МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц. Продление этого договора находится под угрозой. Срок его действия истекает в феврале 2021 года, но Вашингтон пока не определился относительно своих намерений по вопросу пролонгации этого соглашения. Сегодня у Кремля есть целый ряд вопросов к Белому дому о том, как выполняются отдельные положения этого договора, единственной международной нормы, ограничивающей гонку стратегических наступательных вооружений. После выхода США из ДРСМД и проведения ими испытаний ракет средней дальности шансов на подписание нового соглашения, как признают многие эксперты, практически не осталось.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СИЛЫ РОССИИ

По понятным причинам каких-либо справочных данных по состоянию и вооружению Стратегических ядерных сил (СЯС) РФ, официально и ежегодно публикуемых МО, не существует. Поэтому для составления обзоров их состояния и перспектив развития исследователям и журналистам приходится пользоваться самыми различными источниками отечественного и зарубежного происхождения.

В СЯС России входят три составляющие: сухопутная, морская и авиационная. В будущем, что вполне возможно, может появиться и боевая компонента этих сил в космосе.

По данным из различных источников, на начало 2020 года в составе СЯС России предположительно находилось 532 стратегических носителя, способных нести около 2100 ядерных боезарядов. При этом в рамках обмена данными по договору СНВ-3 Россия указала, что по состоянию на 1 сентября 2019 года она имела 513 развернутых стратегических носителей, за которыми числилось 1426 боезарядов.

В составе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), по оценкам экспертов, находится 320 ракетных комплексов, способных нести до 1181 ядерный боезаряд. В настоящее время на вооружении РВСН находятся 46 тяжелых МБР Р-36М2 (SS-18), 2 комплекса «Авангард» (ракета УР-100НУТТХ, SS-19 Mod 4), 45 подвижных грунтовых комплексов «Тополь» (SS-25), 60 комплексов «Тополь-М» шахтного базирования (SS-27), 18 мобильных комплексов «Тополь-М» (SS-27), 135 мобильных и 14 шахтных комплексов с ракетой РС-24 Ярс.

МБР Р-36М2 – двухступенчатые жидкостные, могут нести 10 боезарядов. Планы развития РВСН предусматривают их сохранение на боевом дежурстве примерно до 2022 года.

УР-100НУТТХ – двухступенчатая жидкостная МБР, несет 6 боезарядов. К настоящему времени большая часть этих ракет снята с вооружения. В то же время, как говорят специалисты, с остающихся в шахтах ракет, возможно, сняты головные части с ядерными боезарядами. Такая практика применялась в 1970-х годах с ракетами УР-100.

МБР УР-100НУТТХ комплекса «Авангард» оснащена гиперзвуковым планирующим боевым блоком. Разработка комплекса была начата в НПО машиностроения в 1980-х годах. В 2000-х годах проект был восстановлен, и в декабре 2019 года были развернуты два первых комплекса этого типа.

Грунтовые ракетные комплексы «Тополь» (SS-25) были разработаны в Московском институте теплотехники. Развертывание ракет производилось в 1985–1992 годах. Ракета комплекса «Тополь» – трехступенчатая твердотопливная, несет один боезаряд. В настоящее время идет процесс снятия этих комплексов с вооружения в связи с истечением сроков службы. В соответствии с планами МО, все ракеты будут выведены из состава РВСН в 2021 году.

Ракетный комплекс «Тополь-М» (SS-27) и его модификация РС-24 Ярс разработаны в Московском институте теплотехники. Комплекс создан в вариантах шахтного и грунтового мобильного базирования. Трехступенчатая твердотопливная ракета комплекса «Тополь-М» изначально создавалась в моноблочном варианте. В 2007 году были проведены испытания варианта комплекса, оснащенного РГЧ ИН и получившего наименование РС-24 Ярс. Развертывание комплексов РС-24 в мобильном варианте было начато в 2010 году.

В состав РВСН входят три ракетные армии: 27-я гвардейская ракетная армия (Владимир), 31-я ракетная армия (Оренбург), 33-я гвардейская ракетная армия (Омск). 53-я ракетная армия (Чита) была расформирована в конце 2002 года.

По состоянию на начало 2020 года в составе ракетных армий РВСН находится 11 ракетных дивизий, на вооружении которых состоят боевые ракетные комплексы.

На 2020 год на вооружении Военно-морского флота (ВМФ) находится 10 стратегических ракетоносцев, 9 из которых оснащены БРПЛ. Баллистические ракеты этих ПЛАРБ способны доставить к целям до 656 ядерных боезарядов. В настоящее время в составе Северного флота входит 5 ракетоносцев проекта 667БДРМ (Delta IV) с ракетами на борту, которые оснащены 80 пусковыми установками ракет Р-29РМ (SS-N-23), и один ракетоносец проекта 955 с 16 ракетами «Булава». В Тихоокеанском флоте действует один ракетоносец проекта 667БДР (Delta III), оснащенный 16 ракетами Р-29Р (SS-N-18), и два ракетоносца проекта 955, вооруженные ракетами «Булава».

Основу ВМФ составляют Северный, Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский флоты и Каспийская флотилия. Стратегические ракетоносцы, оснащенные ракетными комплексами с БРПЛ, входят в состав только Северного и Тихоокеанского флотов.

Ракетоносцы проекта 667БДР (Delta III) были введены в состав флота в 1976–1982 годах. Всего было построено 14 подводных лодок этого проекта. Ракетоносцы вооружены ракетным комплексом Д-9Р с 16 ракетами Р-29Р. В настоящее время лодки этого проекта выводятся из боевого состава флота.

Ракетоносцы проекта 667БДРМ (Delta IV) были введены в состав флота в 1985–1991 годах. Всего было построено 7 подводных лодок этого класса, одна из которых (К-64 «Владимир») была переоборудована в подводную лодку специального назначения. ПЛАРБ вооружены ракетным комплексом Д-9РМ с 16 баллистическими ракетами Р-29РМ. Предполагается, что в составе флота будут сохранены 6 подводных лодок этого проекта. В настоящее время идет ремонт ракетоносцев и оснащение их новыми ракетами. Испытания новой модификации ракеты Р-29РМ были завершены в июне 2004 года.

Тяжелые ракетоносцы проекта 941 (Typhoon) были введены в состав флота в 1981–1989 годах. Всего было построено 6 подводных лодок этого типа. При создании ракетоносцы были оснащены ракетным комплексом Д-19 с 20 ракетами Р-39. В связи с истечением срока эксплуатации ракет подводные лодки проекта 941 выведены из состава флота. Исключение составляет головной ракетоносец, ТК-208 «Дмитрий Донской», который в ходе ремонта был переоборудован под новый ракетный комплекс с ракетами Р-30 «Булава».

С 1996 года в России было начато строительство стратегических ракетоносцев проекта 955. Головной ракетоносец, «Юрий Долгорукий», поступил в состав Северного флота в 2013 году и был оснащен ракетами «Булава» в 2014 году. К настоящему времени в боевом составе флота находятся еще два ракетоносца проекта 955 – «Александр Невский» и «Владимир Мономах».

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»