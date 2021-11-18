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В США удивились размерам Су-75

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Источник изображения: Фото: Andrea DiCenzo / Getty Images

То, что называется перспективным российским легким тактическим самолетом (ЛТС), известным как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, в действительности выглядит как средний истребитель. Размерам разрабатываемого «Ростехом» летательного аппарата удивились в американском издании The Drive.

В публикации отмечается, что «Checkmate имеет длину около 17 метров с размахом крыльев 12 метров, по сравнению с аналогичными цифрами в 20 и 14 метров для Су-57». «Истребитель [Су-75] значительно больше, чем мы могли себе представить, по крайней мере, по сравнению с Су-57», — пишет издание.

Основным преимуществом Су-75 в публикации называется его способность преодолевать значительные расстояния. «Благодаря значительному внутреннему объему топлива, его способность выполнять более длительные боевые задачи на большие расстояния, оставаясь при этом малозаметным, может стать основным преимуществом», — отмечает The Drive.

В ноябре авиационный аналитик Teal Group Ричард Абулафия заявил Breaking Defense, что ЛТС не представляет угрозы F-35 Lightning II из-за того, что, по его мнению, многие страны, которые могли бы купить Су-75, не хотят стратегических отношений с современной Россией.

В октябре The Drive отметило, что по своим размерам ведомый — тяжелый ударный беспилотник «Охотник» — лишь незначительно уступает ведущему — российскому истребителю пятого поколения Су-57.

В июле «Ростех» презентовал ЛТС на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-21. По словам гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, однодвигательный тактический истребитель будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов. Как отметил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, показанный на салоне самолет является образцом, который полетит в 2023 году.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Checkmate
F-35
ПАК ФА
Компании
ОАК
Ростех
Персоны
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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1 комментарий
№1
18.11.2021 02:45
это су-57 средний истрибитель)
0
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