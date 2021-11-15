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В США не увидели угрозы со стороны Су-75

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Источник изображения: Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com

Перспективный российский легкий тактический самолет (ЛТС), известный как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, не представляет угрозы американскому самолету F-35 Lightning II, а также американским и европейским истребителям четвертого поколения, заявил Breaking Defense авиационный аналитик Teal Group Ричард Абулафия.

Эксперт не увидел угрозы со стороны российского истребителя из-за того, что, по его мнению, многие страны, которые могли бы купить ЛТС, не хотят стратегических отношений с современной Россией. «Чем выше система вооружений, тем больше вы покупаете стратегические отношения», — заявил специалист из США.

По его мнению, «не похоже, что есть какое-то ощущение, что они (русские — прим. «Ленты.ру») предлагают передовые вещи».

В ноябре гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что критика российского тяжелого истребителя пятого поколения Су-57 в зарубежной прессе объясняется тем, что в самолете видят конкурента.

В июле «Ростех» презентовал ЛТС на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-21. По словам гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, однодвигательный тактический истребитель будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов. Как отметил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, показанный на салоне самолет является образцом, который полетит в 2023 году.


Иван Потапов

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Страны
Россия
США
Продукция
Checkmate
F-35
ПАК ФА
Компании
ОАК
Ростех
Персоны
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
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