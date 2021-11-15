Войти
Lenta.ru

В России рассказали о зарубежных нападках на Су-57

353
0
0
Источник изображения: Фото: Марина Лысцева / ТАСС

К российскому Су-57, являющемуся единственным в мире тяжелым истребителем пятого поколения, предлагаемым на экспорт, потенциальные иностранные заказчики проявляют интерес благодаря малой заметности, высокой скорости, боевой нагрузке и маневренности, рассказал ТАСС гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

По его словам, критика истребителя в зарубежной прессе объясняется тем, что в самолете видят конкурента. «Бульварные заголовки не влияют на боевые возможности самолета. Если смотреть на эту машину в деле, то половина вопросов отпадает сама собой. Например, про мощность двигателей», — заявил глава госкорпорации.

Руководитель добавил, что «некоторые нападки ничего, кроме улыбки, не вызывают». «Недавно, в частности, в зарубежной прессе прозвучало, что Су-57 никогда не будет поставляться в войска! Но самолет уже производится серийно и поставляется в российскую армию», — отметил Чемезов.

Также глава «Ростеха» рассказал, что технический облик российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate практически сформирован. По его словам, главным конкурентом нового самолета является американский истребитель F-35 Lightning II.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Checkmate
F-35
ПАК ФА
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
16.11.2021
В Дубае показали прототип Су-75 Checkmate
15.11.2021
Истребители Checkmate начнут собирать в Комсомольске-на-Амуре
15.11.2021
Россия обсудит поставки истребителя Checkmate со странами Ближнего Востока - Мантуров
05.11.2021
Чемезов: летный час истребителя Checkmate стоит в семь раз дешевле американского F-35
29.07.2021
Новый истребитель Checkmate будут собирать на Дальнем Востоке
22.07.2021
В США российский Су-75 отнесли к «классу F-35»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 10:03
  • 1
Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без жилья
  • 15.11 09:55
  • 2
Коллектив 48 ЦНИИ Минобороны России удостоен награды за участие в разработке первой в мире вакцины от коронавируса
  • 15.11 09:54
  • 2
Военные создали образцы БАДов для профилактики коронавируса
  • 15.11 09:46
  • 1
Миротворцы шести стран освободили захваченный "боевиками" поселок на учениях ОДКБ в Казани
  • 15.11 09:40
  • 1
Москва и Минск подписали в 2021 году контракты на поставку авиации и средств ПВО
  • 15.11 09:37
  • 1
Ограничений на ВТС с Ираном нет, РФ готова к различным вариантам сотрудничества - глава ФСВТС
  • 15.11 09:30
  • 292
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 15.11 09:29
  • 34
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 15.11 09:22
  • 1
В 2021 году РФ заключила новые оружейные контракты на более $10 млрд - глава "Рособоронэкспорта"
  • 15.11 08:30
  • 11
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 15.11 08:06
  • 1
США разместят в Германии оружие будущего против России
  • 15.11 07:59
  • 2
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 15.11 07:56
  • 1
«В крайне напряженных условиях»: как США выиграли марсианскую гонку
  • 15.11 07:24
  • 1
В космос из центрифуги
  • 15.11 06:16
  • 1
Японские СМИ о шпионском скандале с военным атташатом Японии в Москве