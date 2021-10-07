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В США удивились размерам ведомого Су-57

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Источник изображения: Кадр: телеканал «Звезда»

По своим размерам ведомый — тяжелый ударный беспилотник «Охотник» — лишь незначительно уступает ведущему — российскому истребителю пятого поколения Су-57, удивились в американском издании The Drive, комментируя недавний репортаж телеканала «Звезда».

В США отметили, что существующий в настоящее время демонстратор «Охотника» нельзя считать полноценным стелс-аппаратом. В издании заметили, что управление беспилотником не отличается высокой степенью автономности. В The Drive напомнили, что «Охотник» может столкнуться с теми же финансовыми трудностями, что и Су-57.

Тем не менее в публикации допустили, что в перспективе беспилотник получит S-образный канал воздухозаборника и стелс-покрытие, обеспечивающие достаточную малозаметность для радаров, а также большую независимость от операторов и существующих каналов прямого обмена данными.

В сентябре издание 19FortyFive заметило, что Су-57 вступил в трудную конкуренцию с американскими и китайскими самолетами, отставая от них. Основным недостатком российского истребителя в публикации указывается его якобы недостаточная по сравнению с F-22, F-35 и J-20 малозаметность.


Иван Потапов

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
J-20
ПАК ФА
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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