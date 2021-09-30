Войти
Lenta.ru

В США указали место российского Су-57

443
0
0
Су-57
Су-57.
Источник изображения: Максим Блинов / РИА Новости

Российский истребитель пятого поколения Су-57 вступил в трудную конкуренцию с американскими и китайскими самолетами, отставая от них, говорится в публикации издания 19FortyFive.

Отмечается, что у Су-57 было «неоднозначное прошлое», включающее первый полет в 2010 году, после которого истребитель столкнулся с проблемами двигателя, перерасходом средств, задержками в графике работ и аварией в декабре 2019 года. «Истребители-невидимки F-22, F-35 и J-20 также патрулируют небо, и похоже, что Су-57 находится на четвертом месте из-за различных недостатков», — уверены в издании.

Основным недостатком Су-57 в публикации указывается его якобы недостаточная, по сравнению с американскими и китайскими истребителями пятого поколения, малозаметность.

Тем не менее в 19FortyFive признают, что российский истребитель «по-прежнему остается самолетом, к которому следует относиться серьезно». В издании отмечают у ведомого беспилотника «Охотник», который будет действовать под управлением Су-57, большую, по сравнению с МиГ-29 и Су-27, дальность полета Су-57, а также его маневренность, в которой он превосходит американские F-22 и F-35.

19FortyFive пишет, что конкурентом Су-57 может стать более дешевый и малозаметный новый легкий тактический самолет (ЛТС) Су-75 (Checkmate). «Checkmate будет доступен не ранее 2023 года, так что Су-57 на данный момент является лучшим истребителем на вооружении России», — заключается в публикации.

В сентябре 19FortyFive написало, что российский истребитель четвертого поколения Су-35 представляет опасность для США и их союзников из-за своей многофункциональности, однако американский самолет пятого поколения F-35 Lightning II все равно его превосходит, пользуясь большим спросом на международном рынке.

В июле «Ростех» презентовал ЛТС на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-21). Согласно главе госкорпорации Сергею Чемезову, однодвигательный тактический истребитель, модель которого была представлена на МАКС-2021, будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов. По словам главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, показанный на салоне самолет является образцом, который полетит в 2023 году.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Checkmate
F-22
F-35
J-20
МиГ-29
ПАК ФА
Су-27
Су-35
Компании
ОАК
Ростех
Персоны
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
Похожие новости
18.08.2021
МАКС-2021: неспешный авиапром
26.07.2021
Воздушное оснащение: какие новинки показали на МАКС-2021
21.07.2021
Премьера одномоторного истребителя 5-го поколения и полёт МС-21 с российским двигателем ожидаются на МАКС-2021
19.07.2021
TNI (США): когда взлетит новый российский истребитель-невидимка 5-го поколения?
23.01.2015
А теперь мы со всем этим попытаемся взлететь...
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.09 07:17
  • 31
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 30.09 02:46
  • 18
ВМФ России исправил большую ошибку прошлого
  • 29.09 21:17
  • 6
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 29.09 17:52
  • 5
Telegraf (Украина): на что может пойти Украина, чтобы Россия убралась с Донбасса
  • 29.09 17:38
  • 4
Ученые из Сколтеха и IBM создали энергоэффективный оптический «транзистор»
  • 29.09 17:02
  • 25
Си Цзиньпин назвал "мрачной" нынешнюю ситуацию вокруг Тайваня - СМИ
  • 29.09 15:49
  • 1
Гнилой орех ВСУ
  • 29.09 15:41
  • 2
Резидент ОЭЗ «Дубна» завершает проект для Корпорации «МИГ»
  • 29.09 15:37
  • 3
«Бастионы» просят огня: дроны помогут найти цели противокорабельным ракетам
  • 29.09 15:10
  • 48
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 29.09 14:58
  • 2
В России разработали взлетающий с воды беспилотник-спасатель
  • 29.09 11:40
  • 2
В Пентагоне сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
  • 29.09 11:34
  • 1
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 29.09 09:47
  • 2
Производство отечественных СВЧ-переключателей для спутников запустят в 2022 году - "Ростех"
  • 29.09 08:03
  • 1
Новый этап или новые игры?