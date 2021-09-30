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В США объяснили превосходство F-35 над Су-35

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Источник изображения: Фото: MOD Russia / globallookpress.com

Российский истребитель четвертого поколения Су-35 представляет опасность для США и их союзников из-за своей многофункциональности, однако американский самолет пятого поколения F-35 Lightning II все равно его превосходит, пользуясь большим спросом на международном рынке, объясняет американское издание 19FortyFive.

Отмечается, что Су-35 может поражать наземные, воздушные и морские цели. Утверждается, что дальность полета истребителя составляет более 300 километров, а максимальная высота полета — почти 18 километров. Особую обеспокоенность США вызывают противокорабельные крылатые ракеты «Оникс».

19FortyFive напоминает, что Су-35 является истребителем четвертого поколения, обладающим достаточной маневренностью и улучшенной по сравнению с Су-27 авионикой. Отмечаются обновленные радиолокационная станция и двигатель истребителя, способного, как уверяет издание, развивать скорость до 2500 километров в час.

Издание пишет, что в случае, если США отказываются продавать какой-либо стране свой истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, она обращает внимание на Су-35. «Конечно, малозаметный F-35 превосходит Су-35 четвертого поколения, но для таких стран, как Турция, Египет и, возможно, Алжир, российский истребитель — долгожданное дополнение», — уверяет 19FortyFive.

В публикации отмечается, что вслед за Су-35 Россия может начать экспортировать свой истребитель пятого поколения Су-57, в связи с чем США следует нарастить продажи F-35 Lightning II.

В сентябре ТАСС, ссылаясь на публикацию южноафриканского журнала Ultimate Defence, сообщило, что благодаря лучшей маневренности и авионике российский истребитель Су-35 в воздушном бою на дистанции видимости победит французский Rafale.


Иван Потапов

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Страны
Алжир
Египет
Россия
США
Турция
Франция
Продукция
F-35
Rafale
П-800 Оникс
ПАК ФА
Су-27
Су-35
Проекты
Истребитель 5 поколения
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