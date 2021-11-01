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Интерфакс-АВН

В Вашингтоне рассчитывают на конструктивное развитие отношений с Анкарой, обеспокоены приобретением российских комплексов С-400

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Джо Байден
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Джо Байден.
Источник изображения: Olivier Matthys/AP

Вашингтон. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден на встрече с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в воскресенье заявил о желании поддерживать конструктивные отношения между странами, выразив при этом обеспокоенность в связи с тем, что Анкара приобрела российские комплексы ЗРС С-400.

"Президент Байден подчеркнул желание поддерживать конструктивные отношения, развивать сотрудничество и эффективно урегулировать разногласия", - говорится в сообщении, опубликованном Белым домом по итогам встречи.

"Президент Байден отметил важность сотрудничества с Турцией в сфере обороны, но подчеркнул, что США обеспокоены тем, что Турция располагает российскими системами С-400", - говорится в коммюнике.

"Лидеры также обсудили политический процесс в Сирии, поставку гуманитарной помощи нуждающимся афганцам, выборы в Ливии, ситуацию в Средиземноморье и дипломатические усилия в Закавказье", - отмечается в документе.

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Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
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