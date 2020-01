Новым трубопроводам нужны «Триумфы»

Трамп отдает Ближний Восток Китаю и России

В результате действий, предпринятых в последние месяцы в Ираке и на всем Ближнем Востоке, Вашингтон форсировал стратегический сдвиг в направлении Китая и в некоторой степени России. Если события продолжатся по нынешней траектории, воплотится одна из главных причин, по которой США поддержали дестабилизацию режима Асада, – запланированный газопровод Иран – Ирак – Сирия.

Когда президент Трамп несколько месяцев назад объявил о планах вывести американские войска из Сирии и c Ближнего Востока в целом, Москва, а особенно Пекин начали тихо активизировать контакты с ключевыми государствами в регионе. Геополитика так же, как природа, не терпит пустоты.

Участие Китая в разработке нефтяных месторождений Ирака и в других инфраструктурных проектах было крупным, но оказалось в значительной степени сорвано оккупацией ИГ (запрещенного в РФ. – С. Д.) примерно трети территории страны. В сентябре 2019 года Вашингтон потребовал, чтобы Ирак заплатил за завершение восстановления ключевых инфраструктурных проектов, разрушенных исламистами (войной, в которой Вашингтон, а также Анкара, Израиль и Саудовская Аравия играли ключевую скрытую роль), предоставив правительству США 50 процентов нефтяных доходов. Это требование возмутительно, если выразиться вежливо.

Беспроигрышная партия Пекина

Ирак отказался. Вместо этого премьер-министр страны Адель Абдул-Махди отправился в Пекин во главе делегации из 55 человек, чтобы обсудить участие Китая в восстановлении страны. Визит не остался незамеченным в Вашингтоне. Еще до этого связи между странами были значительными: Китай уже являлся первым торговым партнером Ирака, а тот – третьим по величине источником нефти для КНР (после Саудовской Аравии и России).

“ Россия предложила Ираку систему С-400 «Tриумф». Несколько недель назад это было немыслимо ”

Для Абдул-Махди пекинская поездка увенчалась большим успехом, премьер назвал ее квантовым скачком в отношениях. В ходе визита подписаны восемь широкомасштабных меморандумов о взаимопонимании (МоВ) и рамочное кредитное соглашение, объявлено о планах присоединения Ирака к инициативе «Пояс – путь». Китай включился в восстановление инфраструктуры, в разработку нефтяных месторождений. Для обеих стран это очевидная беспроигрышная партия, как любят говорить китайцы.

Но через несколько дней после пекинских переговоров Абдул-Махди вспыхнули общенациональные акции протеста против коррупции и экономической политики правительства Ирака, сопровождаемые требованиями оппозиции об отставке премьер-министра. Агентство «Рейтер» стало свидетелем того, как снайперы старательно накаляли обстановку, стреляя по демонстрантам, создавая впечатление правительственных репрессий, как это делало ЦРУ на майдане в Киеве в феврале 2014 года или в Каире в 2011-м.

В настоящее время имеются убедительные доказательства того, что переговоры в Китае и сроки стихийных антиправительственных акций в октябре связаны между собой. Как сообщает Федерико Пьераччини (Federico Pieraccini), премьер выступил в парламенте с речью о том, как американцы разрушили страну, и теперь отказались завершить инфраструктурные и электросетевые проекты, пока не получат 50 процентов нефтяных доходов, от чего Абдул-Мехди отказался. Затем он цитирует разделы его речи в переводе с арабского: «Вот почему я посетил Китай и подписал важное соглашение о строительстве. По возвращении Трамп позвонил мне и попросил отказаться от этого соглашения. Когда я ответил отказом, он пригрозил запустить против меня огромные демонстрации, которые положат конец моему премьерству. Огромные демонстрации против меня должным образом материализовались, и Трамп снова позвонил, чтобы выступить с угрозами: если я не выполню его требований, он разместит на высотных зданиях морских пехотинцев-снайперов, которые, чтобы оказать на меня давление, в качестве целей возьмут как протестующих, так и сотрудников службы безопасности. Я снова отказался и подал заявление об отставке. По сей день американцы настаивают на том, чтобы мы отменили нашу сделку с китайцами».

Убийство США генерал-майора Ирана Касема Сулеймани, имевшее место, когда он приземлился в Багдаде с посреднической миссией в отношении Саудовской Аравии через Абдул-Махди, привело к политическому хаосу во всем регионе и разговорам о возможной третьей мировой войне. Иранские мягкие «ответные» ракетные обстрелы американских баз в Ираке на фоне сообщений о том, что Трамп и Роухани, чтобы успокоить ситуацию, состоят в секретных переговорах, заставили многих чесать головы в попытках разобраться, что происходит на самом деле.

Тихое «шелковое» вторжение

Ясно одно. Пекин смотрит на свои перспективы таким образом, чтобы вместе с Россией заменить то место в иракской политике, которое после оккупационной войны 2003 года занимал Вашингтон. Издание OilPrice.com сообщает, что с октября сразу после успешных переговоров Абдул-Махди Ирак начал экспортировать в Китай 100 тысяч баррелей в сутки по 20-летнему соглашению – нефть за инфраструктуру. Пекин будет наращивать влияние. Начав с инвестиций в добычу, он затем построит инфраструктуру, включая заводы и железные дороги, используя китайские компании и персонал, а также иракскую рабсилу.

Вице-президент Ирана Эсхак Джахангири объявил о подписании с Китаем контракта на электрификацию главной 900-километровой железной дороги, соединяющей Тегеран с Мешхедом, недалеко от границы с Туркменистаном и Афганистаном. Джахангири добавил, что планируется также построить скоростную стальную магистраль Тегеран – Кум – Исфахан и продлить ее до северо-запада через Тебриз. Этот город, отмечает OilPrice, «где расположен целый ряд ключевых объектов, относящихся к нефтяной, газовой и нефтехимической отраслям, также является отправной точкой газопровода Тебриз – Анкара. Он станет опорным пунктом «Нового шелкового пути» протяженностью 2300 километров, который соединит Урумчи (столица китайской провинции Синьцзян), Тегеран и Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан, а затем проляжет через Турцию в Европу. Как только эти планы будут реализованы, Китай расширит транспортное сообщение через Ирак с Западом».

По словам министра энергетики Ирака Луайя аль-Хатиба, «Китай в долгосрочной перспективе является нашим основным вариантом в качестве стратегического партнера... Мы начали с базиса в размере 10 миллиардов долларов США в виде ограниченного количества нефти для финансирования некоторых инфраструктурных проектов… которое имеет тенденцию увеличиваться с ростом добычи». То есть чем больше иракской нефти Китай добывает, тем больше проектов он может финансировать. Сегодня Багдад зависит от Ирана в плане поставок газа для своих электрогенераторов из-за отсутствия инфраструктуры. Китай говорит, что он исправит это.

Далее источник в нефтепроме заявляет, что Россия и Китай тихо готовят почву для трубопровода Иран – Ирак – Сирия с гигантского газового месторождения в Персидском заливе «Южный Парс», которое Иран делит с Катаром. Поддерживаемая Соединенными Штатами война прокси-сил против Башара Асада началась в 2011 году сразу после того, как тот подписал с Ираном и Ираком соглашение о строительстве трубопровода, отвергнув ранее сделанное Катаром предложение об альтернативном маршруте. Турция, Саудовская Аравия и Катар тайно выделили миллиарды долларов на финансирование террористических групп, таких как «Аль-Каида» (запрещенная в РФ. – С. Д.) и позднее ИГ, в тщетных усилиях свергнуть Асада.

Китай не одинок в своих усилиях в Ираке и на всем Ближнем Востоке, поскольку неустойчивая и непредсказуемая внешняя политика США отвергает бывших союзников. Россия, которая вместе с Эрдоганом только что заключила соглашение о прекращении огня в Ливии, предложила продать свою передовую систему противовоздушной обороны С-400 «Tриумф» Ираку. Это было немыслимо даже несколько недель назад. Но после наглого убийства Сулеймани Багдад, вполне возможно, примет это предложение, несмотря на протесты Вашингтона. В последние месяцы Саудовская Аравия, Катар, Алжир, Марокко и Египет ведут переговоры с Россией о покупке этой оборонительной системы, которая считается самой эффективной в мире.

До убийства Сулеймани были предприняты многочисленные закулисные попытки разрядки как альтернативы дорогостоящим войнам, которые бушевали по всему региону после спровоцированной Штатами «арабской весны». Россия и Китай по-разному играют ключевую роль в изменении геополитической напряженности. На данном этапе доверие к Вашингтону как к сколь-нибудь честному партнеру равно нулю, если не ушло в минус.

Временное затишье, наступившее после того как Иран признал – это он сбил украинский авиалайнер, никоим образом не гарантирует спокойствия Вашингтона. Трамп и его министр обороны Эспер демонстративно отклонили призыв к выводу войск из Ирака. Президент США недавно написал на фарси в «Твиттере» о поддержке новых антиправительственных протестов против Ирана. Очевидно, нас ждут очень неприятные проблемы на Ближнем Востоке.

Справка «ВПК»

Фредерик Уильям Энгдаль (Frederick William Engdahl) – американский экономист (консультант по стратегическим рынкам), научный сотрудник Центра изучения глобализации (Centre for Research on Globalization/CRG, Монреаль, Канада), независимый журналист, писатель, лектор и политолог, автор известных книг и исследований. Окончил Принстонский университет (США) по специальности «Политика», докторскую степень в области сравнительной экономики получил в Университете Стокгольма (Швеция) и более 30 лет работает в сфере геополитики. Регулярно выступает в интернет-журнале New Eastern Outlook.

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 2 (815) за 21 января 2020 года