Ближневосточный конфликт как противостояние коалиций

Почему Запад не видит суть и глубину противостояния в Йемене

Сначала немного альтернативной истории – жанра в наше время весьма популярного. Представим себе следующий сценарий развития ситуации на Украине в последние годы.

Криминально-олигархический переворот, на самой Украине известный под издевательским названием «Революция достоинства», в феврале 2014 года увенчался лишь очень частичным успехом: президент Янукович сохранил официальную власть, под его контролем осталось не менее половины ВС Украины и большая часть территории страны. Оппонентов Януковича в дальнейшем будем для простоты называть бандеровцами (это совершенно нормально, поскольку на нынешней Украине, откуда Янукович изгнан, фигура Степана Бандеры официально сделана культовой). Эти самые бандеровцы заняли западную часть страны до Винницы и Житомира включительно, под их контролем оказалось примерно 40% разваленных и архаичных ВС Украины. С этими ресурсами они развернули наступление на Киев.

Москва открыто и официально выступила на стороне Януковича, ВС РФ развернули полномасштабные боевые действия против бандеровцев с неограниченным применением не только сухопутных войск, но и боевой авиации. На нашей стороне при этом оказалось не менее половины украинской армии. Кроме того, союзнический долг перед Россией решили выполнить все страны ОДКБ, также направившие свои контингенты в поддержку законной украинской власти.

ШЕСТЬ ЛЕТ ВОЙНЫ

За прошедшие с тех пор шесть лет войны возглавляемая Москвой коалиция сумела всего лишь предотвратить захват бандеровцами Киева и отбила у них большую часть Житомирской и Винницкой областей. Остальная часть Западной Украины, несмотря на все усилия коалиции, остается под контролем бандеровцев. В ходе попыток захватить эту территорию российская авиация полностью разрушила многие западноукраинские города, в том числе исторический центр Львова, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. До 100 тыс. мирных жителей Западной Украины убиты в результате бомбардировок и обстрелов российских и союзных им войск либо умерли от голода и болезней из-за катастрофической гуманитарной ситуации, причем до 80% жертв – дети.

При этом российские войска и их союзники по ОДКБ потеряли не менее 5 тыс. человек только убитыми (более двух третей этих потерь приходится на ВС РФ), потери украинских войск под контролем Януковича значительно больше, но их просто никто не считает. Коалиция потеряла более 130 танков, более 1 тыс. единиц другой бронетехники, не менее 30 боевых самолетов, вертолетов и БПЛА (естественно, большая часть этих потерь также приходится на Российскую армию). Потери бандеровцев как в людях, так и в технике тоже значительны, но явно меньше, чем у «московско-киевской» коалиции. Бандеровцы не только удерживают Западную Украину, но и регулярно проводят успешные контрнаступления, нанося противнику тяжелые потери и возвращая часть ранее потерянных территорий. В частности, в конце января нынешнего года они разгромили крупную группировку российско-украинских (которые за Януковича) войск, уничтожив не менее 70 единиц бронетехники и создав угрозу повторного захвата Житомира. Иногда бандеровцы совершают результативные набеги даже на Брянскую область РФ, в результате которых в этом российском регионе уже погибло до 500 мирных жителей, полицейских и военнослужащих. Более того, бандеровские баллистические ракеты регулярно падают на Смоленск и Брянск, а изредка даже достигают окрестностей Москвы. В прошлом году бандеровские беспилотники нанесли серьезный ущерб Ярославскому НПЗ. Для борьбы с этими весьма примитивными ракетами и БПЛА российские ЗРС С-300 и С-400 уже выпустили сотни дорогостоящих ЗУР, но почти все – «в молоко». Расходы России на эту кампанию уже составляют сотни миллиардов долларов, при этом не видно конца ни расходам, ни кампании. В связи с этим союзники Москвы начинают «сходить с дистанции». В частности, вывела свои войска с Украины Белоруссия, притом что именно ее армия обладала наиболее высокой боеспособностью в коалиции. К тому же Минск начал собственную политическую игру на Украине, поддерживая оппозиционные Януковичу силы в подконтрольной ему части страны.

МИСТРАЛЬ

«Мировое сообщество» без всяких эмоций наблюдает за происходящим, ни о каких санкциях против Москвы никто даже не заикается. Франция поставила России оба УДК типа «Мистраль», которые, впрочем, в данном конфликте бесполезны, а также продолжает поставлять весьма, наоборот, полезные тепловизоры для бронетехники и вертолетов. Другие европейские страны также поставляют России ранее законтрактованное военное оборудование и снаряжение по принципу business as usual. Кое-какое оружие из разных источников перепадает и бандеровцам, но в весьма незначительных количествах.

Прочитав подобный сюрреалистический бред, очень многие читатели, видимо, подумали, что автор то ли заработался, то ли, наоборот, допраздновался, то ли просто серьезно заболел. Ведь описанное совершенно невозможно с чисто военной точки зрения, поскольку при подобных обстоятельствах даже Львов и Ужгород были бы возвращены под контроль Януковича в худшем случае к началу лета 2014 года. Невозможно это и с политической точки зрения: все мы знаем о полномасштабных санкциях, которые Россия получила за Крым, где в буквальном смысле «жертв и разрушений нет», какие уж там 100 тыс. убитых мирных жителей и разрушенный центр Львова.

Между тем автор всего лишь описал реальную ситуацию, которая имеет место в другом регионе Евразии параллельно развивавшимся совсем по другому сценарию украинским событиям. В этом описании надо просто заменить Украину на Йемен (соответственно Януковича – на Хади, бандеровцев – на хуситов, только без идеологических аналогий), Россию – на Саудовскую Аравию, Белоруссию – на ОАЭ, а другие страны ОДКБ – на Иорданию, Бахрейн, Судан, Марокко. А также Киев – на Аден, Львов – на Сану, Брянскую область – на саудовский округ Джизан, Житомирскую и Винницкую области – на восточные провинции бывшей ЙАР, С-300/400 – на «Пэтриот». Возглавляемая саудитами коалиция, на стороне которой воюет не менее половины ВС Йемена, к сегодняшнему дню на самом деле убила и уморила голодом и эпидемиями не менее 100 тыс. мирных жителей Йемена, в том числе не менее 80 тыс. детей, она действительно разрушила Старый город Саны, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. При этом, имея колоссальное количественное и качественное превосходство над хуситами в людях и технике («Йемен – второй фронт для Сирии», «НВО», 21.04.17), она понесла именно такие потери, как показано выше, добившись, мягко говоря, незначительных успехов, до сих пор получая от хуситов ракеты, иногда долетающие до Эр-Рияда, и их набеги на собственную территорию. Разница с приведенной выше «альтернативкой» лишь в том, что война идет не шесть лет, а пять, именно в марте нынешнего года мы отмечаем ее печальный юбилей.

В мире есть несколько десятков стран, более нищих, чем Украина, но, если исходить из стартовых условий и полученного на данный момент результата, именно она является самым несостоявшимся государством в мире (а, как показала история с эвакуированными из Китая, украинское общество разложилось не меньше, чем государство). Аналогично в мире можно формально найти несколько десятков армий слабее саудовской, но, опять же если исходить из вложенных средств и достигнутого на данный момент результата, именно саудовскую армию следует считать худшей в мире. Притом что у нее никогда не было никаких проблем с финансированием и обеспечением новейшей техникой в неограниченных количествах. И разумеется, никогда не было в саудовской армии ни одного призывника. Там служили и служат «подготовленные профессионалы», пришедшие в армию «по призванию». В свете саудовской ситуации все эти либеральные пропагандистские штампы из просто глупости превращаются уже в откровенный гротеск.

ЙЕМЕН

Политический аспект йеменских событий ничуть не менее интересен, чем военный. Речь идет о реакции того самого мирового сообщества на военные преступления коалиции, причем эти преступления совершают армии откровенно тоталитарных режимов. В связи с этим достаточно ограничиться отношением к йеменской войне пяти стран – постоянных членов Совбеза ООН. Ведь только они коллективным решением могут вводить законные международные санкции или принимать еще более жесткие решения. А три страны из этой пятерки, по сути, олицетворяют коллективный Запад.

Для США и Великобритании Саудовская Аравия остается главным покупателем оружия, ненамного отстают от нее другие аравийские монархии. Причем покупки эти практически всегда осуществляются по ценам гораздо более высоким (часто в разы), чем аналогичная техника продается Вашингтоном и Лондоном в другие страны. Эти специальные цены являются, по сути, открытой взяткой, которую монархии платят западным «защитникам демократии» за то, чтобы Эр-Рияду и его соседям было все можно как внутри собственных стран, так и за их пределами. Схема прекрасно работает. Из 19 смертников, управлявших самолетами во время терактов в США 11 сентября 2001 года, 15 были саудовцами, но это ни малейшим образом не повлияло на отношения Вашингтона и Эр-Рияда. Именно те самые американские «умные бомбы», коими так гордятся ВС США, снесли средневековые «пряничные домики» в Сане, которые охраняло какое-то там смешное ЮНЕСКО (причем это произошло еще тогда, когда президентом США был лауреат Нобелевской премии мира Барак Обама). Кроме по-прежнему неограниченных поставок оружия Вашингтон для ведения преступной и позорной войны в Йемене снабжает Эр-Рияд ценной разведывательной информацией. Франция до 1980-х продавала оружия в Саудовскую Аравию не меньше, чем США, потом несколько сдала позиции, но сохранила их в других странах, особенно в ОАЭ. Именно в ОАЭ находится единственная в Азии французская военная база.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что вся эта «святая троица», как и остальные страны Запада, в упор не видит того, что происходит в Йемене. Как она десятилетиями не видит финансирования Эр-Риядом и его соседями – друзьями того самого международного терроризма, с коим Запад вроде бы так давно и яростно борется, а также вопиющего нарушения прав человека в самой Саудовской Аравии и в несколько меньшей степени – в других монархиях. Правда, в октябре 2018 года чуть было не случился «сбой программы» – когда в саудовском консульстве в Стамбуле представители спецслужб этой страны убили оппозиционного журналиста. Тогда Запад впервые заговорил о санкциях против Эр-Рияда. Получилось точно по известному анекдоту начала века, в котором бывшие (при Буше-младшем) вице-президент США Чейни и министр обороны Рамсфелд решают узнать мнение народа о предстоящих военных кампаниях на Ближнем и Среднем Востоке. Они выходят на улицу Вашингтона и спрашивают первого же прохожего, согласен ли он с тем, что для победы над терроризмом нужно убить 500 тыс. арабов, 300 тыс. афганцев и одного велосипедиста. «А велосипедиста за что?» – спрашивает пораженный прохожий. «Видишь, – говорит Рамсфелд Чейни, – афганцы и арабы действительно никого не волнуют». В реальной жизни велосипедиста заменил журналист, арабы же действительно никого не волнуют. Впрочем, Эр-Рияд легко отбился, приговорив пятерых исполнителей убийства к смертной казни (то есть власти королевства сначала им заказали убийство, а потом казнили за качественно выполненную работу). На этом история завершилась (сам факт смертной казни тоже почему-то никого на Западе не возмутил, если, конечно, казнь действительно состоялась).

ВЗГЛЯД ЗАПАДА

Немногочисленные политики, журналисты и правозащитники на Западе изредка находят в себе силы задавать собственным правительствам вопросы об их поразительной слепоте по отношению к событиям в Йемене. В подавляющем большинстве случаев ответом им служит молчание. Иногда же ответом бывает заявление о том, что от ситуации в Йемене «борцов за демократию» отвлекает… ситуация в Сирии! Пожалуй, чем давать подобный ответ, действительно лучше уж промолчать.

После окончания Второй мировой войны Запад дружил со множеством совершенно отвратительных режимов (диктатур и/или клептократий) в Азии, Африке, Латинской Америке. В годы холодной войны это оправдывалось борьбой с коммунизмом, сейчас это сомнительное само по себе оправдание исчезло, а подобные дружбы продолжаются. У Лондона и Парижа, правда, есть еще одно оправдание (не менее сомнительное) – особые отношения с бывшими колониями. Список этих позорных друзей Запада очень длинный (а ведь «скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты»), но все-таки аравийские монархии выделяются в нем особо. Предъявлять Западу претензии по данному поводу было бы глупо: политика, особенно международная, крайне цинична, общечеловеческой морали в ней нет места, так всегда было и, видимо, так всегда будет. Но беда в том, что Запад постоянно читает мораль всему человечеству и всех постоянно учит правильно жить. Впрочем, оно и в обычной жизни так: чем больше у человека проблем с собственной моралью, тем больше он любит читать мораль другим, причем исключений здесь не бывает. Возможно, именно поэтому чтение кем-то (государством или человеком) морали вызывает сильное отвращение к самому морализатору. Но Запад так долго создавал миф о собственной исключительности и непогрешимости, что сам в него поверил. И уже просто не понимает, как выглядит со стороны.

Раньше правители Саудовской Аравии гордо заявляли, что коммунист никогда не ступит на «землю двух святынь» (то есть Мекки и Медины). Но уже очень давно для китайских коммунистов сделано исключение (какое отношение имеет нынешний Китай вообще и его верхушка в частности к коммунизму – вопрос в данном случае риторический). Эр-Рияд давно стал главным поставщиком нефти в Китай. Более того, в последние годы саудовский экспорт нефти в Китай в разы больше, чем в США. А Ракетные войска Саудовской Аравии с момента своего создания оснащены исключительно китайскими БРСД – сначала DF-3, затем DF-21 (несут эти ракеты обычные БЧ или ядерные – никто вам, конечно, не скажет). И для йеменской войны Саудовская Аравия и ОАЭ предпочитают покупать боевые БПЛА не в США, а в Китае, уже куплено несколько десятков «Вин Лунов» и СН-4 (и до десятка из них хуситы уже сбили). Предполагать же, что пекинские «борцы с империализмом» напрягутся по поводу гибели йеменских детей просто смешно.

ХУСИТЫ

Ближневосточный конфликт последнего десятилетия можно примитивизированно представить как противостояние иранско-российской и саудовско-американской коалиций. И в этом противостоянии Китай находится отнюдь не на нашей стороне, как рассказывает нам отечественная пропаганда и врет сама себе «патриотическая общественность». Более того, он даже не нейтрален, как говорит миру сам официальный Пекин. Китай тихо, но весьма однозначно занимает саудовско-американскую сторону, поэтому нет смысла удивляться его позиции по отношению к йеменской войне.

Хуситы никогда не считали Россию своим союзником. Она им, говоря языком современной молодежи, «глубоко параллельна». Они нам как бы тоже. Но дело в том, что именно из-за своей йеменской катастрофы Эр-Рияд вынужден был практически полностью свернуть поддержку сирийских антиправительственных бандформирований. Роль хуситов в наших сирийских победах как минимум не меньше, чем вклад ленд-лиза в нашу победу над Германией. И это желательно осознавать. Москва же активнейшим образом заигрывает с Эр-Риядом. В рамках этого заигрывания она начала поставлять Саудовской Аравии оружие, в том числе такое уникальное, как огнеметная система ТОС-1А, идеальное для той войны, которую ведут саудиты в Йемене. Возможно, конечно, что даже и это саудовским «хорошо подготовленным профессионалам» не поможет.

Как говорилось в статье «Лучшая терапия – шок» («НВО», 27.12.19), мы никому ничего в мире не должны. И наша внешняя политика обязана быть предельно прагматичной. При этом, однако, желательно не переходить тонкую грань между прагматизмом и беспринципностью, если не сказать сильнее и жестче. Саудовская Аравия – наш очевидный давний враг (в основном именно она отвечает за кровь, пролитую обеими сторонами в двух чеченских войнах, а до этого – в «нашей» Афганской войне), даже если сейчас с ней возникают какие-то сиюминутные общие интересы на почве цен на нефть (кстати, Саудовская Аравия сейчас ничуть не меньше нас заинтересована в росте цен на нефть, причем именно из-за йеменской кампании). Кроме того, она – очевидный военный преступник. А хуситы, воюя, разумеется, за себя, при этом воют и за нас (так уж получилось). Это ведь вовсе не прагматично – продавать оружие врагу против союзника (пусть и ситуативного).

Правда, сейчас складывается ситуация совсем удивительная. Своим вмешательством в сирийскую войну Россия полностью развалила коалицию Турции, Запада и аравийских монархий, которая стремилась к свержению Асада. Коалиция эта не просто развалилась, ее члены еще и перессорились между собой, причем сразу по нескольким линиям. При этом наша «великая дружба» с Турцией уже во второй раз за последние пять лет дошла до грани, за которой – прямая и открытая война. Что вполне естественно: Турция ничуть не меньший наш исторический и геополитический враг, чем Саудовская Аравия. Эрдоган в своих бескрайних геополитических амбициях не только стремится удержать хоть какие-то позиции в Сирии, но еще и полез в Ливию на стороне так называемого законного правительства. Россия, Саудовская Аравия и ОАЭ поддерживают в Ливии так называемую оппозицию (на самом деле обе стороны ливийского конфликта – смесь исламистов и бандитов). Москва объективно заинтересована сейчас в том, чтобы турки как можно глубже увязли в Ливии и понесли там как можно большие потери. У Эр-Рияда интерес аналогичный, хотя и по другим причинам. Соответственно возникает российско-саудовская дружба не только за баррель, но и против Турции. И Москве становится совсем не до Йемена.

Теперь нам главное – не запутаться, с каким врагом, против какого врага и в каком месте мы дружим в данный момент.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа.