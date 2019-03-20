Le Figaro (Франция): зачем до сих пор нужна НАТО?

Удалось ли НАТО выполнить поставленные задачи и существует ли европейская альтернатива альянсу? О перспективах организации рассказывают "Фигаро" нескольких западных экспертов. По их мнению, с приходом в Белый дом Трампа будущее НАТО стало неопределенным. Агрессивность европейской политики США, вызывает у некоторых опасения, что Америка может выйти из альянса и тем самым подписать ему смертный приговор.

"Чего вы ждете от НАТО?" - спросили Михаила Горбачева после падения берлинской стены. "Чтобы ее не стало!" - ответил отец перестройки. Североатлантический альянс, конечно, никуда не делся, но перед ним сейчас стоят новые проблемы. Рассмотрим итоги деятельности и перспективы организации.

- Удалось ли НАТО выполнить поставленные задачи?

- Все зависит от периода. Во время формирования в 1949 году Организация Североатлантического договора была призвана дать ответ на советскую угрозу. В течение 40 лет альянс обеспечивал коллективную оборону членов, а также поддерживал мир в Европе и ее территориальную целостность благодаря прочной трансатлантической связи. "Задача выполнена, НАТО победила в холодной войне", - подчеркивает заместитель генсека организации Камий Гран (Camille Grand). С момента падения берлинской стены в 1989 году и до украинского кризиса 2014 года продолжался послевоенный период. После вступления в НАТО Черногории в 2017 году организация насчитывает 29 членов и развивает партнерские отношения с соседями (Средиземноморье, Персидский залив, Россия). В этот момент происходит объединения европейского пространства.

В течение этой второй фазы приоритет отдавался урегулированию кризисов: Босния, Косово, Афганистан, где было развернуто более 130 000 военных, и Ливия. Результаты всех этих операций представляются неоднозначными. Даже реальные военные успехи альянса зачастую не позволяли добиться "победы мира", как мы видим на примере Афганистана и Ливии. С началом украинского кризиса в 2014 году стартовала новая фаза, которая была отмечена возвращением к коллективной обороне на фоне усиления российской угрозы. Восточная Европа получила гарантии, проводятся масштабные учения, а альянс расширяет свои возможности по проведению операций и реагированию. Теперь успехи или неудачи НАТО будут оцениваться с точки зрения трех основных задач. Прежде всего, это переосмысление трансатлантических связей с США Дональда Трампа, чьи позиции относительно будущего альянса бросает из одной крайности в другую. Далее, восстановления равновесия с Россией и обеспечение сдерживания, без скатывания в холодную войну, поскольку "это не в интересах альянса", - отмечает осведомленный источник в НАТО. Наконец, альянсу нужно найти свое место в мире на фоне быстрого развития угроз, особенно в киберпространстве. "Сегодня встает следующий вопрос к союзникам: как вы хотите использовать НАТО?" - отмечают в штаб-квартире организации в Брюсселе.

- Каковы итоги возвращения Франции в объединенное командование НАТО?

- Они, скорее, положительные. С возвращением в альянс Париж получил два ключевых командования: в Норфолке (США) и Лиссабоне. Кроме того, Франция смогла развеять постоянные подозрения президентов США по поводу ее намерений. Решение также способствовало сближению с Великобританией, которая испытывала большое недоверие к продвигавшейся Парижем идее европейской обороны. Благодаря реинтеграции (она была проведена Николя Саркози, однако стала результатом долгого процесса) Франция смогла заручиться большим доверием и влиянием в альянсе. Сейчас она заседает за столом Совета и рассматривается как ключевой союзник. Стоит отметить, что этот шаг не помешал Парижу принимать собственные решения, вроде вывода войск из Афганистана в начале президентского срока Франсуа Олланда. Сегодня ничто не должно помешать Франции занять позицию сродни несогласию с начатой американцами в 2003 году войной в Ираке. В то же время французы смогли с легкостью заручиться поддержкой американских самолетов и вертолетов в ходе операции "Сервал" в Мали. Возвращение в объединенное командование также повлекло за собой нормализацию положения Франции в НАТО, что повлекло за собой сокращение участия в операциях. "Франции больше не нужно постоянно заявлять о себе в глазах союзников, чтобы заручиться их признанием. Отношения с США и Великобританией больше не опираются на НАТО. Связи с альянсом стали такими же, как и с другими партнерами", - отмечает осведомленный дипломатический источник.

- Может ли Турция остаться в НАТО?

- Турция вошла в НАТО в 1952 году, обладает второй по численности армией альянса и является единственной мусульманской страной-членом. При этом она заявила о намерении приобрести российские ракетные комплексы, несмотря на все предупреждения Пентагона. С-400 не только несовместимы с системами НАТО, но и вызывают опасения насчет возможных утечек конфиденциальных данных в Россию. Отношения Анкары с союзниками значительно ухудшились после неудавшегося путча против Реджепа Тайипа Эрдогана в 2016 году. Многие из работавших в альянсе турецких военных стали жертвами чисток и оказались за решеткой. В Турции произошел подъем антиамериканских настроений, а официальные лица считают, что НАТО и США приложили руку к неудавшемуся перевороту. Как бы то ни было, ожидать разрыва отношений в ближайшем будущем едва ли стоит. Членство в НАТО позволяет Турции поддерживать связь с европейским континентом. Кроме того, альянс остается столпом оборонной политики Турции. Американцы в свою очередь используют турецкие военные базы, чтобы и дальше играть роль в регионе. К тому же, им нужна Анкара для противостояния с Ираном, своим главным врагом. Европа в свою очередь нуждается в Турции, чтобы та (в обмен на финансирование) сдерживала у себя сирийских беженцев. "Турция Эрдогана слегка напоминает Францию де Голля. У нее сложные отношения с НАТО, но она все равно остается настоящим союзником", - говорит осведомленный источник. Как бы то ни было, реализация договора на поставку С-400 может вытеснить Турцию на задворки НАТО. Хотя она и останется в альянсе. В отличие от ЕС, Североатлантический альянс не вводит санкции за отступления от демократии, и в прошлом он прекрасно ладил с греческими полковниками и португальским лидером Салазаром.

- Европейская оборона конкурирует с НАТО?

- Нет. Необходимость избежать "дублирования" средств ЕС и НАТО, у которых имеются 22 общих члена, всегда подчеркивалась теми странами, что все еще считают Североатлантический альянс главной гарантией своей безопасности. Существует раскол между Норвегией, Прибалтикой, Польшей, которые отдают предпочтение НАТО и считают, что ЕС не в силах в одиночку противостоять российской угрозе, и теми, кто выступает за более активную роль Евросоюза. Вторая группа в частности подчеркивает заявления Дональда Трампа, который регулярно грозит отходом США от дел НАТО, требуя от европейцев больше вложиться в свою безопасность. Брексит тоже меняет расклад, поскольку Великобритания всегда была препятствием на пути развития европейской обороны. В этом направлении было запущено несколько поддержанных Францией инициатив: постоянное структурированное сотрудничество, европейский оборонный фонд, европейская инициатива по вмешательству… Как бы то ни было, европейские инварианты (отсутствие общего политического видения, предрасположенность к "мягкой силе", особенно в случае Германии…) противодействуют формированию европейской обороны. "Почему то, что возможно в НАТО, невозможно в ЕС?" - недавно спрашивал бывший генеральный секретарь по обороне и национальной безопасности Луи Готье (Louis Gautier) на конференции в Сорбонне, посвященной Европе. "НАТО работает, потому что создает себе врагов. И не предполагает объединение ее членов. ЕС же не создавался против какого-то врага, как раз наоборот", - ответил ему замдиректора Института международных и стратегических отношений Жан-Пьер Мольни (Jean-Pierre Maulny).

- Может ли НАТО умереть?

- С появлением в Белом доме Дональда Трампа будущее НАТО стало неопределенным. Его задачи и надежность были подорваны политикой президента США, который сначала назвал альянс "устаревшим", хотя впоследствии и изменил позицию. Агрессивность европейской политики США, вызывает у некоторых опасения, что Америка может выйти из альянса и тем самым подписать ему смертный приговор. Как бы то ни было, пока что с ним все прекрасно. Были созданы новые командования и миссии, а американская деятельность в Европе, не ослабевает, а только ширится за последние годы. При взгляде снаружи НАТО никак не назвать умирающей организацией. Тем не менее все это не отменяет экзистенциональных вопросов касательно трансатлантических связей. Дональд Трамп - радикальный символ потери интереса США к безопасности Европы и, следовательно, НАТО? Или же просто период, который нужно переждать, учитывая привязанность американской системы, населения и Конгресса к НАТО? Скорее всего, вопросы разделения бремени и призывы к европейским союзникам повысить расходы на оборону переживут Дональда Трампа. Что касается всего остального, американцы и европейцы представляются естественными союзниками на фоне все более агрессивной стратегии России и Китая. Так, существует ли европейская альтернатива НАТО? Пока что страны ЕС явно дают отрицательный ответ. "Эти споры - иллюзия, потому что никакого плана "Б" нет", - утверждает высокопоставленный дипломат.

Изабель Лассер (Isabelle Lasserre)

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