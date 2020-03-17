Использование ударных дронов в Идлибе: какие выводы может сделать Россия

Дмитрий Литовкин — о незаурядном событии, каким стала атака турецких беспилотников на севере Сирии

Совместный российско-турецкий военный патруль вышел на стратегическую трассу М4 Латакия - Алеппо в сирийском Идлибе. Начало совместных действий стало возможным благодаря личной договоренности Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, что фактически сняло с повестки вероятность прямого военного конфликта России и Турции в Сирии. До этого Анкара открыто поддержала местных радикалов и нанесла ряд ощутимых ударов по подразделения сирийской армии. В том числе с массированным использованием ударных беспилотных летательных аппаратов.

Беспилотник Bayraktar TB2 Источник изображения: © DHA via AP

Все это позволило турецким СМИ заговорить о "новой военной доктрине" Анкары. Было заявлено, что системы радиоэлектронной борьбы Турции сыграли "жизненно важную роль", позволив беспилотникам уничтожить сирийские системы ПВО, несмотря на закрытие российской группировкой и правительственными войсками Сирии воздушного пространства над Идлибом.

Картина боем

По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, только за одну ночь армия обстреляла более 200 целей, уничтожив пять вертолетов, 23 танка, 23 артиллерийских орудия, зенитные ракетные комплексы "Бук" и "Панцирь", а также 309 солдат сирийских войск. В атаке участвовали самые современные оперативно-тактические беспилотники Bayraktar TB2 и многоцелевые TAI Anka. Именно их массированное применение обеспечило невиданный успех турецкой армии.

Машины не только давали целеуказание штабам, но и самостоятельно громили технику противника. По словам турецких военных, им удалось уничтожить восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1" сирийской армии. Позже выяснилось, что из четырех действительно находившихся в Идлибе ЗРПК два повреждены. По словам уже российского Минобороны, они отправлены на ремонт.

В свою очередь, по данным близкого к сирийской армии военного обозревателя Syrian MC, зенитные комплексы произвели 25 пусков ракет и поразили 20 беспилотников. Анкара подтвердила поражение 12 аппаратов. Каких именно - неизвестно. Но если учесть, что беспилотники типа TAI Anka появились на вооружении в 2018 году и в настоящее время на вооружении турецкой армии их около 30 штук, то потери ощутимые.

Тем более что эти машины еще и являются экспортным товаром турецкого ОПК. Например, Украина купила комплексы Bayraktar TB2 на сумму в десятки миллионов долларов. В январе прошлого года тогдашний президент страны Петр Порошенко заявил, что подписал соглашение о покупке 12 ударных беспилотников. Поэтому бои за Идлиб для Анкары важны не только с военной, но и с имиджевой точки зрения.

Многоцелевой беспилотник TAI Anka Источник изображения: © AP Photo/Burhan Ozbilici

Cама атака дронов - событие незаурядное. Впервые на театре военных действий их применили массово. По данным турецких военных, осуществлялось до трех групповых вылетов в день. Видеокадры, снятые с аппаратов, показали их эффективность. С помощью легких бомб MAM-C Smart Micro Munition с лазерным наведением, а также 22-килограммовых MAM-L, снаряженных мощной бронебойной кумулятивной, осколочно-фугасной или термобарической боевыми частями, они легко находили и уничтожали цели на земле.

Обкатка вооружений в Сирии

Российские военные не скрывают, что "песочница", как называют Сирию в Минобороны, - полигон для обкатки современных систем вооружений. По словам Сергея Шойгу, через страну прошли все оружие и техника, принимаемые на вооружение в России. Многие из образцов по итогам боевого применения были доработаны. Некоторые, считавшиеся до этого крайне перспективными проектами, вообще были закрыты. На этом фоне особенно пристальное внимание было к нашим новейшим зенитным ракетным системам "Панцирь-С1", "Бук-М2" и С-400 "Триумф". Боевики антиправительственных сил неоднократно атаковали расположение нашей базы Хмеймим с помощью самодельных ударных летательных аппаратов. Им противостоит наша ПВО.

Как и для турецкой армии, для нас это не только боевой опыт, но и имиджевые приобретения. Несмотря на жесточайшее давление Вашингтона, Анкара купила российские "Триумфы". После атак неопознанных беспилотных летательных аппаратов на крупнейшие нефтяные объекты госкомпании Saudi Aramco о покупке нашей техники ПВО задумался и Эль-Рияд. На территории страны размещены американские комплексы PAC-3 Patriot, но они оказались бессильными против малоразмерных дронов.

Сегодня Москва предлагает на экспорт последнюю версию комплекса "Бук" с индексом М3. Его еще называют "Викинг". В отличие от предшественников это не четыре, а 12 ракет, расположенных на пусковой установке. Благодаря новому радиолокатору комплекс обнаруживает крылатые ракеты на дальности до 70 км и на высотах от 5 м. Тепловизионная система наведения ракет способна увидеть цели еще и при плохих погодных условиях и с высочайшей вероятностью их уничтожить.

"Буки" сирийской армии это и подтвердили, положив конец турецкому господству в небе над Идлибом. Кстати, и в Ливии турецкие малые беспилотные летательные аппараты так же легко сбиваются войсками Халифы Хафтара, что свидетельствует о высокой степени уязвимости БЛА для любой армии, обладающей современными средствами противовоздушной обороны.

Самоходная огневая пусковая установка комплекса "Бук" Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Ударным дроном

Сегодня такую технику производят лишь шесть стран в мире: США, Китай, Израиль, Турция, Иран и Пакистан. И если в начале 1980-х годов СССР был лидером по их производству - только одних реактивных разведчиков Ту-143 мы выпустили около 950 штук, то сегодня мы выглядим не очень. Из больших аппаратов у нас есть израильские Searcher Mk II. Сегодня они превратились в российскую версию воздушного разведчика "Форпост". Идут испытания тяжелых беспилотников "Альтиус-У", "Орион" и реактивного дрона С-70 "Охотник".

Из этого набора нести оружие способны три последние машины. "Альтиус-У" представляет собой более крупный и тяжелый аппарат со взлетной массой порядка 6 т и полезной нагрузкой около 1 т. Машина имеет два поршневых двигателя. Расчетная продолжительность патрулирования достигает 48 часов. Связь БЛА с операторским пультом осуществляется по спутниковым каналам, благодаря чему радиус действия комплекса оказывается практически неограниченным. Тяжелый беспилотник способен нести оптические, радиотехнические или радиолокационные средства обнаружения. Также его планируется оснащать подвесным ракетным или бомбовым вооружением - для нанесения ударов по наземным объектам.

"Орионов" - целый типоразмерный ряд. Это машины массой от 1 т с полезной нагрузкой около 200 кг, до 2,5 и 5 тонн. Это практически показатель наших истребителей МиГ-29 и переоборудованных под легкие штурмовики учебно-тренировочных Як-130. Эти машины поднимают за раз до 6 т боевого оснащения. Аппараты способны работать полностью в автоматическом режиме или под управлением оператора на дальности до 12 тыс. км. При этом время полета может составлять до 60 часов. Машины способны вести воздушную разведку и в том числе применять вооружение. Какое именно - загадка. По словам разработчиков аппаратов из компании "Кронштадт", свой боевой нрав показала только гражданская версия "Ориона".

В пожарном варианте дрон способен не только обнаружить очаг возгорания где-нибудь в сибирской тайге, но и оперативно применить по нему специальную пожарную бомбу. Если учесть, что ее создает специализирующееся на различных боеприпасах предприятие "Базальт", то можно быть уверенными, что под "Орион" подвесят что-то более существенное, чем обычный огнетушитель.

Про "Охотник" известно совсем мало. Журнал Aviation Week пишет, что 20-тонный С-70 может получить малогабаритные ракеты. Их вес составит около 200 кг, а размер не превысит 3 м. Макет такого изделия показали на совещании по развитию флота в январе в Севастополе президенту Владимиру Путину. По некоторым данным, машина сможет нести до 8 т боевой нагрузки. Это уже на уровне тяжелых истребителей типа Су-30/35. По мнению американских журналистов, оружие будет применяться для ударов по топливным складам, живой силе, надводным целям, опорным пунктам, самолетам и вертолетам.

Беспилотный летательный аппарат "Охотник" Источник изображения: © Минобороны РФ/ТАСС

В настоящее время "Альтиус-У" проходит испытания. "Орион" завершил сертификацию и в ближайшее время начнет поступать в Минобороны, правда, скорее всего, в разведывательной версии. Ну а боевой С-70 только встал на крыло и учится выполнять совместные полеты с истребителем Су-57. Из-за этого эксперты гадают, станет ли "Охотник" для "57-го" полноправным партнером, ведь на нем могут стоять не только средства обнаружения целей, ракеты и бомбы, но и комплексы радиоэлектронного подавления. Или он будет просто приманкой для отвлечения средств ПВО, за спиной которой Су-57 будет прорывать оборону противника.

Разум и чувства

Интеллектуальная составляющая - самая важная часть воздушных роботов. Массированное применение турецких дронов в Идлибе совсем не означает, что действовали они самостоятельно: искали цели и их поражали. За каждой машиной на земле находился человек-оператор. Именно он принимал окончательное решение, как действовать и что уничтожать. То же самое происходит и с американским MQ-1 Predator, регулярно отмечающимся на поле антитеррористической борьбы.

Машина неоднократно использовалась ВВС США для нанесения "высокоточных ударов". Вот только чаще всего вместо колонн боевиков почему-то уничтожала свадебные и похоронные колонны в Афганистане, Ираке и Пакистане. Пилот истребителя или штурмовика такой ошибки не совершит. Хотя бы по тому, что визуально может оценить ситуацию, чего не способен сделать оператор беспилотника, следящий за ситуацией по видеокамерам, да еще и находясь за сотни километров от места боевого применения машины.

Как сообщает издание Defense News, Пентагон намерен отказаться от беспилотника MQ-9 Reaper, который на протяжении 20 лет был "рабочей лошадкой" американских ВВС на Ближнем Востоке, обеспечивая как наблюдение, так и возможность наносить удары по различным целям. Однако для конфликтов с высокотехнологичным противником он уже не годится, заявил помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер. Поэтому данные аппараты предполагается сменить на менее дорогие. Возможно, что эта одна из причин, почему и наши военные так не спешат с принятием на вооружение боевых роботов.