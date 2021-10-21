КНДР показала кадры запуска новой баллистической ракеты с борта подлодки

Северная Корея провела успешные испытания новой баллистической ракеты, запустив ее с борта субмарины, находящейся под водой. На представленных кадрах можно детально рассмотреть испытания.

Недавно Пхеньян провел очередные испытания баллистической ракеты с борта субмарины. На комбинированной фотографии, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи, новое изделие можно рассмотреть с относительно близкого расстояния.

Ракету запустили в направлении Японского моря. По мнению экспертов, она несколько меньше предшествующей версии, но при этом может иметь более высокие боевые возможности.

Запуск баллистической ракеты. Источник: ©yna.co.kr

Как бы там ни было, испытания стали очередной демонстрацией растущего потенциала КНДР в вопросе создания вооружений такого типа.

Напомним, еще в 2019-м Северная Корея показала кадры запуска баллистической ракеты «Пуккыксон-3» с борта подлодки. Старт провели из подводного положения.

Испытательный пуск новой северокорейской баллистической ракеты подводных лодок «Пуккыксон-3». Источник: ЦТАК

В этом году КНДР продемонстрировала новейшую ракету для субмарин «Пуккыксон-5», назвав ее «самым мощным оружием в мире». Кроме того, недавно северокорейцы протестировали систему «гиперзвукового оружия», призванную повысить стратегический потенциал страны.