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Naked Science

КНДР показала кадры запуска новой баллистической ракеты с борта подлодки

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Источник изображения: naked-science.ru

Северная Корея провела успешные испытания новой баллистической ракеты, запустив ее с борта субмарины, находящейся под водой. На представленных кадрах можно детально рассмотреть испытания.

Недавно Пхеньян провел очередные испытания баллистической ракеты с борта субмарины. На комбинированной фотографии, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи, новое изделие можно рассмотреть с относительно близкого расстояния.

Ракету запустили в направлении Японского моря. По мнению экспертов, она несколько меньше предшествующей версии, но при этом может иметь более высокие боевые возможности.


Запуск баллистической ракеты.
Источник: ©yna.co.kr

Как бы там ни было, испытания стали очередной демонстрацией растущего потенциала КНДР в вопросе создания вооружений такого типа.

Напомним, еще в 2019-м Северная Корея показала кадры запуска баллистической ракеты «Пуккыксон-3» с борта подлодки. Старт провели из подводного положения.


Испытательный пуск новой северокорейской баллистической ракеты подводных лодок «Пуккыксон-3».
Источник: ЦТАК

В этом году КНДР продемонстрировала новейшую ракету для субмарин «Пуккыксон-5», назвав ее «самым мощным оружием в мире». Кроме того, недавно северокорейцы протестировали систему «гиперзвукового оружия», призванную повысить стратегический потенциал страны.

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КНДР
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