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Naked Science

Северная Корея испытала гиперзвуковую ракету

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Источник изображения: naked-science.ru

Согласно представленным данным, Пхеньян провел тесты новой гиперзвуковой системы вооружений «Хвасон-8». Это может изменить расклад сил в восточноазиатском регионе.

Об испытаниях КНДР новой гиперзвуковой ракеты со ссылкой на северокорейскую газету Rodong Sinmun сообщил ТАСС. Тесты провели на одном из полигонов на севере государства.

Во время испытаний подтвердили маневренность и стабильность ракеты, а также проверили ее планирующие характеристики. Кроме того, северокорейские военные убедились в корректной работе двигателя и топливной системы. Какое расстояние преодолела ракета, не сообщается.

«Хвасон-8» разработали в Академии военных наук КНДР. Она стала частью пятилетнего плана по развитию стратегических вооружений. Отметим, что зимой лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о продолжении программы создания гиперзвукового оружия.

Реконструированное изображение новой cеверокорейской баллистической ракеты «Хвасон-8»

Источник изображения: ЦТАК

Во вторник в Комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Кореи сообщили о запуске Северной Кореей ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Согласно представленной информации, она пролетела около 200 километров. Максимальная высота полета составила примерно 30 километров.

В последнее время КНДР провела целую серию испытаний новых ракетных вооружений. В сентябре она осуществила тесты крылатой ракеты большой дальности. По мнению аналитиков, речь идет о дозвуковом «томагавкоподобном» изделии, для запусков которого задействовали подвижную пятиконтейнерную установку на автомобильном шасси 8х8. Не исключено, что установку унифицировали для применения ракет разных типов.

Официальные фотографии испытаний новой северокорейской крылатой ракеты большой дальности

Источник изображения: ЦТАК

Известно также, что КНДР прилагает усилия в разработке баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). Так, например, одной из новинок стал предназначенный для субмарин комплекс «Пуккыксон-5», который в самой Северной Корее называют «мощнейшим оружием в мире».

Потенциал в этой сфере КНРД подтвердила несколько лет назад, запустив баллистическую ракету «Пуккыксон-3» с борта подводной лодки. Она смогла преодолеть 450 километров.

Южная Корея предпринимает активные контрмеры. Недавно новейшую подлодку «Досан Ан Чан-хо» использовали для запуска баллистической ракеты K-SLBM. До этого она уже проходила различные испытания, однако пуск с борта субмарины провели впервые.

«Досан Ан Чан-хо»

Источник изображения: пресс-служба президента Республики Корея

Таким образом, Сеул не только получил новый комплекс, но и вошел в клуб стран — обладательниц БРПЛ. Остальные семь государств — упомянутая выше Северная Корея, а также США, Россия, Великобритания, Франция, Индия и Китай.

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