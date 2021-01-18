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Северная Корея показала новую баллистическую ракету, назвав ее «мощнейшим оружием в мире»

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Новая баллистическая ракета
Новая баллистическая ракета.
Источник изображения: Reuters

КНДР во время парада представила баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukguksong-5, которые назвала «самым мощным оружием в мире».

В четверг вечером КНДР провела торжественный военный парад в честь восьмого съезда Трудовой партии. Среди различных систем вооружений страна показала стратегические баллистические ракеты подводного базирования Pukguksong-5, крайне высоко оценив их боевой потенциал.

«Стратегические баллистические ракеты подводного базирования, самое мощное оружие в мире, одна за другой выходили на площадь», — говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Новая баллистическая ракета

Источник изображения: Reuters

Среди других продемонстрированных образцов вооружений и военной техники — тактические ракеты и самоходные артиллерийские установки. За торжественной церемонией наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Новые баллистические ракеты

Источник изображения: Reuters

За разработкой Северной Кореей новых субмарин, способных нести баллистические ракеты, активно следят на Западе. Ранее исследователь Военно-морского флота Х. Саттон опубликовал на своем сайте фотографии новой северокорейской субмарины, попытавшись проанализировать ее ключевые особенности.

©hisutton

Обозреватель полагает, что субмарина имеет два гребных винта и представляет собой в широком смысле развитие советской подводной лодки проекта 633.

Такие корабли (Romeo по классификации NATO) строили в Советском Союзе в 1950-е и 1960-е. Всего с 1957 по 1961 год на заводе «Красное Сормово» выпустили 20 таких субмарин. Экипаж подлодки составляет 52 человека.

Известно, что документацию проекта 633 использовали при строительстве подводных лодок в Китае и Северной Корее. Назвать точный состав подводных сил КНДР на сегодня практически невозможно, однако стоит сказать, что Пхеньян традиционно располагает большим количеством разных субмарин (которые, впрочем, нельзя назвать современными).

Напомним, в прошлом году КНДР провела запуск с борта подводной лодки новейшей баллистической ракеты Pukguksong-3. Старт ракеты субмарина выполнила из подводного положения.

Испытательный пуск новой северокорейской баллистической ракеты подводных лодок «Пуккыксон-3»

Источник изображения: ЦТАК

Как тогда сообщил блог Центра анализа стратегий и технологий, ракета по «высотной» траектории пролетела 450 километров: наибольшая высота составила 910 километров. Дальность полета изделия по «нормальной» баллистической траектории специалисты оценивают более чем в 2000 километров.

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Китай
КНДР
Компании
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Ким Чен Ын
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