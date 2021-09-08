С борта современной неатомной субмарины впервые запустили баллистическую ракету

С борта новейшей южнокорейской подлодки «Досан Ан Чан-хо» впервые запустили баллистическую ракету. Ранее подобные тесты провел северный сосед Сеула, применив старые советские технологии.

Южная Корея вошла в клуб стран — обладательниц баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ): запуск K-SLBM (Hyunmoo 4-4) выполнили с борта головной неатомной субмарины проекта KSS-III.

Остальные семь государств, имеющих БРПЛ, — США, Россия, Великобритания, Франция, Индия, Китай и Северная Корея. Сеул расширил возможности своих Вооруженных сил в качестве контрмеры против северокорейских баллистических ракет подводных лодок, показанных на военном параде в честь восьмого съезда Трудовой партии.

Хотя Северная Корея и может (по крайней мере, в теории) применять такое оружие, современных субмарин у нее нет: подлодки Пхеньяна созданы на основе советских разработок.

В то же время южнокорейская KSS-III — новейшая субмарина, имеющая высокий боевой потенциал. Головную лодку ввели в строй в августе этого года. Длина KSS-III составляет 83,5 метра, ширина — 9,6 метра.

KSS-III Источник изображения: Naval News

Максимальная скорость подводного хода корабля — 20 узлов (37 километров в час). В состав вооружения KSS-III первой серии входят шесть вертикальных пусковых установок, при помощи которых можно запускать как баллистические, так и крылатые ракеты. Также есть восемь носовых 533-миллиметровых торпедных аппаратов.

Испытания ракет K-SLBM проводили и раньше. Тесты включают три этапа: запуски с земли, воды и подводной лодки. Военно-морские силы Республики Корея успешно провели наземные и подводные испытания в прошлом году и в этом июле соответственно. Во втором случае, по имеющимся данным, задействовали прогруженный подводный стенд. Таким образом, о реальных возможностях ракеты можно говорить лишь после недавних испытаний.

Страны Азии традиционно делают ставку на неатомные подлодки. В прошлом году японцы спустили на воду головную субмарину типа Taigei. Благодаря применению инновационных литийионных аккумуляторов, которые ранее установили на часть субмарин Soryu, новые корабли дадут японскому флоту чрезвычайно широкие возможности. Всего для Морских сил самообороны построят семь таких подлодок.

Taigei Источник изображения: navalnews

Напомним также, что в этом году в Сеть выложили фото «футуристичной» китайской субмарины нового типа. Предполагается, что речь шла о новейшем и потенциально наиболее совершенном представителе семейства подлодок типа Yuan.