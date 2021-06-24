Китайцы показали «футуристичную» субмарину нового типа

В Сеть выложили фото- и видеоматериалы, на которых можно рассмотреть новейшую китайскую подлодку, известную как Type 039C Yuan. Ее успели сравнить с перспективной шведской субмариной типа Blekinge, имеющей похожие внешние особенности.

На новых фото и видео можно рассмотреть одну из самых «загадочных» китайских подлодок — новейшую Type 039C, о существовании которой стало известно недавно.

В прошлом месяце специалист в сфере военно-морских сил Эйч-Ай Саттон показал фото, на котором, предположительно, запечатлен новый корабль. На снимке было сложно что-либо разобрать, так что настоящая «презентация» лодки прошла несколько позже.

Type 039C / ©thedrive На новом видео показано, как подводная лодка движется по реке. Скорее всего, это Янцзы, куда субмарину спустили в Ухане. Вероятно, она перемещается вниз по течению для дальнейших испытаний.

Речь идет о новейшем и потенциально наиболее совершенном представителе семейства дизель-электрических лодок типа Yuan. Это самые многочисленные и мощные дизель-электрические субмарины в арсенале Военно-морских сил Китайской Народной Республики. По данным из открытых источников, сейчас флот Поднебесной имеет 17 таких кораблей.

Type 039C Источник изображения: thedrive

У новой субмарины оригинальный внешний вид, однако его сложно назвать уникальным. Похожие особенности можно видеть на перспективной шведской лодке Blekinge, известной как A26. Скорее всего, выбор конструкции обусловлен желанием сделать субмарину максимально малошумной.

Изображение A26 Источник изображения: NN

Перевооружение подводного флота имеет исключительное значение для будущего КНР и возможного «передела мира». Хотя Военно-морские силы Поднебесной сравнялись в количественном отношении с ВМС США (по некоторых данным, китайцы даже превзошли американцев), о качественном паритете говорить рано.

Американские субмарины более мощные и современные. США уже построили два десятка новых многоцелевых атомных подлодок типа Virginia, относящихся к четвертому (последнему на сегодня) поколению. Общее число таких субмарин в будущем хотят довести до 66. Среди прочего они смогут применять новое гиперзвуковое оружие, первым носителем которого, как стало известно недавно, должен стать эсминец Zumwalt.

Российский подводный флот по своему потенциалу находится на втором месте. Серьезным усилением стал ввод в строй первой многоцелевой атомной лодки проекта 885М. На представленных недавно фотографиях можно детально рассмотреть этот корабль изнутри.