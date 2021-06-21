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Naked Science

Опубликованы фото изнутри новейшей и мощнейшей российской атомной многоцелевой субмарины

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Снимки демонстрируют интерьер новой российской атомной многоцелевой субмарины — К-561 «Казань», принадлежащей к проекту 885М «Ясень-М».

К-561 «Казань» — мощнейшая российская атомная многоцелевая субмарина и один из наиболее совершенных кораблей этого класса в мире. На представленных фотографиях можно рассмотреть ее внутреннее устройство.

Фоторепортаж Олега Кулешова представил ресурс KОRАBEL.RU. Новейший атомный подводный крейсер прибыл к месту постоянного базирования на Северный флот в начале месяца. Переход из Северодвинска в Западную Лицу занял три дня: авторы материала попали на борт накануне выхода подлодки из Северодвинска.

К-561 «Казань»

Источник изображения: Ivan O’Gilvi

Многое из находящегося внутри К-561 снимать запрещено. Именно поэтому целью были бытовые помещения: кают-компания, камбуз, душевые и, конечно, каюты.

К-561 «Казань»

Источник изображения: KОRАBEL.RU

Как отмечают авторы материала, размер кают-компании составляет примерно 15 квадратных метров. Там можно найти корабельную библиотеку. За стенкой находятся камбуз и буфетная.

К-561 «Казань»

Источник изображения: KОRАBEL.RU

Каюты субмарины «Казань» нельзя назвать тесными. В них есть телевизоры, столы и шкафы для личных вещей. Как отметили члены экипажа, питание на корабле хорошее с достаточно разнообразным меню.

К-561 «Казань»

Источник изображения: KОRАBEL.RU

Что касается главной задачи подлодки, то она состоит в охране субмарин стратегического назначения.

К-561 «Казань»

Источник изображения: KОRАBEL.RU

Субмарина К-561 «Казань» вступила в состав ВМФ 7 мая. Это первый корабль модернизированного проекта 885М. Самый первый представитель семейства — подводная лодка К-560 «Северодвинск» — вступила в строй в 2014-м.

К-561 «Казань»

Источник изображения: KОRАBEL.RU

Подлодка проекта 885 — одна из нескольких существующих в мире многоцелевых атомных субмарин четвертого (последнего на сегодня) поколения. Среди их главных отличительных особенностей — еще меньший в сравнении с лодками предыдущих поколений уровень шума, что напрямую влияет на эффективность боевого применения АПЛ.

К-561 «Казань»

Источник изображения: KОRАBEL.RU

«Ясень» обладает внушительным арсеналом. Согласно имеющимся данным, на нем установлено десять торпедных аппаратов калибра 533 миллиметров и восемь вертикальных ракетных шахт, позволяющих применять ракеты «Калибр», «Оникс», а также новейший гиперзвуковой «Циркон», который проходит испытания.

К-561 «Казань»

Источник изображения: KОRАBEL.RU

Торпедные аппараты нового корабля расположены не в носовой части, а по бортам. Вертикальные ракетные шахты расположены за ограждением выдвижных устройств.

Еще больше внимания Россия уделяет стратегическим субмаринами. В мае состоялся первый испытательный выход в море новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Олег».

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Казань АПЛ
П-800 Оникс
Северодвинск АПЛ
Циркон-С 3М22
Проекты
885 Ясень
ГЗЛА
Калибр КР
СФ
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