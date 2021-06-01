Фотогалерея: Россия начала заводские ходовые испытания первой серийной стратегической подлодки проекта 955А

Россия приступила к заводским ходовым испытаниям одной из своих мощнейших стратегических атомных субмарин — лодки «Князь Олег». Это второй корабль, построенный по модернизированному проекту 955А «Борей-А».

Как сообщил ТАСС, 30 мая состоялся первый испытательный выход в море нового ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955А «Борей-А». Согласно ранее появившимся данным, тесты могли начать в июне.

Также фигурировала информация о том, что первый серийный ракетоносец проекта 955А войдет в состав флота ко Дню российского ВМФ, который в этом году будут отмечать 25 июля.

«Князь Олег» Источник изображения: Олег Кулешов

По словам осведомленного источника, сроки сдачи корабля пришлось перенести, так как во время испытаний субмарина должна осуществить учебно-боевой запуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-30 «Булава-30». Пуск проведут из акватории Баренцева моря: субмарина будет находиться в подводном положении. Цель расположена на камчатском полигоне Кура.

«Князь Олег» Источник изображения: Олег Кулешов

Субмарину «Князь Олег» официально заложили 27 июля 2014 года и спустили на воду 16 июля 2020-го. Ее водоизмещение (подводное) составляет 24 000 тонн.

«Князь Олег» Источник изображения: Олег Кулешов

Длина лодки — 170 метров, ширина — 13,5 метра. В состав экипажа входят 107 человек. Основа вооружения — 16 твердотопливных баллистических ракет Р-30. Ранее фигурировали сведения об увеличении числа ракет, однако информация, насколько можно судить, не соответствует истине.

«Князь Олег» Источник изображения: Олег Кулешов

По данным из открытых источников, отличительной особенностью ракетоносцев «Борей-А» стало то, что при их создании не используют заделы от предыдущих моделей атомных субмарин, таких как «Щука-Б». Это позволяет полностью раскрыть потенциал, заложенный в проекте.

По информации СМИ, субмарины обновленного проекта отличаются от базовой версии более низким уровнем физических полей и, соответственно, лучшей скрытностью. Лодки «Борей-А» имеют более совершенные средства связи, обнаружения и управлениями вооружением. Создатели улучшили и обитаемость экипажа.

К-535 «Юрий Долгорукий» Источник изображения: wikipedia

Сейчас в боевом составе Военно-морского флота — четыре субмарины проектов 955/955А. Самый первый корабль серии — К-535 «Юрий Долгорукий» — передали флоту в 2013 году. Передача первого корабля модернизированного проекта — К-549 «Князь Владимир» — состоялась в 2020-м.

В обозримом будущем субмарины проекта 955/955А станут основой морской составляющей российской ядерной триады, заняв место лодок проекта 667БДРМ «Дельфин».

Перевооружает Россия и флот многоцелевых атомных субмарин, постепенно вводя в строй новые лодки проекта «Ясень».