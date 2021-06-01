Источник: подводный ракетоносец "Князь Олег" начал первый испытательный выход в море

Собеседник агентства также сообщил, что первый серийный ракетоносец проекта 955А не войдет в состав флота ко Дню Военно-морского флота РФ, который в 2021 году будут отмечать 25 июля

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Олег" проекта 955А (шифр "Борей-А") начал 30 мая первый испытательный выход в море. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Князь Олег" 30 мая вечером начал первый испытательный выход в Белое море", - сказал он. Ранее ожидалось, что это событие произойдет в начале июня, но при этом не исключалась смена планов.

В пресс-службе ПО "Севмаш" (в составе Объединенной судостроительной корпорации), где строятся подлодки этого проекта, не стали комментировать информацию источника.

По предыдущим планам предполагалось, что первый серийный ракетоносец проекта 955А "Князь Олег" должен был войти в состав флота ко Дню Военно-морского флота РФ, который в этом году будет отмечаться 25 июля.

По данным источника ТАСС, это событие в указанные сроки не произойдет, потому что в ходе испытаний подлодки предстоит выполнить учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" из акватории Баренцева моря из подводного положения по цели на полигоне Кура на Камчатке.

В настоящее время в боевом составе ВМФ России находятся четыре ракетоносца проектов 955/955А. Кроме "Князя Олега" еще три лодки проекта 955А находятся на "Севмаше" в разных стадиях строительства. Каждая из лодок проектов 955/955А несет по 16 МБР "Булава". Ранее в интервью газете "Красная звезда" главком ВМФ адмирал Николай Евменов сообщил, что ВМФ России получит в свой состав ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Олег до конца 2021 года.