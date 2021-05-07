Ответ «Циркону»: США назвали сроки оснащения эсминца Zumwalt новым гиперзвуковым оружием

Американский малозаметный эсминец Zumwalt хотят оснастить новой гиперзвуковой системой вооружений в 2025 году. Россия к тому времени уже должна ввести в эксплуатацию ракету морского базирования «Циркон».

США активно пытаются наверстать упущенное в сфере разработки гиперзвуковых систем вооружений. Сейчас стали известны сроки оснащения новым комплексом «скандальных» эсминцев Zumwalt.

Об оснащении корабля гиперзвуковой системой вооружений рассказал начальник военно-морских операций адмирал Майкл Гилдей. Эсминцы Zumwalt станут первыми кораблями американских ВМС, способными применять новое оружие. «Установка гиперзвуковых ракет на эсминцы типа Zumwalt станет важным шагом вперед для того, чтобы превратить их в ударные платформы», — заявил военный.

Первоначально предполагалось, что развертывание оружия начнется с подводных лодок типа Virginia, однако, видимо, подход решили пересмотреть. Первые комплексы гиперзвукового оружия Военно-морские силы рассчитывают установить на Zumwalt в 2025-м.

Адмирал не указал, о каком именно оружии идет речь, однако эксперты считают, что корабли получат ракету, имеющую так называемый Common Hypersonic Glide Body (C-HGB). Это гиперзвуковой глайдер, который создают как для нужд ВМС США, так и для удовлетворения потребностей Сухопутных сил.

Полноразмерный макет универсальной управляемой маневренной планирующей гиперзвуковой боевой части Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB) Источник изображения: twitter

Эсминцы Zumwalt должны были стать одними из мощнейших боевых кораблей из всех когда-либо созданных. Будучи с самого начала разработанными так, чтобы минимизировать радиолокационную заметность, они имели возможность «подкрадываться» к береговой линии и обрушивать на врага огонь высокоточных орудий.

Несмотря на инновационную концепцию, программу постоянно преследовали неудачи. Высокая цена корабля привела к тому, что из предполагаемых к постройке 32 эсминцев флот получил только три. Последний из них — USS Lyndon B. Johnson — спустили на воду 9 декабря 2018 года.

Резкое уменьшение количества кораблей типа Zumwalt оказалось лишь вершиной айсберга неприятностей. Военно-морские силы долгое время не могли определить концепцию применения эсминца, постоянно пересматривая варианты его вооружения и затягивая сроки испытаний. В этом смысле решение превратить корабль в платформу для гиперзвукового оружия можно считать поворотным моментом программы.

Впрочем, к моменту оснащения Zumwalt новым оружием российский флот почти наверняка получит гиперзвуковую ракету «Циркон». Это приближают активные испытания изделия, проведенные в последние годы. Одно из них вы можете посмотреть на видео.