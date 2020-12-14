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Naked Science

Видео: новый запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с близкого расстояния

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Запуск «Циркона»
Запуск «Циркона».
Источник изображения: ТАСС

Россия провела очередные успешные тесты своей гиперзвуковой ракеты «Циркон». Представленное Минобороны видео демонстрирует кадры испытаний.

«Циркон» называют оружием, «способным изменить расстановку сил на море». Так это или нет, вопрос дискуссионный. Очевидно одно: Россия полна сил и решимости довести изделие до полностью боеспособного состояния.

Как стало известно, Военно-морской флот провел очередные успешные испытания новой ракеты. На официальном канале Министерства обороны опубликовали эффектные кадры, демонстрирующие запуск «Циркона» вблизи и полет ракеты.

Запуск «Циркона» / ©ТАСС

«Головной фрегат проекта 22350 “Адмирал флота Советского Союза Горшков” выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой “Циркон” из акватории Белого моря по береговой цели, находящейся на полигоне Чижа в Архангельской области», — рассказали в оборонном ведомстве.

По официальным данным, ракета успешно поразила цель, находившуюся на расстоянии более 350 километров от места запуска. Скорость полета «Циркона» превысила М=8. Сами тесты стали частью программы испытаний новых типов вооружений.

Известно, что ранее испытания новой ракеты, в частности, проводили в ноябре. Тогда «Циркон» поразил цель, которая находилась на расстоянии примерно 450 километров от места старта. Во время полета ракета достигла высоты 28 километров.

Как ранее отмечал Владимир Путин, «Циркон» может развивать скорость примерно М=9, а его дальность составляет более 1000 километров.

Ракету могут применять корабли, оснащенные пусковыми установками 3С14. Помимо фрегатов типа 22350 (к числу которых относится «Адмирал Горшков»), им оснащают фрегаты проекта 11356, корветы проекта 20385, ракетные корабли проекта 11661, а также малые ракетные корабли проекта 21631 и проекта 22800.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков»

Источник изображения: wikipedia

Потенциальная возможность применять «Циркон» с борта небольших боевых кораблей побуждает некоторых экспертов говорить о том, что «Россия сделала ставку на москитный флот». Между тем предполагается, что после модернизации новые ракеты также смогут применять тяжелые атомные ракетные крейсеры «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов». Кроме того, «Циркон» рассматривают в качестве вооружения для перспективного эсминца, известного как «Лидер».

Кроме надводных кораблей, гиперзвуковой ракетой хотят оснастить подводные лодки: в частности, многоцелевые субмарины проекта 885, относящиеся к последнему поколению атомных подлодок.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Адмирал Нахимов
Москит
Пётр Великий
УКСК
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
1135 Буревестник
11661 Гепард
20385
21631 Буян-М
22350
22800 МРК
885 Ясень
ГЗЛА
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