На Амурском судостроительном заводе заложен корвет «Бравый» проекта 20380

29 сентября 2021 года на АО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) в Комсомольске-на-Амуре состоялась церемония закладки для ВМФ России корвета "Бравый" (заводской номер 2106) проекта 20380. Это шестой и последний корвет проекта 20380, строящийся на данном предприятии. Согласно пресс-релизу АСЗ, сдача корвета "Бравый" ВМФ России запланирована на 2025 год.

Закладная доска корвета "Бравый" (заводской номер 2106) проекта 20380, заложенного для ВМФ России на АО "Амурский судостроительный завод" в Комсомольске-на-Амуре 29.09.2021 (с) komcity.ru

На церемонии присутствовали начальник управления кораблестроения Главного командования ВМФ России капитан 1-го ранга Шигапов И. И. и директор Департамента Гособоронзаказа АО "ОСК" Господинов В. Е.

Напомним, что 15 декабря 2020 года Амурский судостроительный завод подписал контракт с Министерством обороны России на постройку для Тихоокеанского флота шести корветов - двух проекта 20380 и четырех проекта 20385, которые должны быть введены в строй с 2024 по 2028 годы. Корветы проекта 20380 получат заводские номера 2105 и 2106, а корветы проекта 20385 - видимо, заводские номера с 2107 по 2110.

23 августа 2021 года на АСЗ состоялась церемония закладки для ВМФ России двух первых корветов по данному контракту - "Грозный" (заводской номер 2105) проекта 20380 и "Буйный" (заводской номер 2107) проекта 20385, которые стали, соответственно, пятым корветом проекта 20380 и первым корветом проекта 20385, строящимися на данном предприятии.

К настоящему времени АСЗ осуществил по предшествуюшим контрактам строительство для Тихоокеанского флота четырех корветов проекта 20380. Контракт на строительство двух первых тихоокеанских корветов проекта 20380 с заводскими номерами 2101 и 2102 был заключен АСЗ с Министерством обороны России еще 26 января 2006 года. Головной для АСЗ корвет проекта 20380 "Совершенный" (заводской номер 2101) был заложен на предприятии 30 июня 2006 года, но превратился в долгострой и в итоге был выведен из эллинга завода в спусковой и транспортный плавучий док "Зея" только 22 мая 2015 года. Корвет Совершенный" начал заводские ходовые испытания 30 января 2017 года и был передан ВМФ России во Владивостоке 20 июля 2017 года. Второй корвет "Громкий" (заводской номер 2102) был заложен на АСЗ только 20 апреля 2012 года, выведен из эллинга завода в плавучий док "Зея" 28 июля 2017 года и был сдан ВМФ России во Владивостоке 25 декабря 2018 года.

4 июня 2015 года АСЗ заключил контракт на постройку третьего и четвертого для завода корветов проекта 20380 с заводскими номерами 2103 и 2104, сроком исполнения был 2020 год. Церемония закладки для Тихоокеанского флота корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проекта 20380 (заводской номер 2103) состоялась на АСЗ 22 июля 2015 года, 12 сентября 2019 года состоялась церемония вывода этого корвета из эллинга завода в плавучий док "Зея", а 21 октября 2019 года корабль был физически спущен на воду из плавучего дока. 25 мая 2020 года корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" был введен в плавучий док "Зея" для транспортировки на сдаточную базу АСЗ во Владивосток. Корвет в доке был начат буксировкой во Владивосток 3 июня 2020 года и прибыл туда 16 июня. 30 сентября 2020 года корвет впервые вышел из Владивостока на заводские ходовые испытания. Церемония подъема Военно-морского флага на корвете "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" состоялась во Владивостоке 25 декабря 2020 года.

1 июля 2016 года в Комсомольске-на-Амуре на АСЗ состоялась церемония закладки для ВМФ России второго по данному контракту корвета "Резкий" (заводской номер 2104), который 1 июля 2021 года был выведен из эллинга в плавучий док "Зея", а затем в июле спущен на воду. Отправка "Резкого" в плавучем доке "Зея" на сдаточную базу АСЗ во Владивосток запланирована на 1 октября. Заявлялось, что корабль планируется сдать ВМФ России в конце 2021 года. Однако на церемонии вывода корвета из эллинга 1 июля контр-адмирал Евгений Сирота дословно заявил, что "в 2022 году мы поднимем флаг на корвете "Резкий", и он войдёт в состав Тихоокеанского флота".

Церемония закладки для ВМФ России корвета "Бравый" (заводской номер 2106) проекта 20380 на АО "Амурский судостроительный завод" в Комсомольске-на-Амуре 29.09.2021 (с) komcity.ru и АО "Амурский судостроительный завод"