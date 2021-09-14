БМП Б-19 с модулем "Эпоха" и комплексом "Булат" впервые применили на учениях "Запад-2021"

ПОЛИГОН МУЛИНО (Нижегородская обл.), 13 сен – РИА Новости. Впервые в ходе розыгрыша основного этапа совместных стратегических учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области для оказания огневой поддержки обороняющимся подразделениям применены новейшие боевые машины пехоты Б-19 с боевым модулем "Эпоха".

За ходом маневров наблюдает президент РФ Владимир Путин.

"Бронегруппа с составе взвода БМП Б-19 была введена в бой с выходом главных сил условного противника к переднему краю обороны подразделений воинских контингентов вооруженных сил Беларуси, Индии, Монголии и Российской Федерации с целью повышения активности и устойчивости обороны при ведении боевых действий за удержание важных рубежей, позиций и районов", - сказали журналистам в Минобороны РФ.

Новейшая боевая машина Б-19 с боевым модулем "Эпоха" оснащена 57-мм автоматической пушкой, пусковыми установками ПТУР "Корнет" и новым управляемым ракетным комплексом "Булат" с малогабаритными ракетами для поражения огневых точек и легкобронированной техники противника. Особенностью боевого модуля "Эпоха" является наличие системы автоматизированного поиска, распознавания объектов противника, их сопровождение и подготовка и выдача экипажу боевой машины предложений по одновременному или поочередному применению двух каналов огневого поражения.

Огневую поддержку обороняющимся подразделениям оказывают 12 дивизионов модернизированных самоходных гаубиц "Мста-С". "Одновременно более 140 орудий 152 мм усовершенствованных самоходных гаубиц нового поколения сосредоточенным и заградительным огнем обеспечили уничтожение артиллерийских и минометных батарей, танков и живой силы условного противника", - сказали в Минобороны.

Гаубицы "Мста-С" оснащены аппаратурой наведения огня, обеспечивающей автоматическое бесприцельное наведение и хранение информации не менее чем по 10 огневым задачам. Гаубица способна вести огонь осколочно-фугасными, активно-реактивными снарядами-постановщиками помех, высокоточными управляемыми боеприпасами "Краснополь".

Учение "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Белоруссии и РФ в текущем году. Практические действия войск (сил) проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории РФ, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии.

В "Западе-2021" принимают участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.