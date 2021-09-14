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Интерфакс-АВН

Путину на учениях "Запад-2021" показали применение новой БМП Б-19

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Боевой модуль "Эпоха".
Боевой модуль "Эпоха".
Источник изображения: Россия 24 / youtube.com

Полигон Мулино (Нижегородская область). 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Президенту РФ Владимиру Путину показали применение новейшей боевой машины Б-19 с боевым модулем "Эпоха" на учениях "Запад-2021", сообщили в Минобороны РФ.

"Бронегруппа в составе взвода БМП Б-19 была введена в бой с выходом главных сил условного противника к переднему краю обороны подразделений воинских контингентов вооруженных сил Беларуси, Индии, Монголии и Российской Федерации с целью повышения активности и устойчивости обороны при ведении боевых действий за удержание важных рубежей, позиций и районов", - сказали в понедельник журналистам в Минобороны РФ.

Новейшая боевая машина Б-19 с боевым модулем "Эпоха" оснащена 57 мм автоматической пушкой, пусковыми установками ПТУР "Корнет" и новым управляемым ракетным комплексом "Булат" с малогабаритными ракетами для поражения огневых точек и легкобронированной техники противника. Особенностью боевого модуля "Эпоха" является наличие системы автоматизированного поиска, распознавания объектов противника, их сопровождение и подготовка и выдача экипажу боевой машины предложений по одновременному или поочередному применению двух каналов огневого поражения.

Стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии проходят раз в два года. "Запад-2021" являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Белоруссии.

Всего в учениях задействованы до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

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