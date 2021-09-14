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Известия.ru

Путину доложили о ходе учений «Запад-2021»

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Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Начальник генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов 13 сентября доложил президенту России и Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о ходе совместных стратегических учений России и Белоруссии «Запад-2021» на полигоне Мулино в Нижегородской области.


Так, Путину доложили о том, что в учениях в Мулино принимают участие около 20 тыс. человек, 5,6 тыс. единиц техники и вооружений, 160 танков, более 100 самолетов и 100 вертолетов.

Как уточнил Герасимов, на полигоне также находятся 150 иностранцев — представители оборонных ведомств и военные атташе.

Путин прибыл на полигон Мулино ранее в этот день. В Кремле в понедельник также подчеркнули, что проводить подобные учения планируется и в будущем.

В маневрах задействованы военные из Армении, Казахстана, Киргизии, Монголии и Индии. На учении, среди прочего, отрабатывают военные сценарии по отражению атаки условного врага и нанесению ответного огневого удара.

В рамках основного этапа планируется отработать взаимодействие российских и иностранных воинских подразделений. Россия предоставила другим участникам учений военную технику и вооружение для выполнения практических задач.

Впервые в ходе розыгрыша основного этапа совместных стратегических учений «Запад-2021» для оказания огневой поддержки обороняющимся подразделениям были применены новейшие боевые машины пехоты (БМП) Б-19 с боевым модулем «Эпоха».

Впервые на полигоне показали работу смешанных мобильных групп ПВО по борьбе с беспилотниками, после чего на поле появился дивизион боевых роботов «Уран 9».


В стратегических учениях «Запад-2021» участвуют около 200 тыс. военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Войска тренируются на пяти полигонах в Белоруссии и девяти в России, в Балтийском море.

10 сентября началась активная фаза российско-белорусских стратегических учений. За это время военные Балтийского флота организовали оборону морского побережья и операцию по высадке морского десанта с привлечением морской пехоты Северного флота.

Кроме этого в России впервые проведено массовое десантирование более 600 военных в полной экипировке ночью. Десантирование провело псковское соединение ВДВ. Кроме личного состава были десантированы 30 единиц военной техники.

Учения «Запад-2021» являются завершающим этапом совместной подготовки Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году. Они продлятся до 16 сентября.

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