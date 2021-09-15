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Вестник Мордовии

Новейшие БМП Б-19 с модулем «Эпоха» приняли участие в учениях «Запад–2021»

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Источник изображения: function.mil.ru

В ходе учений "Запад-2021" на полигоне Мулино ( Нижегородская область) поддержку огнем обороняющимся подразделениям оказали новейшие боевые машины пехоты (БМП) Б-19 с боевым модулем "Эпоха". Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Бронегруппа с составе взвода БМП Б-19 была введена в бой с выходом главных сил условного противника к переднему краю обороны подразделений воинских контингентов вооруженных сил Белоруссии, Индии, Монголии и России с целью повышения активности и устойчивости обороны при ведении боевых действий за удержание важных рубежей, позиций и районов.

Новейшая боевая машина Б-19 с боевым модулем "Эпоха" оснащена 57-мм автоматической пушкой, пусковыми установками ПТУР "Корнет" и новым управляемым ракетным комплексом "Булат" с малогабаритными ракетами для поражения огневых точек и легкобронированной техники противника.

Особенностью информационно-управляющей системы вооружения боевого модуля "Эпоха" является наличие системы автоматизированного поиска, распознавания объектов противника, их сопровождения, подготовки и выдачи экипажу боевой машины предложений по одновременному или поочередному применению двух каналов огневого поражения.

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Страны
Белоруссия
Индия
Монголия
Россия
Продукция
Корнет
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