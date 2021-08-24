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bmpd.livejournal.com

47-я ракетная и 238-я артиллерийская бригады сформированы в составе 8-й общевойсковой армии

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Оригинал взят у коллеги altyn73 в 47-я ракетная и 238-я артиллерийская бригады сформированы в составе 8-й общевойсковой армии

По наводке твиттера Miso https://twitter.com/halmiso1/status/1429386364580159495

На территории военного гарнизона г. Кореновска (Краснодарский край) в 2020 г. развернуты вновь сформированные 47-я ракетная и 238-я артиллерийская бригады.

47-я гвардейская ракетная Запорожско-Одесская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова бригада в 1964-1998 гг дислоцировалась в Краснодарском крае.

Регалии 238-й артиллерийской бригады мне неизвестны.

Также в Кореновске с 2014 г. дислоцируется 77-я зенитно-ракетная бригада.

20 февраля 2021 г. проходил День открытых дверей , на котором представлены образцы вооружения частей кореновского гарнизона

источник https://kuban24.tv/item/v-korenovskom-garnizone-v-preddverii-23-fevralya-proshel-den-otkrytyh-dverej

на вооружении 47-й ракетной бригады состоит ракетный комплекс 9К79 "Точка-У". 238-я артиллерийская бригада оснащена орудиями 2А65 "Мста-Б" и реактивными системами залпового огня 9К57 "Ураган".

были представлены и зенитно-ракетные системы С-300В4 77-й зенитно-ракетной бригады

на БТР-82АМ хорошо виден опознавательный знак 103-й мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии

Как сообщил 10 августа 2021 года заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко в выступлении на Едином дне приемки военной продукции, до конца текущего года Вооруженные Силы Российской Федерации получат новый бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", который будет при этом поставлен "досрочно". Вполне вероятно речь шла о перевооружении 47-й ракетной бригады

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Страны
Россия
Продукция
F-16
АК-103
БТР-82
БТР-82А
Искандер
Мста-Б
Мста-С
С-300
С-300В
Точка-У
Ураган РСЗО
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
2020-й год
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