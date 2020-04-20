Противники мнимые и реальные

Украина может быть либо частью России, либо ее врагом

После краткого периода дружбы в первой половине 1990-х НАТО постепенно вернулось к статусу главного потенциального противника России. На деле, однако, противник этот и по сей день остается в значительной степени виртуальным. В последние годы он активно разоружался физически и психологически, теряя былой воинственный настрой. Подтверждением этого стало резкое сокращение масштабов крупнейших за 25 лет существования Североатлантического альянса учений Defender Europe 2020. Однако пандемия коронавируса поставила крест на амбиционных планах продемонстрировать единство членов блока в готовности защитить страны Восточной Европы и Прибалтики от российской агрессии.

Зато в 2014 году у нас появилась на западе угроза совершенно реальная – Украина. В значительной степени мы сами вырастили эту угрозу, на протяжении почти всей постсоветской истории прямо и косвенно финансируя экономику Украины без малейшей на то необходимости, при этом игнорируя происходящие в этой стране процессы искусственного раздувания русофобии. Не понимали у нас и того, что украинская идея сама по себе в огромной степени русофобская, никакой другой она просто не может быть. Очень многие не понимают этого до сих пор, продолжая рассказывать самим себе сказку о «братском народе», хотя в реальности Украина может быть либо частью России, либо ее врагом («Путь в никуда», «НВО», 11.08.17). Третьего, увы, не дано и не будет дано никогда. В итоге мы получили то, что получили. Рано или поздно разрыв произошел бы в любом случае. В каком-то смысле даже хорошо, что после свержения Виктора Януковича мы можем хотя бы больше не кормить «братьев».

При этом сколько бы ни рассказывала киевская пропаганда про «российскую агрессию», в 2014 году с российской стороны граница с Украиной была открыта настежь, к прямому военному противостоянию с Украиной Россия была совершенно не готова. Части украинской армии могли бы беспрепятственно доехать почти до Москвы, не встречая на своем пути частей ВС РФ, их просто не было в этом регионе. К счастью, тогда им это было не по силам, а теперь ситуация изменилась.

На границе с Украиной была в срочном порядке сформирована (точнее, восстановлена) 20-я армия со штабом в Воронеже. Вошедшие в нее части и соединения были либо переброшены из восточной части ЗВО и западной части ЦВО, либо развернуты из баз хранения вооружения и техники, либо сформированы на месте. Причем процесс формирования новых соединений еще не завершен.

Штаб 3-й мотострелковой дивизии находится в г. Богучар Воронежской области. Ее основой послужили 9-я и 23-я мотострелковые бригады, ранее дислоцированные в Нижнем Новгороде и Самаре соответственно. В Богучаре кроме штаба дивизии размещены 252-й мотострелковый, 99-й артиллерийский, 1143-й зенитно-ракетный полки, 159-й противотанковый дивизион. В Валуйках Белгородской области дислоцированы 752-й мотострелковый и 237-й танковый полки. На вооружении дивизии имеется более 150 танков Т-72Б3.170 БМП-2, до 150 БТР-80/82А, 1.120-мм САУ 2С23 «Нона-СВК», 3.152-мм САУ 2С19 «Мста-С», 3.152-мм буксируемых орудий 2А65 «Мста-Б», 1.120-мм минометов 2С12 «Сани», 1.122-мм РСЗО БМ-21 «Град», 12 самоходных ПТРК «Штурм-С» и 6 100-мм ПТО МТ-12.40 ЗРК (Оса-АКМ» и «Стрела-10») и ЗРПК «Тунгуска».

Кроме того, в Богучаре находится 262-я база хранения и ремонта военной техники, которая представляет собой свернутый танковый полк.

В стадии формирования находится 144-я мотострелковая дивизия со штабом в Ельне Смоленской области. Она создана на основе 28-й мотострелковой бригады, которая ранее дислоцировалась в Екатеринбурге. В самой Ельне развернут 59-й танковый полк, остальные части дислоцированы в Брянской области: 254-й и 488-й мотострелковые полки в г. Клинцы, 856-й артиллерийский полк – в г. Почеп. По-видимому, 59-й и 254-й полки сформированы еще не до конца. Сейчас на вооружении дивизии имеется как минимум 62 танка Т-72Б3, до 160 БМП-2, не менее 30 БТР-82АМ, 1.122-мм САУ 2С1 «Гвоздика», 36 САУ 2С19.24 орудия 2А65.8 минометов 2С12.1.122-мм РСЗО «Торнадо-Г», по 4 ЗРК «Стрела-10» и ЗРПК «Тунгуска». Очевидно, когда формирование дивизии завершится, состав ее вооружения будет примерно таким же, как у 3-й мсд.

В Курске дислоцированы 448-я ракетная бригада (12 ПУ оперативно-тактических ракет «Искандер»), 53-я зенитно-ракетная бригада (4 дивизиона ЗРК «Бук-М3»), 27-я бригада РХБЗ (3 огнеметных РСЗО ТОС-1А «Солнцепек», 9 тяжелых БМП БМО-Т на шасси танка Т-72), 16-я бригада РЭБ.

К 20-й армии относится созданная в конце 2017 года 236-я артиллерийская бригада, развернутая в подмосковной Коломне. На ее вооружении – 24 САУ 2С19СМ, 6 220-мм РСЗО «Ураган», 12 самоходных ПТРК «Штурм-С».

Также в составе 20-й армии имеются 49-я зенитно-ракетная бригада с 4 дивизионами ЗРК «Бук-М1» (дислоцирована в Смоленске) и 9-я бригада управления (Воронеж).

105-я смешанная авиационная дивизия со штабом в Воронеже включает в себя практически всю фронтовую авиацию ЗВО. При этом основные ее силы развернуты именно вдоль украинской границы. 47-й авиаполк базируется на аэродром Балтимор около Воронежа. На вооружении имеет 23 новейших фронтовых бомбардировщика Су-34.14-й истребительный авиаполк базируется в Курске, на его вооружении – 24 истребителя-бомбардировщика Су-30СМ. 440-й полк армейской авиации (Вязьма Смоленской области) имеет на вооружении 16 боевых вертолетов Ми-24П и до 20 многоцелевых Ми-8 нескольких модификаций. 4-я разведывательная эскадрилья базируется на аэродроме Шаталово Смоленской области, на ее вооружении 16 самолетов-разведчиков (12 Су-24МР, 4 Ан-30).

Командованию военно-транспортной авиации («Руслана» не ждите», «НВО», 10.08.18) подчиняется 566-й военно-транспортный авиаполк (аэродром Сеща Брянской области) – единственный, имеющий на вооружении 9 сверхтяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» (еще 14 на хранении).

В прямом подчинении ВКС находится 209-я учебная авиабаза в Борисоглебске Воронежской области, имеющая на вооружении не менее 30 новейших учебных самолетов Як-130 (еще 8 на хранении) и 15 штурмовиков Су-25. К 32-й дивизии ПВО (штаб – в Ржеве Тверской области) относится 108-й зенитно-ракетный полк (Воронеж) с двумя дивизионами С-300ПМ (по 12 ПУ).

Разумеется, потенциал частей и соединений сухопутных войск и ВКС РФ, развернутых вдоль украинской границы, формально значительно уступает потенциалу украинской армии. Фактически же почти все боеспособные украинские части находятся на фронте в Донбассе. Потенциала 20-й армии и 105-й авиадивизии вполне достаточно, чтобы на первом этапе сдержать любую авантюру властей Киева, если те все-таки очень захотят нарваться на войну с Россией. После чего остальные части ЗВО, а также ЮВО и ЦВО решат проблему радикально и окончательно.

Впрочем, сейчас никаких авантюр от Киева ждать не приходится. Но ситуация на Украине развивается таким образом, что следующим ее президентом, с очень высокой долей вероятности, станет полноценный нацист-бандеровец. После нынешнего президента страна и общество будут доведены до такого состояния, когда доминирующим станет запрос на открытый жесткий нацизм. И вот тогда жизнь 20-й армии и 105-й авиадивизии станет по-настоящему интересной и насыщенной.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа.