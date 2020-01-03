Войсковые обновки. Чем усилят российскую армию в 2020-м

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Николай Протопопов. Подводные и надводные корабли, современная бронетехника, ракетное оружие и самолеты — в наступившем году российским военным предстоит освоить десятки новых образцов вооружения и боевой техники. В 2019-м Минобороны и предприятия оборонно-промышленного комплекса заключили почти полсотни контрактов на рекордную сумму более одного триллиона рублей. Что армия и флот получат в 2020-м, а также о ключевых проектах ОПК — в материале РИА Новости.

Корабли и подлодки

В боевой состав Тихоокеанского флота планируется включить вторую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636 "Волхов". Всего в ближайшие годы тихоокеанцы получат их шесть единиц. Первая подлодка "Петропавловск-Камчатский" введена в строй менее полугода назад. Третий и четвертый корабли серии, которые за бесшумность прозвали в НАТО "черными дырами", уже заложены на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге, пятый и шестой начнут строить также в 2020-м.

Кроме того, в производстве — еще одна серия неатомных подводных лодок, проект 677 "Лада". Эти многоцелевые субмарины стали развитием проекта "Палтус". Головная — "Санкт-Петербург" — сейчас в опытной эксплуатации, с учетом выявленных недостатков создаются еще два корабля серии. Их снабдят модернизированными системами электродвижения и управления корабельными техническими средствами, а также улучшенным навигационным комплексом. Вторую лодку серии "Кронштадт" передадут ВМФ в 2020-м, она будет прикрывать базу подводных ракетоносцев на Тихоокеанском флоте. Третья — "Великие Луки" — встанет в строй в 2021-м.

Торжественный спуск на воду дизель-электрической подводной лодки "Кронштадт" проекта 677 "Лада" на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. 20 сентября 2018 Источник изображения: © РИА Новости / Ирина Мотина

Что касается атомного подводного флота, то в наступившем году ВМФ России передадут третью по счету многоцелевую подводную лодку "Ясень-М". Всего же таких кораблей у флота будет четыре. Также в 2020-м начнется строительство сразу двух атомных подлодок модернизированного проекта 955А ("Борей-А"), несущих межконтинентальные баллистические ракеты "Булава".

Надводный флот в наступившем году тоже не обидят. К ходовым испытаниям приступил большой десантный корабль нового поколения "Петр Моргунов", моряки получат его в первом квартале 2020-го. В состав ВМФ уже принят "Иван Грен", головной корабль серии. Водоизмещение каждого из этих кораблей — пять тысяч тонн, они способны взять на борт по 13 основных боевых танков, до 36 БТР или БМП и по три сотни десантников. Кроме того, в 2020-м в Керчи заложат два российских вертолетоносца, это универсальные корабли-доки, аналогичные "Мистралям".

Черноморский флот в 2020-м пополнится сразу шестнадцатью кораблями и судами обеспечения. В прошлом году здесь появились десять новых кораблей, в том числе в конце декабря — малый ракетный корабль "Ингушетия". На вооружении у черноморцев уже есть пара таких же МРК, регулярно выполняющих задачи в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Всего же с 2014-го Черноморский флот усилили более чем двадцатью кораблями и катерами.

Балтийский флот получит гидрографический катер-катамаран проекта 23370 "Михаил Казанский". Он уже завершил государственные испытания и уникален тем, что конструкция корпуса позволяет значительно увеличить полезную площадь палубы для размещения гидрографического оборудования. До конца 2020-го для Гидрографической службы ВМФ построят три катера этого проекта.

Гидрографический катер-катамаран "Михаил Казанский" готовят к спуску на воду на Выборгском судостроительном заводе в Ленинградской области Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Стратегические цели

Ракетные войска стратегического назначения вплотную приступят к освоению гиперзвуковых ракетных комплексов "Авангард". По информации Минобороны, в конце 2019-го эта система встала на боевое дежурство в Оренбургской области. Кроме того, стратегические ракетчики займутся летными испытаниями новейшего межконтинентального ядерного комплекса "Сармат". Первым эти ракеты получит Ужурское ракетное соединение в Красноярском крае.

Напомним, сейчас в составе РВСН 12 ракетных соединений — четыре дивизии стационарного базирования с шахтными пусковыми установками и восемь дивизий — мобильного, с грунтовыми ракетными комплексами. В общей сложности на вооружении Ракетных войск стратегического назначения сегодня — 700 развернутых пусковых установок и более полутора тысяч ядерных боевых блоков.

При этом планируется, что до 2024-го РВСН полностью откажутся от устаревшего советского вооружения, на смену которому придут современные ракетные комплексы российского производства. Так, уже в ближайшее время все соединения перевооружат на "Ярсы", "Авангарды" и "Сарматы".

Испытания ракетного комплекса "Авангард" Источник изображения: © Минобороны РФ

Мирное небо

Воздушно-космические силы России пополнятся партией новейших истребителей Су-35С поколения 4++. Военным уже досрочно передали десять таких самолетов, еще столько же передадут до конца года. Кроме того, в 2020-м в войска поступит первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Ранее Минобороны подписало контракт на поставку 76 машин этого типа.

Масштабную модернизацию проходят самолеты стратегической авиации. Так, на летные испытания передан усовершенствованный бомбардировщик Ту-160М. И хотя внешне эти самолеты не изменились, "начинка" переработана полностью: большинство систем оцифрованы, по словам экспертов, теперь борт способен нести не только штатные крылатые ракеты Х-101 и Х-102, но и гиперзвуковые "Кинжалы". Кроме того, эти самолеты вооружат противокорабельными ракетами большой дальности.

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 в воздухе Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Скрынников

Для армейской авиации промышленность приготовила партию новейших вертолетов Ми-28НМ. В 2020-м в войска отправятся сразу шесть боевых машин. У этой версии — вдвое увеличенная дальность обнаружения целей, повышенная скрытность и высокоточное ракетное оружие.

Что касается противовоздушной обороны, войска планомерно оснащаются новыми системами. Например, в 2020-м расчеты ПВО Центрального военного округа усилят комплектом С-400 "Триумф". А в конце минувшего года Министерству обороны передали первый комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь", поставки продолжатся.

Эта ЗРС средней дальности разработана на замену устаревшей С-300ПС. "Витязь" нацелен на уничтожение крылатых ракет, беспилотников, самолетов на дальностях до 120 километров. Его отличают внушительный боекомплект (более 140 ракет) и высокая помехоустойчивость.

В Центральном военном округе в 2020-м на опытно-боевое дежурство заступят новейшие зенитные ракетные комплексы средней дальности "Бук-М3". От предыдущих версий они отличаются увеличенной грузоподъемностью шасси под большее количество ракет, улучшенным комплексом управления и защитой экипажа. Эти "Буки" оснащены новыми управляемыми ракетами, перехватывающими практически все известные аэродинамические цели на дальности от 2,5 до 70 километров и на высоте до 40 километров.

Самоходная установка Бук-М3 Источник изображения: CC BY 4.0 / Минобороны России /

Боги войны

В самой многочисленной составляющей российской армии — Сухопутных войсках — заметно обновят артиллерию. К отгрузке уже готова первая опытная партия самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ".

"Коалиция" способна вести прицельный огонь на рекордную дистанцию в 70 километров, что в два раза превышает показатели западных образцов. Эта САУ может уничтожать цели далеко за линией фронта, а по характеристикам и эффективности ее можно сравнить с тактическими ракетными комплексами.

При этом продолжается модернизация артиллерийских установок прошлого поколения. В частности, гаубицы "Мста-СМ" станут быстрее и маневреннее, а также получат новые "умные" боеприпасы.

Что касается систем залпового огня, то к концу 2020-го завершится перевооружение одной из бригад Центрального военного округа на модернизированные РСЗО "Торнадо-С". Машины этого семейства имеют высокую боевую эффективность по сравнению с предыдущим поколением "Ураган" за счет новой системы управления огнем. Эта система включает ГЛОНАСС-навигатор в пусковой установке и компьютеризированный баллистический вычислитель. Всего же войска до конца 2020-го должны получить около двух десятков систем этого типа.

Отметим, что в прошлом году Сухопутные войска приняли на вооружение порядка 2,5 тысячи новых образцов вооружения и техники. В их числе — современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А. Не обошли стороной и ракетчиков: в их распоряжении — ракетные комплексы "Искандер", С-300В4 и "Тор-М2".