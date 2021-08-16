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bmpd.livejournal.com

Заказан еще один бригадный комплект ракетного комплекса «Искандер-М»

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Как сообщил 10 августа 2021 года заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко в выступлении на Едином дне приемки военной продукции, до конца текущего года Вооруженные Силы Российской Федерации получат новый бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", который будет при этом поставлен "досрочно".

Расчеты оснащенной оперативно-тактическими ракетными комплексами 9К720 "Искандер-М" 448-й ракетной бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа в ходе полевого выхода, июль 2021 года (с) Министерство обороны Российской Федерации

Со стороны bmpd укажем, что сведения о заказе Министерство обороны Российской Федерации дополнительного бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса 9К720 "Искандер-М" не публиковались, и данный комплект станет 14-м, полученным Вооруженными Силами России.

Ранее с 2010 по 2019 годы по трем контрактам АО "Научно-производственная корпорация "КБ Машиностроения" поставило Министерству обороны Российской Федерации 13 бригадных комплектов ОТРК "Искандер-М", которыми были перевооружены 10 ракетных бригад, до того оснащенных ОТРК "Точка-У", и дополнительно оснащены три ракетные бригады (3-я, 12-я и 464-я) нового формирования. Можно предположить, что новый бригадный комплект ОТРК "Искандер-М" также пойдет на оснащения ракетной бригады нового формирования.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Искандер
Точка-У
Компании
КБМ
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
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