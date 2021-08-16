Итоги очередного Единого дня военной приемки

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 10 августа 2021 года в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу проведен Единый день приемки военной продукции, поступающей на вооружение в войска, и объектов военной и социальной инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации.

(с) Министерство обороны Российской Федерации

"Пять лет назад мы вместе с вами и Министерством промышленности приняли решение как нам снять нагрузку с конца года, когда у нас начиналась ажиотажная сдача военной продукции разного назначения по всей территории нашей страны всеми предприятиями, всеми заводами. Именно для этого было сделано четыре раза в год, каждый квартал мы принимаем продукцию от предприятий оборонно-промышленного комплекса и постепенно за эти годы мы вошли в понятный, ясный для промышленности и Министерства обороны ритм. Ритм, который позволяет нам своевременно подготовить кадры для эксплуатации военной техники и оружия, подготовить базы хранения, аэродромы, наши порты, причалы и многое-многое другое", - сказал глава военного ведомства, открывая заседание.

"Именно поэтому мы можем сегодня с уверенностью говорить о том, что мы достигли того уровня синхронизации, который необходим в современных условиях. Синхронизация, которая позволяет нам своевременно принимать на обучение и выпускать необходимые как офицерские, так и сержантские кадры. Кадры специалистов необходимые в сегодняшних условиях для современной армии", - добавил Министр обороны.

"Сегодня мы проводим очередной день приемки, очередной за первое полугодие. Сегодня мы посмотрим, что дает нам промышленность за первое полугодие, что будет сдавать сегодня. Кроме этого мы конечно посмотрим все что связано с объектами строительства, объектами инфраструктуры", - сообщил Сергей Шойгу.

Он также отметил, что несмотря на ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, предприятиям промышленности и Вооруженным Силами удалось организовать ритмичное поступление и прием вооружения и военной техники.

Вооружённые Силы получили свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники. Среди них: самолёты МиГ-35С, вертолёты Ми-8МТПР-1 и Ка-52 "Аллигатор", 12 радиолокационных станций различных модификаций, 9 боевых кораблей и катеров, в том числе атомная подводная лодка "Казань" и малый ракетный корабль "Грайворон", а также дивизионный комплект берегового ракетного комплекса "Бастион".

В плановом порядке осуществляются поставки инженерной и автомобильной техники, средств связи, авиационного вооружения, боеприпасов и многого другого.

Большинство современных образцов будет представлено в августе на Международном военно-техническом форуме "Армия", в рамках которого впервые будет представлена экспозиция "Арктика".

Гости и участники форума смогут убедиться в высоких боевых возможностях российского оружия.

"Одновременно с этим мероприятием пройдёт открытие Армейских международных игр - самого масштабного и захватывающего соревнования военнослужащих разных стран", - сказал глава военного ведомства.

Переходя к вопросу строительства объектов для нужд Вооружённых Сил РФ, Министр обороны сообщил, что в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 3 тыс. зданий и сооружений.

"В первом полугодии построено более 1,6 тыс. объектов различного назначения. Основные силы и средства Военно-строительного комплекса были направлены на возведение объектов специального назначения для размещения новых образцов вооружения и военной техники, прежде всего, в интересах обустройства трёхкомпонентной группировки сил и средств ядерного сдерживания, - заявил Сергей Шойгу. - Построены объекты инфраструктуры подразделений РВСН в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Козельске и Тейково".

Кроме того, по информации Министра обороны, с начала года развёрнуты полномасштабные работы по развитию аэродромной сети, совершенствованию системы базирования Военно-Морского Флота и обустройству инфраструктуры Арктической зоны.

"Хочу отметить, что запланированные мероприятия по строительству объектов выполняются в полном объёме", - добавил глава военного ведомства.

Сергей Шойгу также подчеркнул, что наряду с этим военные строители оказывали помощь и отдельным субъектам Российской Федерации в решении важнейших социально-бытовых проблем. Так, по поручению Президента Российской Федерации для создания системы надёжного водоснабжения Севастополя в кратчайшие сроки на реке Бельбек было завершено строительство водозабора с инженерными сооружениями.

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко выступил с докладом на Едином дне приемки военной продукции.

"Завершилось первое полугодие 2021 года, и сегодня мы подведем промежуточные итоги поставки в войска вооружения, военной и специальной техники по государственному оборонному заказу", - сказал замглавы военного ведомства в своем выступлении.

За прошедший период, по информации Алексея Криворучко, военными представительствами на предприятиях промышленности приняты новые и отремонтированные образцы вооружения и военной техники.

В интересах Сухопутных и Воздушно-десантных войск поставлены:

- 68 новых и 70 отремонтированных единиц бронетанкового вооружения и техники;

- 163 новых и 156 отремонтированных автомобилей;

- 56 единиц ракетно-артиллерийского вооружения;

- более 100 тыс. единиц носимого вооружения и экипировки.

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В интересах Воздушно-космических Сил поставлены:

- 2 новых [МиГ-35С. - bmpd] и 3 отремонтированных самолета;

- 8 новых [шесть КА-52 и два Ми-8АМТШ. - bmpd] и 14 прошедших ремонт вертолетов;

- 2 комплекса с беспилотными летательными аппаратами "Форпост-Р";

- 12 новых и 15 отремонтированных радиолокационных станций различного назначения;

- более 32 тыс. единиц авиационных средств поражения.

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Расчетами космических войск в рамках выполнения программы запусков 2021 года с космодрома Плесецк в феврале и июне ракетами-носителями "Союз-2Лб" выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами ВКС космические аппараты радиотехнической разведки "Лотос-С" и "Пион-НКС".

В интересах Военно-Морского Флота поставлено и отремонтировано:

- атомный подводный крейсер многоцелевого назначения проекта 885М "Казань";

- малый ракетный корабль проекта 21631 "Грайворон";

- 7 новых боевых катеров и судов обеспечения;

- береговой ракетный комплекс "Бастион".

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В плановом порядке ведется перевооружение Ракетных войск стратегического назначения современными образцами вооружения и военной техники.

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"Практика заключения долгосрочных государственных контрактов показала высокую эффективность и позволила обеспечить ритмичную поставку вооружения и военной техники в войска в течение всего календарного года. Рациональное авансирование, опережающая закупка сырья, материалов и комплектующих изделий обеспечивают непрерывные технологические циклы производства", - заявил Алексей Криворучко.

Замминистра обороны России также добавил, что по результатам первого полугодия ГОЗ-2021 по поставке нового вооружения и военной техники выполнен более чем на 34% от годового объема, что соответствует плановым показателям. Набранные темпы поставок обеспечивают выполнение государственного оборонного заказа.ВМФ

"В этом году поступят в войска три новых атомных и одна дизель-электрическая подводные лодки, шесть боевых надводных кораблей", - заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

По его словам, будут также поставлены четыре серийных многофункциональных истребителя пятого поколения Су-57, пятнадцать межконтинентальных баллистических ракет, три береговых ракетных комплекса "Бастион", семь зенитно-ракетных комплексов и систем.

В Министерстве обороны Российской Федерации в 2021 году завершено строительство 1642 объектов. Об этом в ходе Единого дня приемки военной техники сообщила руководитель Департамента строительства Министерства обороны Российской Федерации Марина Балакирева.

"В соответствии с утвержденным Перечнем объектов капитального строительства в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации в 2021 году предусмотрен ввод в эксплуатацию 3000 зданий и сооружений", - сказала она. По ее словам, "завершено строительство 1642 объектов различного назначения общей площадью более 850 тысяч кв. метров.

Она отметила, что приоритетным направлением деятельности Военно-строительного комплекса Минобороны России остается обустройство инфраструктуры, обеспечивающей постановку на боевое дежурство вооружения, поступающего в рамках Государственной программы вооружения.

По данным Балакиревой, в первом полугодии в интересах Сил и средств ядерного сдерживания введено в эксплуатацию 314 зданий и сооружений. В плановом порядке построены объекты парковых зон и технических территорий подразделений Ракетных войск стратегического назначения в Новосибирске, Нижнем Тагиле, Козельске и Тейково.

Одновременно, реализуются мероприятия по строительству объектов специального назначения РВСН, что позволит в текущем году обеспечить постановку на боевое дежурство установок стратегических ракетных комплексов в Калужской и Оренбургской областях, а также строительную готовность пунктов постоянной дислокации подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" в Новосибирской области и Республике Марий Эл.

В интересах Космических войск в рамках создания Системы контроля космического пространства завершено строительство сооружений Западного командного пункта для проведения предварительных испытаний оборудования с постановкой его на боевое дежурство в этом году. Для безопасности Восточного воздушного направления в Амурской области высокими темпами продолжаются работы по созданию инфраструктуры отдельного узла загоризонтного обнаружения воздушных целей.

"В рамках обустройства инфраструктуры арсеналов комплексного хранения в первом полугодии 2021 года завершено строительство 27 хранилищ на четырех арсеналах в городах Североморск (Мурманская область), Ковров (Владимирская область), поселках Могзон (Забайкальский край) и Котлубань (Волгоградская область), что обеспечило безопасную эксплуатацию ракет и боеприпасов, взрывчатых материалов, их надежное и безопасное хранение".

Министерство обороны Российской Федерации будет ежегодно дополнительно набирать около 15 тысяч контрактников и офицеров в период с 2021 по 2024 годы. Об этом сообщил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, подводя итоги Единого дня приемки военной техники.

"У нас существенным образом изменились подходы к дальнейшему комплектованию экипажей на особо сложную технику. Наш доклад Верховному Главнокомандующему был поддержан. Исходя из этого у нас увеличиваются темпы комплектования контрактниками и комплектования офицерами тех должностей, которые мы предполагали комплектовать ближе к 2030 году, 2025 году. Сейчас эта программа у нас оптимизирована, и мы фактически должны в 2021, 2022, 2023 и 2024 годах набирать дополнительно по 14,8 тысяч контрактников и офицеров каждый год", - сказал он.

По его словам, это делается для того, чтобы "техника, которая поставляется, и эти поставки вышли на стабильный, плановый режим, была обеспечена должным образом необходимыми экипажами и необходимыми специалистами".

К концу 2021 года показатель современности вооружений в российской армии должен достигнуть 71,9 процента. Такую задачу поставил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, подводя итоги Единого дня приемки военной техники.

"Мы должны выйти на показатель современности вооружений и военной техники на 71,9 проц.", - сказал он.

"Такой должен быть уровень современности на 1 января 2022 года. Здесь предстоит сделать еще немало. Тот задел, который сделан, он позволяет быть уверенными в том, что основные задачи будут выполнены. Как и в прошлом году, мы выполним государственный оборонный заказ - промышленность выполнит - в объеме не ниже 99 проц., как это было в прошлом и позапрошлом годах", - подчеркнул министр.

"Что касается вооружения. Крайне важное здесь - подписание контрактов жизненного цикла. Это - с одной стороны. С другой - долгосрочность контрактов на 10 лет и более. Большая часть этого вопроса уже отработана с предприятиями, корпорациями и компаниями. Отработана не только на переговорных площадках, но и в финансовом плане. Таким образом, заложены основы для формирования Государственной программы вооружений до 2033 года", - констатировал он.

В Министерстве обороны Российской Федерации до конца 2021 года будут сданы около 1500 объектов. Об этом заявил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу, подводя итоги Единого дня приемки военной техники.

"До конца года мы ждем ввод еще полутора тысяч объектов к тем 1600, которые приняли сегодня по первому полугодию", - сказал он.

"У нас впереди много задач. Особое внимание обращаю на объекты инфраструктуры Сил ядерного сдерживания. Здесь у нас не может быть никаких отклонений и переносов на более поздние сроки. Надеюсь, а если говорить точнее - уверен, что все плановые показатели по этим объектам будут выполнены. Как и по всем остальным. Таким образом до конца года мы ждем ввод еще полутора тысяч объектов к тем 1600, которые приняли сегодня по первому полугодию", - сказал он.

"Следующее, на что хотел бы обратить внимание - это касается завершения работ по арсеналам. Нам только что доложили о введении в строй двух крупных арсеналов. Следовательно, сейчас необходимо Национальному центру (управления обороной) поставить на контроль заполнение этих арсеналов и ликвидацию площадок открытого хранения вооружений", - поставил задачу министр.

"Это - особая задача. Задача, которая позволит нам с одной стороны продлить срок годности боеприпасов по всем направлениям, с другой - максимально обезопасить окружающие населенные пункты от присутствия таких арсеналов. Новые арсеналы сделаны с учетом максимальных требований по безопасности", - сказал он.

"Кроме этого, мы должны завершить ряд крупных мероприятий, касающихся новых систем вооружений, о которых было сказано в Послании Верховного Главнокомандующего, президента Владимира Владимировича Путина. Это задача сложная, не простая, но абсолютно выполнимая. У нас для этого есть все. У нас есть силы, у нас есть средства, и главное - у нас есть желание", - подчеркнул министр.

Доклады с мест

Как доложил исполнительный директор "Уралвагонзавода" Владимир Рощупкин, "впервые поставлены в эксплуатацию новые и модернизированные до уровня Т-90М "Прорыв" танки в количестве 26 единиц".

Согласно докладу исполнительного директора публичного акционерного общества "Курганский машиностроительный завод" Петра Тюкова, "осуществлена поставка 60 боевых машин пехоты БМП-3 в эксплуатирующие организации".

По словам генерального директора акционерного общества "Уралтрансмаш" Дмитрия Семизорова, "Уральский завод транспортного машиностроения" поставил 7 единиц 152-мм самоходных гаубиц 2С19М2 в арсенал хранения ракетно-артиллерийского вооружения Центрального военного округа".

Исполняющий обязанности генерального директора Концерн "Калашников" Андрей Семенов доложил, что в рамках семилетнего контракта осуществлена досрочная поставка очередной партии управляемых ракет "Вихрь-1". Со своей стороны министр обороны поручил довести дальность поражения этих ракет "до 10, а потом и до 12 км".

Исполняющий обязанности генерального директора завода имени Дегтярева Андрей Казазаев сообщил, что "во втором квартале 2021 года осуществлена поставка противотанковых управляемых ракет "Корнет" и "Атака" в количестве 950 единиц и 33 модернизированных 12,7-мм армейских снайперских крупнокалиберных винтовок "Корд-М".

В частности, о производстве войска шести боевых разведывательных ударных вертолетов Ка-52 доложил исполняющий обязанности управляющего директора ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" Андрей Семенов.

По его словам, "с учетом опыта боевого применения в Сирийской Арабской Республике, в конструкцию систем вертолета внесены соответствующие изменения, которые позволили расширить боевые возможности". "Так, модернизация математического обеспечения блока "Багет №3" позволила увеличить дальность применения средств поражения ПТУР "Вихрь-1" свыше 8 км", - сказал он. "В текущем году запланирована поставка ещё восьми боевых вертолётов Ка-52. Все вертолёты находятся на завершающих стадиях производства и испытаний", - сообщил Семенов.

Генеральный директор Уральского завода гражданской авиации Вадим Бадеха доложил о поставке двух комплексов с шестью беспилотными летательными аппаратами (БЛА) "Форпост-Р". По его словам, еще два комплекса будут поставлены до конца текущего года. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу поручил заключить долгосрочный контракт на производство БЛА.