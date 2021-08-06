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РИА Новости

Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 5 августа/ Радио Sputnik. В Сибири следует построить три-пять крупных городов, они могли бы стать экономическими центрами, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, каждый из городов должен отвечать за ту или иную сферу деятельности.

"Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных научно-промышленных, экономических центров, проще говоря – городов с населением 300–500 тысяч, лучше – до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести", – отметил глава Минобороны, которого цитирует РИА Новости.

Шойгу обратил внимание на то, что сейчас в РФ нельзя реализовать такие крупные проекты, как Комсомольск-на-Амуре, Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, Байкало-Амурская магистраль.

"Вспомните, как искренне люди ехали на все эти стройки", – резюмировал он.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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2 комментария
№1
Удалено / Спам
№2
06.08.2021 15:17
Строить, наверное не надо, а вот взять и раскачать существующие в агломерации - вполне.

Вытаскивать честных людей из села Пердюево, где они сидят на натуральном хозяйстве в вечной бедности и давать им доступ к простым работам большого города - таксист, курьер, охранник, продавец и т.п.

Нужно ввести в нормальный капитализм тех людей, которые застряли на периферии от периферии. Дать им доступ к городской медицине и образованию и это уже даст им улучшение жизни.

Заодно строительные кабанчики денег заработают, никто и не в обиде!
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