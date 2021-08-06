Войти
ЦАМТО

Подтверждена закупка самолетов M-346FA, A-29B "Супер Тукано" и C-27J "Спартан" для ВВС Туркменистана

218
0
0
УТС Embraer ЕМВ-314 (A-29B) Super Tucano
Турбовинтовой учебно-боевой самолет Embraer ЕМВ-314 (A-29B) Super Tucano (один из прототипов-демонстраторов компании с регистрацией PT-ZNV).
Источник изображения: Embraer

ЦАМТО, 5 августа. Государственные СМИ Туркменистана передали видеорепортажи, которые подтверждают закупку для ВВС страны трех новых типов самолетов.

Это легкий боевой самолет M-346FA (группа Leonardo), турбовинтовой УТС / легкий штурмовик A-29B "Супер Тукано" (компания Embraer) и тактический военно-транспортный самолет C-27J "Спартан" (группа Leonardo).

Как сообщает Janes, два M-346FA, два C-27J, а также один A-29B были представлены в новостном репортаже, опубликованном 1 августа сетью Altyn Asyr в ходе посещения президентом Гурбангулы Бердымухамедовым авиабазы ВВС Туркменистана под Ашхабадом.

Два M-346FA с внешними топливными баками под номерами "01" и "02", каждый из которых нес по четыре ракеты "воздух-воздух" малой дальности, выполняли тренировочные полеты.

Справочно:

Сенат Италии сообщил в отчете за май 2020 года о том, что Ашхабад заказал четыре легких боевых самолета M-346FA, а также два учебно-тренировочных самолета M-346FT в 2019 году на сумму 293,1 млн. евро (347,7 млн. долл.). Проект является частью более широкого пакетного соглашения на сумму 446,1 млн. евро (545 млн. долл.), заключенного с Туркменистаном в 2019 году.

На кадрах также был показан A-29B "Супер Тукано" с двумя внешними топливными баками. Janes предполагает, что, как минимум, два А-29В на данный момент переданы ВВС Туркменистана. В мае два самолета (PT-ZHI и PT-ZHJ) были замечены в международном аэропорту Мальты во время транзитного перелета в Туркменистан.

В видеорепортаже о визите президента Г.Бердымухамедова на авиабазу также были показаны ударный вертолет Ми-24П, многоцелевой транспортный вертолет Ми-17 и многоцелевой истребитель МиГ-29.

По мнению Janes, закупка самолетов бразильского и итальянского производства является планом Туркменистана по замене техники советского производства. В настоящее время в составе туркменских ВВС эксплуатируются штурмовики Су-25 и истребители МиГ-29, которые могут быть заменены на А-29 и М-346FA, соответственно. Что касается тактических военно-транспортных самолетов C-27J "Спартан", то они, вероятно, заменят смешанный парк самолетов Ан-2, Ан-26 и Ан-74.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Италия
Туркменистан
Продукция
C-27J
EMB-314
M-346
Ан-2
Ан-26
Ан-74
Ми-17
Ми-24
МиГ-29
Су-25
Компании
Embraer
Проекты
2020-й год
Похожие новости
26.05.2021
Отлетались соколы
10.12.2020
Первые самолеты Super Tucano и C-27J Spartan для Туркмении
09.09.2015
Уроки МАКСа-2015 — часть I
07.02.2012
Болгария: времена меняются
24.02.2009
Aero India 2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.08 15:35
  • 21
Южный въезд: в Ингушетию поставят сверхзащищенные боевые машины
  • 06.08 15:17
  • 2
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 06.08 15:12
  • 1
РФ, Узбекистан и Таджикистан на учениях у границы с Афганистаном опробуют новые способы ведения боя и новую технику - ЦВО
  • 06.08 15:11
  • 1
Прививки не обсуждаются: ревакцинацию вооруженных сил начнут с ПВО
  • 06.08 14:51
  • 19
Куда катятся белорусские шасси
  • 06.08 14:45
  • 189
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 06.08 14:37
  • 197
Космонавтика Илона Маска
  • 06.08 14:14
  • 1
"Перебросят в Черное море". Киев потратит миллиарды на новое оружие
  • 06.08 13:43
  • 3
Илон Маск показал готовую первую ступень Starship
  • 06.08 12:47
  • 1
Россия хочет, чтобы вы знали: она создает новую гиперзвуковую ракету (The National Interest, США)
  • 06.08 12:11
  • 4
Дмитрий Кулеба заклинает: Украина — это часть Запада (Foreign Affairs, США)
  • 06.08 11:18
  • 47
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 06.08 11:02
  • 42
"Серьезное оружие". Военный эксперт о дальней гиперзвуковой ракете Х-95
  • 06.08 10:04
  • 1
LuWa: заменитель «Ласки»?
  • 06.08 08:27
  • 2
Мексика обвинила оружейников США в продаже своей продукции наркокартелям