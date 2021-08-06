Подтверждена закупка самолетов M-346FA, A-29B "Супер Тукано" и C-27J "Спартан" для ВВС Туркменистана

ЦАМТО, 5 августа. Государственные СМИ Туркменистана передали видеорепортажи, которые подтверждают закупку для ВВС страны трех новых типов самолетов.

Это легкий боевой самолет M-346FA (группа Leonardo), турбовинтовой УТС / легкий штурмовик A-29B "Супер Тукано" (компания Embraer) и тактический военно-транспортный самолет C-27J "Спартан" (группа Leonardo).

Как сообщает Janes, два M-346FA, два C-27J, а также один A-29B были представлены в новостном репортаже, опубликованном 1 августа сетью Altyn Asyr в ходе посещения президентом Гурбангулы Бердымухамедовым авиабазы ВВС Туркменистана под Ашхабадом.

Два M-346FA с внешними топливными баками под номерами "01" и "02", каждый из которых нес по четыре ракеты "воздух-воздух" малой дальности, выполняли тренировочные полеты.

Справочно:

Сенат Италии сообщил в отчете за май 2020 года о том, что Ашхабад заказал четыре легких боевых самолета M-346FA, а также два учебно-тренировочных самолета M-346FT в 2019 году на сумму 293,1 млн. евро (347,7 млн. долл.). Проект является частью более широкого пакетного соглашения на сумму 446,1 млн. евро (545 млн. долл.), заключенного с Туркменистаном в 2019 году.

На кадрах также был показан A-29B "Супер Тукано" с двумя внешними топливными баками. Janes предполагает, что, как минимум, два А-29В на данный момент переданы ВВС Туркменистана. В мае два самолета (PT-ZHI и PT-ZHJ) были замечены в международном аэропорту Мальты во время транзитного перелета в Туркменистан.

В видеорепортаже о визите президента Г.Бердымухамедова на авиабазу также были показаны ударный вертолет Ми-24П, многоцелевой транспортный вертолет Ми-17 и многоцелевой истребитель МиГ-29.

По мнению Janes, закупка самолетов бразильского и итальянского производства является планом Туркменистана по замене техники советского производства. В настоящее время в составе туркменских ВВС эксплуатируются штурмовики Су-25 и истребители МиГ-29, которые могут быть заменены на А-29 и М-346FA, соответственно. Что касается тактических военно-транспортных самолетов C-27J "Спартан", то они, вероятно, заменят смешанный парк самолетов Ан-2, Ан-26 и Ан-74.