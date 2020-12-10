Первые самолеты Super Tucano и C-27J Spartan для Туркмении

Как сообщает авиационный ресурс Scramble , 8 декабря 2020 года на аэродроме предприятия бразильской авиастроительной компании Embraer в Сан-Жозе-дус-Кампус (бразильский штат Сан-Паулу) были замечены первые два турбовинтовых учебно-боевых самолета Embraer EMB-314E (А-29) Super Tucano, построенные для Туркмении.

Предположительно, один из двух первых изготовленных для Туркмении турбовинтовых учебно-боевых самолетов Embraer EMB-314E (А-29) Super Tucano (временная бразильская регистрация PT-ZHJ, серийный номер 31400271). Сан-Жозе-дус-Кампус (Бразилия), 08.12.2020 (с) www.scramble.nl

Самолеты с заклеенными опознавательными знаками имеют временную бразильскую регистрацию PT-ZHI (заводской номер 31400270) и PT-ZHJ (серийный номер 31400271). Сообшается, что в ближайшее время они должны через бразильский Ресифе вылететь в самостоятельный перелет к заказчику.

Со стороны bmpd напомним, что уже некоторое время сообщалось, что Туркмения, возможно, стала заказчиком партии самолетов Super Tucano. В июне 2019 года самолет Super Tucano был впервые продемонстрирован в Туркмении во время "внезапной проверки боеготовности", организованной президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. По всей видимости, тогда самолет был привезен для демонстрации в Туркмении, после чего и заключен контракт на их закупку для ВВС Туркмении.

В свою очередь, Scramble также сообщает, что 8 декабря на заводском аэродроме авиационного предприятия итальянской компании Leonardo в Казелле-Торинезе (Турин) также замечен турбовинтовой военно-транспортный самолет C-27J Spartan новой постройки (в исполнении с винглетами) без опознавательных знаков, но в камуфляжной окраске, подобной используемой транспортными самолетами ВВС Туркмении. Самолет имеет временный итальянский военный номер CSX62319. Видимо, данный борт также предназначен для поставки Туркмении.

Со стороны bmpd напомним, что военно-транспортный самолет C-27J без опознавательных знаков был продемонстрирован на туркменском аэродроме Мары-2 во время устроенной президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым 3 мая 2018 года тогдашней "внезапной проверки боеготовности" вооруженных сил республики. Тогда же были там продемонстрированы в единичных экземплярах военно-транспортный самолет Airbus C295M и учебно-боевой самолет Leonardo М-346 Master. Видимо, тогда данные самолеты были также предоставлены туркменской стороне во временное пользование производителями для испытаний и оценки.

Видимо, за этим и последовали в 2019 году контракты на приобретение Туркменией шести самолетов М-346, а также самолетов C-27J. Согласно ежегодному отчету министерства иностранных дел Италии итальянскому Сенату об экспорте из Италии вооружения и военных материалов в 2019 году, Туркмения в 2019 году получила от итальянского правительства экспортных лицензий на итальянскую продукцию военного назначения на сумму 446,1 млн евро.

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Построенный, предположительно, для ВВС Туркмении военно-транспортный самолет Leonardo C-27J Spartan (временный итальянский военный номер CSX62319). Казелле-Торинезе (Турин), 08.12.2020 (с) JP4 / Fabio Braghini (via www.scramble.nl )